Brittimediat: Trumpin torjuma kultainen vessanpönttö varastettiin Winston Churchillin lapsuudenkodista

Italialaisen taiteilijan Maurizio Cattelanin luoma pyttyteos on viralliselta nimeltään America. Se oli tuotu Britanniaan osaksi taidenäyttelyä. William Edwards / AFP

Poliisi on pidättänyt yhden henkilön varkaudesta epäiltynä. Poliisi yrittää yhä jäljittää pönttöä.

Yhdysvalloissa suurta kiinnostusta herättänyt täyskultainen vessanpönttö on aiheuttanut sydämentykytyksiä Britanniassa, jonne se kuljetettiin pari päivää sitten osaksi taidenäyttelyä.

Brittimediat kertovat, (siirryt toiseen palveluun)että 18 karaatin kullasta valmistettu pytty varastettiin lauantain vastaisena yönä Blenheimin palatsista, joka tunnetaan muun muassa pääministeri Winston Churchillin synnyinkotina.

Poliisi on pidättänyt 66-vuotiaan miehen varkaudesta epäiltynä. Poliisin mukaan murtoon osallistui useita henkilöitä. Poliisi yrittää yhä jäljittää pönttöä.

Italialaisen taiteilijan Maurizio Cattelanin luoma pyttyteos on viralliselta nimeltään America ja se on täysin toimiva ja käyttökelpoinen wc-istuin. Teoksen arvo on noin miljoona puntaa.

Teos oli aiemmin näytteillä New Yorkissa Guggenheimin museossa. Museokävijät jonottivat innolla tilaisuutta päästä asioimaan pöntöllä ja yleisön suosion odotettiin kasvavan suureksi myös Blenheimissä. Kävijöiden istuntoaika on rajoitettu kolmeen minuuttiin.

Varkaat aiheuttivat tihutyöllään myös vesivahingon irrottaessaan wc-istuimen Oxfordin lähellä sijaitsevassa Blenheimissä. Blenheimin palatsi on Unescon maailmanperintökohde.

Istuin nousi otsikoihin edellisen kerran viime vuonna, kun Valkoinen talo pyysi Guggenheimilta lainaksi Vincent van Goghin teosta. Guggenheimin pääkuraattori Nancy Spector kieltäytyi, mutta tarjosi presidentti Donald Trumpille sen sijaan kultaista pönttöä pitkäaikaislainaan. Valkoinen talo ei kuitenkaan tarttunut tarjoukseen.

Blenheimin palatsi ilmoitti pitävänsä ovensa suljettuina iltapäivään asti, mutta ei vahvistanut lehtitietoja murtovarkaudesta.

Lähteet: AFP