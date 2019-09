Pariskunta valitsi lennon sijasta 2 000 euron venematkan – harva meistä toimisi samoin, sillä lentämisestä luopuminen on tunnetasolla vaikeaa

Toukokuussa 2018 Tomi Tölli ja hänen tyttöystävänsä olivat Kolumbian viidakossa, kun autotie päättyi.

He olivat ajaneet Euroopan halki, matkustaneet rahtilaivalla Atlantin yli ja jatkaneet matkaa autolla Chilen eteläkärjen kautta läpi koko Etelä-Amerikan.

Tarkoitus oli päästä Väli-Amerikkaan ja suunnata Alaskaan. Tien tyssätessä ainoa vaihtoehto oli tyrkätä auto laivaan. Samaan kyytiin ei otettu matkustajia, joten pari matkusti viisi päivää Kolumbiasta Panamaan purjeveneen kyydissä.

Lento olisi ollut yli kymmenen kertaa halvempi

Yhteensä Väli-Amerikkaan siirtyminen kustansi pariskunnalle yli 2000 euroa, vaati valtavan määrän selvittelyä jo kauan ennen Kolumbian ja Panaman välistä rajaa ja lopulta jalkautumisen laivayhtiöiden toimistoihin ennen kuin matka oli varattu.

Lento olisi maksanut alle 200 euroa, sen olisi voinut varata helposti netistä ja se olisi ollut parissa tunnissa perillä.

Pariskunta halusi kuitenkin jatkaa matkaansa maassa.

– En pidä lentämisestä. Se on stressaavaa ja epämukavaa, Tölli sanoo.

Viime vuoden aikana hän kiersi tyttöystävänsä kanssa maapallon pakettiautolla. Pelkästään merien ylittäminen auton kanssa maksoi yli 10 000 euroa, ja reissu vaati taustatyön ja hermojen lisäksi muun muassa viikkokausien odottelua rahtilaivassa ilman nettiä tai oikeastaan mitään viihdykkeitä.

Matka Kolumbiasta Panamaan taittui 13-metrisellä purjeveneellä. Tomi Tölli / Havaintoja.com

Moni meistä on Töllin kanssa päinvastaista mieltä siitä, millainen matkustaminen on epämukavaa. Lentomatkailun vaihtaminen melkein mihin tahansa muuhun kulkupeliin kuulostaa hankalalta ja stressaavalta.

Aniharva olisi valmis vaihtamaan kaukolentoja viikkojen juna- tai laivamatkoihin. Eikä syynä ole pelkkä hintaero.

Vaikka maata pitkin matkustaminen oli ennen ainoa matkustamisen muoto, ei monella meistä ole yhtäkään kokemusta kaukomatkojen tekemisestä maata myöten.

Se voi aiheuttaa mielessämme epävarmuutta ja vastareaktioita.

Pidämme vastuullisuutta tärkeänä, mutta emme toimi sen mukaan

Vaikka tiedostamme lentomatkustamisen haitat jo laajasti, emme ole valmiita vaihtamaan (siirryt toiseen palveluun) sitä vielä pois.

Haaga-Helian viime keväänä teettämä Vastuullinen matkailija -tutkimus paljastaa, että vastuullisuus näkyy matkailun suhteen ajatuksissamme, mutta ei vielä konkreettisissa teoissa.

Vain kuusi prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi muuttaneensa matkailutottumuksiaan paljon matkailusta johtuvien ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten takia.

Matkamessujen Matkailututkimus 2019 puolestaan kertoo, että vain yhdeksän prosenttia (siirryt toiseen palveluun) suomalaisista on maksanut edellisvuoden aikana hiilidioksidikompensaatiota lentomatkoistaan.

Jos tiedämme, että toimimme kestämättömästi, miksi emme muuta toimintaamme?

Kehityksessä olisi nyt mentävä takapakkia, eikä se ole meille helppoa

Ympäristöpolitiikkaan erikoistunut historiantutkija Miina Kaarokoski toteaa, että nyt vaadittava, myös matkailuun liittyvä kokonaiskulttuurin muutos on erilainen, kuin mikään aiempi muutos koko ihmiskunnan historiassa.

– Tilanne on aiempaan verrattuna tavallaan päälaellaan. Aiemmin on aina kehitetty uudenlaisia teknisiä innovaatioita. Nyt olisi luovuttava sellaisen teknologian käytöstä, jota on totuttu pitämään elämänlaatuamme parantavana, Kaarokoski sanoo.

Atlantin ylittäminen kesti rahtilaivalla puolitoista kuukautta, ja arki oli Töllin mukaan yksinkertaista. Laivan kannella sai GPS-signaalin, mutta muuta puhelimella ei tehnyt moneen viikkoon. Tomi Tölli / Havaintoja.com

Esimerkiksi lentämisen tilalle ei ole näköpiirissä uutta keksintöä, joka tekisi matkustamisesta helpompaa ja nopeampaa.

Sen sijaan meidän on vaihdettava kulkuneuvomme niihin, joilla matkustimme ennen lentoliikenteen yleistymistä.

– Ellemme opi ajattelemaan sitä ympäristön kautta, muutos ei näyttäydy meille elämänlaatuamme parantavana.

Takapakin hyväksyminen voi tuntua hankalalta.

