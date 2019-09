Herätys: Pohjavedet kaipaisivat runsaita sateita, yksi Saudi-Arabian kolmesta sydämestä haavoittui ja muotoiluun kaivattaisiin hupia

Pohjavesi on laskenut paikoin niin alas, että kaivoista on loppunut vesi

Viime aikojen sateista huolimatta pohjavesitilanne on monin paikoin huono. Kuivinta on Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuun eteläosissa. Kuivuus johtuu heinä-elokuun vähäisistä sateista. Yhtä niukkoja kesäsateita saadaan vain kerran 30 vuodessa. Pohjavesien puolesta nyt toivotaan runsaita ja säännöllisiä sateita.

Kapinallisten drooni-hyökkäys iski öljyjätin sydämeen

Aramcon öljynjalostamo Saudi-Arabiassa. Tom Hanley / AOP

Saudi-Arabia on joutunut vähentämään öljyntuotantoaan alle puoleen normaalista varhain lauantaina tapahtuneiden drooni-iskujen vuoksi. Huthi-kapinalliset ovat ilmoittautuneet iskujen tekijäksi. Kyseessä oli isku suoraan Saudi-Arabian sydämeen, kirjoittaa Ylen ulkomaantoimittaja Pirkko Pöntinen analyysissä.

Joukkoampumiset herättävät halua muutokseen Yhdysvalloissa

Nykyisiä aselakeja kritisoiva mielenosoitus Yhdysvaltain senaatin edustalla Washington D.C:ssä. Shawn Thew / EPA

Yhdysvalloissa viime aikaiset mielenosoitukset lisäävät paineita aselakien tiukentamiseksi. Siitä huolimatta viime vuosina kehitys on ollut päinvastainen, ja esimerkiksi aseen kantamiseen julkisten yliopistojen alueilla oikeuttava laki on laajenemassa nykyistä useampaan osavaltioon.

Kulttuurivieras Alberto Alessi johtaa perheensä designyritystä huumori edellä

Muotoiluyhtiö Alessin pääjohtaja Alberto Alessi haluaa, että esineessä on hajua, makua, tunnetta ja huumoria. Esa Fills / YLE

Alberto Alessi astui Alessin johtoon 1970-luvulla. Hänen aikanaan Alessi on tuottanut kymmeniä ikonisia designesineitä. Hän haluaa, että Alessi tarkoittaa korkeaa laatua, joka on myös tavallisen palkansaajan ulottuvilla.

Pohjoisessa yöllä pakkasta, viikko päättyy sateisena

Yle Sää

Lapissa on ollut yöllä paikoin jopa pakkasta, Itä-Suomessakin on esiintynyt hallaa aivan etelää myöten. Maan länsiosiin saapuu sunnuntaiaamuna sadealue. Samalla voimistuu tuuli. Nämä sateet liikkuvat aamupäivän aikana kohti itää. Sadealueen liikkuessa mukana tulee voimakkaita kuuroja ja pahimmillaan ukkostaa. Iltapäivällä jatkuvan sateen alue yltää Pohjanmaalta Kaakkois-Suomeen, pohjoisessa on poutaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.