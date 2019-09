Juokseminen on Jussi69:n intohimo: “Tarvitsen sitä – se on mun omaa aikaa”

Jussi69:lle juokseminen on intohimo

The 69 Eyes täyttää kolmekymmentä vuotta. Yhtye jatkaa edelleen tutulla tyylillään.

Jussi69 eli Jussi Vuori elää unelmaansa The 69 Eyes -yhtyeen rumpalina. Intoa riittää edelleen, vaikka bändillä on takana jo kolmekymmentä vuotta.

Kriisejä taipaleella ei ole juuri ollut eikä kolmenkympinkriisistäkään ole kuulemma merkkejä. Vuori kertoo, että yhtye on intohimo kaikille sen viidelle jäsenelle – sitä halutaan vaalia.

– Me ollaan kaikki hyvin tietoisia siitä, että meistä kukaan yksin ei ole mitään niin isoa kuin mitä tämä bändi edustaa. 30 vuotta, että ei siinä mennä ihan mitä tahansa töpeksimään.

Vaikka muu maailma on vuosien aikana muuttunut, niin bändin kanssa aika on tuntunut loppujen lopuksi lyhyeltä.

– Tehtiin eka levy, sitten lähdettiin rundille ja ollaan vähän opeteltu, ja nyt me pikkuhiljaa aletaan vähään osaamaan tätä. Se tuntuu ihan tämmöiseltä pieneltä periodilta, Vuori kuvailee.

Juokseminen on välttämättömyys ja henkireikä

Vuorella on toinenkin intohimo bändin lisäksi, nimittäin juokseminen.

Rumpali luki kaksikymppisenä Sepultura-bändissä rumpuja soittaneen Igor Cavaleran haastattelun, josta juoksuinnostus sai alkunsa. Cavalera kertoi pyrkivänsä siihen, että pystyy juoksemaan täysillä yhtä pitkän ajan kuin keikka kestää.

– Se oli loogisin asia, mitä olen ikinä lukenut. Ja silloin aloitin juoksemisen.

Vuori pyrkii raivaamaan aikaa juoksemiselle päivittäin. Hän arvioi, että noin 26 kilometrin juoksulenkki vastaa yhtä keikkaa.

– Mun duuni on aika hektistä ja tapaan paljon eri ihmisiä koko ajan. Tarvin sitä [juoksemista]. Se on mun aikaa, jossa on vain minä ja mun pää.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys: