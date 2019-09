Yritystukien leikkaamisesta alustava sopu, aktiivimalli taas pöydällä – hallitus valmistautuu budjettiriiheen

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ensimmäistä budjettiriihtä on pohjustettu erityisavustajien neuvotteluissa pitkin viikonloppua.

Ylen hallitus- ja neuvottelulähteistä saamien tietojen mukaan yritystukien leikkaamisesta on löytynyt alustava yhteisymmärrys. Tukia ei leikattaisi juustohöyläperiaatteella, vaan yli 100 miljoonan euron säästöt on löydetty leikkaamalla joitakin tukia reilummin. Hallitus on tavoitellut leikkauksissa ympäristölle haitallisten tukien karsimista.

Turpeen verotukseen hallitus ei Ylen tietojen mukaan kuitenkaan puuttuisi.

Yritystukien leikkaamista ovat valmistelleet valtiosihteerit, joiden esitys menee hallituspuolueiden johtajien ja budjettiriihen käsittelyyn.

Yritystukilistaa yritettiin leikata jo Sipilän hallituksen aikana viime vuoden keväällä. Leikattavaa ei kuitenkaan löytynyt, sillä eri tahojen etuja valvoneet neuvottelijat eivät pystyneet sopimaan, mitkä tuet vähenisivät.

Korkeakoulut saamassa valtaosan rahoistaan

Muutama viikko sitten keskustan ministerit ajautuivat julkiseen väittelyyn korkeakoulurahoista.

Nyt hallituslähteistä kuitenkin sanotaan, että koko hallitus haluaa lähes kaikki korkeakouluille suunnittellut 40 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille ajatellut 20 miljoonaa lisäeuroa jo ensi vuoden budjettiin.

Se ei kuitenkaan saa heilauttaa budjetin tulojen ja menojen suhdetta, vaan korvaavia säästöjä on etsitty ja löydetty muista budjettikohdista.

Ensin vaikutusarvio, sitten vasta esitys

Yksi työllistämisen keinoista, aktiivimallin leikkuri, poistuu ensi vuonna. Leikkuri on kuitenkin jälleen ollut neuvottelupöydällä.

Ylen tietojen mukaan hallituksen suuret puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vaikutusarviot odotetaan, ennen kuin leikkurin purkamista esittävä budjettilakiesitys lähetetään eduskunnan käsittelyyn. Arviot valmistunevat lokakuussa, joten laki lähtisi eduskunnan käsittelyyn vähän muiden budjettilakien jälkeen.

Leikkurin poistamiselle ei ole laskettu budjettivaikutuksia. Se tarkoittaa, että hallituksen pitäisi löytää korvaavat työllistämiskeinot ja päättää, mitä tehdään työttömäksi jääneiden omavastuupäivien määrälle. Tähänastisen arviot leikkurin työllistävästä vaikutuksesta heittelevät 2000:sta 12 000:een.

75 prosentin työllisyystavoitetta kohti hallitus aikoo mennä tässä vaiheessa esimerkiksi uudistamalla palkkatukea. Neuvottelulähteistä kerrotaan, että palkkatuen käyttämistä helpotetaan.

Muut työllisyyden parantamisen keinot liittyvät esimerkiksi osatyökykyisten työntekoon, kuntien työllistämiskokeiluihin ja ulkomaalaisten työlupakäytäntöihin, joita joustavoitettaisiin.

Hallituslähteistä ja työmarkkinajärjestöistä kerrotaan, että hallitus sopii tässä vaiheessa niin sanotuista helpoista keinoista. Erityisesti keskusta on kuitenkin vaatinut neuvotteluissa, että kovemmat keinot kuten työttömyysturvan uudistaminen, aikataulutetaan ja toteutetaan.

Lue myös:

Pitikö tämän olla ilmasto- ja koulutushallitus? Asiantuntijat odottavat budjetista näyttöjä: "Tavoite ei ole keino"

Koko budjettiehdotus on nyt julki – Korkeakoulut saivat pettyä, mutta uusi tiedeministeri aikoo taistella niiden rahoista ja aloituspaikoista