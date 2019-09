Latvian viina-ale saattaa päättyä maaliskuussa — Suomalaisten osuus on suuri rajaseudun viinarallissa

Juomaturistit ovat Latvialle tärkeitä taloudellisesti, mutta hallituksella on myös paineita rajoittaa kotimaista alkoholin kulutusta.

RiikaLatviassa odotetaan, että tuore alkoholin veroale alkaisi näkyä viinaturismissa ja valtion verotuloissa.

Latvia päätti heinäkuussa leikata vahvojen alkoholijuomien veroa 15 prosenttia sen jälkeen, kun Viro pudotti omaa alkoholiveroaan alkukesästä.

Veroalen ennakoitiin ensin laskevan valtion verotuloja. Veronalennusta kuitenkin perusteltiin laskelmalla, jonka mukaan rajakaupan hiipuminen aiheuttaisi vielä suuremmat tappiot. Menetykset olisivat saattaneet olla mahdollisesti jopa yli 90 miljoonaa euroa verotuloissa.

Latviassa alkoholiveron leikkaus astui voimaan elokuun alussa ja se jatkuu helmikuun loppuun asti. Tiedossa ei ole, mitä verolle ja hinnoille tapahtuu helmikuun jälkeen.

Myynnin kasvu voi näkyä viiveellä verotuotoissa

Latvian television Panorama-ohjelma raportoi, että elokuussa alkoholiveron tuotot laskivat. Myynnin nousu saattaa kuitenkin näkyä verotuotoissa viiveellä, sillä kauppojen hyllyillä voi vielä olla vanhan valmisteveron aikana tuotettua, kalliimpaa alkoholia.

Yle kertoi heinäkuussa, että Latvian ja Viron hintakilpailu on laskenut juomien hintoja myös Itämeren laivoilla.

Latvian hallitus reagoi kesällä nopeasti Viron alkoholiveron laskuun. Latvian valtiovarainministeri Janis Reirs kuuluu Uusi yhtenäisyys -puolueeseen, jota kuvaillaan keskustaoikeistolaiseksi. Latvian valtioneuvosto

Latvialaisen SKDS-tutkimuskeskuksen kysely näyttää, miten tehokkaasti halpa alkoholi liikuttaa ihmisiä.

SKDS:n johtaja Arnis Kaktins selittää, että 18—74-vuotiasta virolaisista lähes kaksi kolmasosaa vieraili viime vuoden aikana Latviassa. Heistä neljännes kertoi, että alkoholin ostaminen oli vierailun tärkein syy. Toiset 23 prosenttia sanoi alkoholin olleen yksi matkan syistä.

Tutkimukseen haastateltiin kahta tuhatta virolaista.

Suomalaisia runsaasti

Suomalaisten osuus alkoholin rajakaupassa on merkittävä.

Kun Tallinnasta etelään johtava Via Baltica ylittää Latvian rajan, heti rajan tuntumassa on suuri SuperAlko-liike. Tämän liikkeen asiakkaina on lähes yhtä paljon suomalaisia kuin virolaisia.

— Kesäkaudella kaikista asiakkaista ehkä viisi prosenttia on latvialaisia, 45 prosenttia virolaisia ja 45 prosenttia suomalaisia. Loput viisi prosenttia ovat muualta, arvioi liikkeen kauppias Jolanta Branta.

— Mutta tämä koskee vain kesää. Talvella virolaisia on enemmän.

Branta painottaa, että alkoholin maahan tuomat matkailijat luovat toimeentulon edellytyksiä myös ravintoloille, kahviloille ja hotelleille.

— Minusta Latvian hallitus ei tällä hetkellä oikein ymmärrä, kuinka suuri merkitys alkoholia ostamaan tulevilla virolaisilla ja suomalaiilla oikeastaan on.

Eurostatin tilastojen mukaan kotitaloudet käyttävät Baltian maissa suhteellisesti eniten rahaa alkoholiin EU:ssa. Monet virolaiset matkustavat edullisen alkoholin perässä Latviaan. Arvvo Meeks / AOP

Ekonomisti: Hintakilpailu lyhytnäköistä

Hintakilpailu Viron kanssa herättää Latviassa väittelyä. Citadele-pankin ekonomisti Martinš Abolinš nyrpistää nenäänsä viina-alelle.

Tilaisuus alkoholin rajakauppaan aukesi alunperin yllättäen, kun Viro takavuosina nosti omaa alkoholiveroaan, Abolinš selittää. Aktiivisen hintakilpailun kautta on hänen mielestään kuitenkin hankala rakentaa mitään kovin kestävää.

— Jos Viro laskee veroa lisää, tuskin me voimme mennä paljon alemmas. Tämä on lyhytnäköistä.

Latvialaisessa keskustelussa tärkein vasta-argumentti veroalelle on ollut Abolinšin mukaan kansanterveys. Hallituksella on paineita vähentää kotimaista alkoholinkulutusta.

Kansalaisaloite vaatii alkoholin ikärajan nostoa

Eurostat julkaisi vuodenvaihteessa tilaston (siirryt toiseen palveluun)siitä, missä EU-maissa kotitaloudet käyttävät suhteellisesti eniten rahaa alkoholiin. Vertailun kärjessä olivat kolme Baltian maata.

Latvian terveysministeriö harkitseekin nyt lisää rajoituksia alkoholin markkinointiin ja myyntiin. Lisäksi yli 10 000 latvialaista on antanut tukensa kansalaisaloitteelle, jossa ehdotetaan alkoholin ikärajan nostoa 18 vuodesta 21 vuoteen.

