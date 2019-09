OAJ:n kysely: Ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyö ei pelaa, työpaikat ovat innostamattomia ja niitä on tarjolla liian vähän

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on teettänyt ammatillisille opettajille kyselyn, jossa tiedusteltiin ammatillisen koulutuksen reformin vaikutusta opetukseen. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Kyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan ensi tiistaina 17. syyskuuta, mutta kyselyn ennakkotietojen perusteella opettajat näkevät alalla useita ongelmia.

Kuusi kymmenestä kyselyyn vastanneesta opettajasta sanoo, että opiskelijoille ei ole tarjolla riittävästi työpaikkoja. Työtehtäviä ei myöskään nähdä kiinnostaviksi.

Peräti 70 prosenttia vastanneista ammatillisista opettajista katsoo, että työpaikoilla ei ole riittäviä resursseja opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin.

Enemmistöllä opettajista ei myöskään ole kyselyn mukaan mahdollisuutta käydä riittävän usein työpaikalla paikan päällä ohjaamassa opiskelijaa. Myöskään työpaikkaohjaajien kanssa keskusteluun ei ole kyselyyn vastanneiden mielestä riittävästi resursseja.

– Rahoitusleikkausten seurauksena ammatillisesta koulutuksesta on lähtenyt yli tuhat opettajaa. Kyselyn tulokset osoittavat, että tällä on ollut rajuja seurauksia. Kun aiemmin opettaja käytti tyypillisesti tunnin työaikaa työssäoppimisen ohjaamiseen opiskelijaa ja osaamispistettä kohden, nyt tuo aika on kyselyyn vastanneilla opettajilla kutistunut 40 minuuttiin, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

– Jotta yhteistyö työpaikkojen kanssa saadaan toimimaan, tarvitaan ehdottomasti lisää opettajia ja heille työaikaa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen edistämiseen.

Luukkaisen mukaan tulee varmistaa jopa entistä paremmin, että toiselta asteelta saa riittävät valmiudet jatkaa ammattikorkeakouluun. Hän penää tiedotteessaan lisäresursseja myös ammattikorkeakouluille.

– Ammattikorkeakouluista tulee esimerkiksi 80 prosenttia maamme sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetuista työntekijöistä, Luukkainen sanoo tiedotteessa.

Kysely tehtiin helmikuussa ja siihen saatiin yli 1 400 vastausta.

