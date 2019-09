Provinssi julkisti ensimmäisen pääesiintyjänsä: System of a Down Törnävänsaareen ensi kesänä

Provinssi on ilmoittanut jo ensimmäisen pääesiintyjänsä vuoden 2020 festivaaleille. Päälavalle nousee yhdysvaltalainen System of a Down. Edellisen kerran SOD nähtiin Törnävänsaaressa vuonna 2011. Silloin festivaali myytyyn loppuun ja tapahtuma teki edelleenkin voimassa olevan yleisöennätyksensä.

System of a Down on tällä hetkellä keikkatauolla ja tuleva esiintyminen ensi kesän Provinssissa on sen ainoa toistaiseksi julkistettu konsertti. Vaihtoehtometallia soittava yhtye on jo vuosien ajan ollut Provinssin toivotuimpien esiintyjien listan kärjessä.

Provinssi järjestetään Seinäjoen Törnävänsaaressa 25. - 27. kesäkuuta 2020. Ensi kesänä 42. kertaa järjestettävän Provinssin seuraavista artistikiinnityksistä tiedotetaan vielä tämän syksyn aikana.