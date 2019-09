Tutkimus: Barcelonan "superkorttelit" voisivat säästää satoja ihmishenkiä – Autot pois kaduilta ja leikkikentät tilalle

Tuoreen raportin mukaan Espanjan Barcelonassa voitaisiin säästää satoja ihmishenkiä ja vähentää typpioksidipäästöjä neljänneksellä, jos kaupunki toteuttaisi kunnianhimoisen "superkortteli"-suunnitelmansa, kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Tällä hetkellä kaupungissa on kuusi superkorttelia, joista ensimmäinen otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten Poblenaun kaupunginosassa.

Käytännössä superkorttelit ovat ruutukaava-aluetta, jossa ajoneuvojen käyttö on vähennetty niin, että ajaa saa vain esimerkiksi yhdeksän korttelin muodostaman alueen ulkoreunoiksi jäävillä kaduilla. Ainoastaan huoltoajot ovat sallittuja superkorttelien sisällä.

Superkortteleissa autottomat kadut otetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön sekä vaikkapa leikkipuistoiksi. Barcelonalaisen ISGlobal-tutkimuskeskuksen tekemien laskelmien mukaan kaupunki välttyisi jopa 667 ennenaikaiselta kuolemalta, mikäli se toteuttaisi visionsa yhteensä 503 superkorttelista.

ISGlobalin raportin mukaan kaupungin typpioksidipäästöt pienenisivät 24 prosentilla. Tämänhetkinen typpioksiditaso on Barcelonassa 47 mikrogrammaa kuutiometriä kohden, kun Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus on korkeintaan 40 mikrogrammaa kuutiometriä kohden. Superkorttelisuunnitelman myötä Barcelonan typpioksidiluku putoaisi 36:een.

Keskimääräisen barcelonalaisen odotettu elinikä kohoaisi lähes 200 päivällä, mikä säästäisi kaupungille 1,7 miljardia euroa vuodessa, raportissa kerrotaan.

Numerot ovat suuntaa antavia

– On tärkeää muistaa, että esittelemämme tiedot ovat arvioita. Tuloksiamme on syytä tulkita varovaisesti. Mutta välittämättä tarkoista luvuista, tämä tutkimus osoittaa, että superkortteleiden kaltaisella kaupunkisuunnittelulla on merkittäviä vaikutuksia yleiselle terveydelle, tutkimusten johtaja Natalie Mueller sanoi The Guardianille.

Hänen mukaansa Barcelona tarvitsee superkortteleiden lisäksi myös muita strategioita ilmanlaadun parantamiseksi, liikunnallisuuden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.

– Meidän on syytä muuttaa ajatusmalliamme autokeskeisestä kapunkimallista ihmiskeskeiseen ajatteluun, Mueller sanoi.

Poblenaun kaupunginosan pilottikokeilu sai aluksi vastustusta osakseen esimerkiksi autoilevilta asukkailta ja myös paikallisten yritysten pelättiin kärsivän. Guardianin mukaan vastustus on kuitenkin haihtunut ja ihmiset ovat alkaneet nauttia autottomasta asuinympäristöstään.

Paikallisten yritysten määrä on kasvanut kolmanneksen ja ihmiset ovat alkaneet liikkua enemmän.