Yritämme suojautua kivuliaalta totuudelta

Yksi syy kykenemättömyyteemme toimia kestävämmällä tavalla onkin tuntemamme kipu, sanoo tutkija Mikko Valtonen. Hän tekee Tampereen yliopistossa väitöskirjaa tunteiden vaikutuksesta hiilijalanjäljen kohtuullistamiseen.

– Ilmastokriisin hillitseminen on meille kaikille niin hankalaa, koska koemme siihen liittyen psyykkistä kipua, jota yritämme hallita, Valtonen sanoo.

Usein meidän on myös vaikea kuvitella, mitä uudenlaista hyvää jossakin sellaisessa voisi olla, mitä emme ole koskaan tehneet.

Siksi Valtosella on suunnitelma, jonka avulla kestävän elämäntavan valitsemisesta voisi tulla kaikille helpompaa.

Valtava yhteisö tuottaisi tietoa ja antaisi tukea silloinkin, kun sitä ei lähipiiristä saa

Matkailun arvostus kulttuurissamme kytkeytyy statukseen. Tuemme ja kannustamme edelleen toisiamme ylläpitämään kestämättömiä matkailutottumuksiamme.

– Meidän täytyisi siirtyä kestämättömän hyvinvoinnin tukemisesta kestävän hyvinvoinnin tukemiseen, Valtonen sanoo.

Tätä varten hän kehittää väitöstutkimuksessaan valtavaa yhteisöpalvelua, jonka tarkoitus on auttaa tekemään parhaita elämänvalintoja ja helpottaa luotettavaa tiedonhakua, vaikkapa juuri kestävään matkustamiseen liittyen.

Maailmanlaajuinen yhteisö vastaisi Valtosen mukaan siihen, että koemme olevamme valintojemme kanssa yksin.

Yhteisöstä saisi tukea, vaikka omassa lähipiirissä ei olisi ketään, joka tukee.

– Kannustusta tarvitaan, koska muutosten tekeminen vaatii opettelua, ja se saattaa tuntua meistä alkuun kömpelöltä.

Tällä hetkellä lentojen varaaminen ja hintojen vertailu vaatii muutaman klikkauksen, kun taas juna-, bussi- tai laivayhteyksiä selvittääkseen on osattava hakea tietoa monella eri kielellä monesta eri kanavasta.

– On työlästä, jos jokainen etsii yksin kaikkiin erityiskysymyksiin vastauksia. Jos vaikkapa tuhat ihmistä yhdistäisi voimansa sen tietomäärän hakuun, olisi se paljon helpompaa, Valtonen sanoo.

Tällaista tarkoitusta palvelee jo nyt esimerkiksi maata pitkin matkustavien Facebook-ryhmä, johon kuuluu yli 16 000 jäsentä.

Valtosen tavoitteena on kuitenkin tuottaa tietoa matkustamisen lisäksi kaikista muistakin elämäntapaamme liittyvistä valinnoista, joilla on vaikutusta ympäristöön, ja saada mukaan huimat sata miljoonaa ihmistä.

Joskus matkaa voi päästä taittamaan sanan mukaisesti keskellä maisemaa. Tomi Tölli / Havaintoja.com

"Siinä näkee, mitä kaikkea siellä välillä on"

Tomi Töllin mielestä maata pitkin matkamisen hienous piilee siinä, että maailman suuruuden ja välimatkojen pituuden pääsee kokemaan itse.

– Siinä näkee, mitä kaikkea siellä välillä on. On jännittävää odottaa, mitä seuraavan mutkan takaa löytyy. Varsinkin omalla kulkuvälineellä liikkuessa maisemassa on koko ajan läsnä.

Näkymä Tyynellemerelle laivan ikkunasta. Tomi Tölli / Havaintoja.com

Koska suurimpia haasteita maata pitkin matkustamisessa ovat tällä hetkellä Töllin mielestä merien ylitykset, hän suosittelee aloittamaan läheltä.

– Euroopassa on helppo harjoitella, ja jos sen jälkeen haluaa eksotiikkaa, suosittelen lähtemään itään päin, jossa ei tarvitse mennä laivoilla.

Kokeneen maata pitkin matkaajan todellinen rakkaus automatkustamiseen roihahti vuonna 2011, kun hän ilmoittautui bussimatkalle Thaimaahan.

– Lentokoneessa istuen sinne pääsee 15:ssä tunnissa, mutta maata pitkin mennään Venäjän, Kiinan ja Laosin läpi melkein kaksi kuukautta.

– On ihmeellistä nähdä, miten paljon maailmassa on tyhjää tilaa ja luontoa. Reissuilla on huomannut, että monilla valtavilla alueilla ihmisiä ei näy juuri ollenkaan.

Voit keskustella aiheesta 28.9.2019 klo 22 saakka.

Lue myös:

Oskari Päätalo, 16, sai koko perheen elämään vihreämmin – 79 perhettä testaa nyt, miten ilmastoystävällinen elämäntapa taipuu arkeen

Ensimmäinen laaja ilmastonmuutosta ja liikkumista koskeva kyselytutkimus julki: Iso osa on valmis muuttamaan tapojaan ainakin vähän

Miten ilmastoraportin kertomat muutokset näkyvät Suomessa? Itämeri lämpenee ja makeutuu tulevina vuosina

He matkustavat junalla pohjoisen kautta maailmalle, vaikka se on kallista ja hidasta – saastuttaa huomattavasti vähemmän kuin laivailu, mutta onko siinä järkeä?