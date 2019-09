Kööpenhaminassa alkaa Tanskan historian laajin terrorismioikeudenkäynti – drooni toimitettiin osina Isisin käyttöön

Laaja oikeusjuttu liittyy Isisin sotatoimiin Syyriassa. Syytetyjen väitetään ostaneen lennokkikameran, jota on käytetty Syyriassa tehdyn ilmaiskun yhteydessä.

Kööpenhaminassa alkaa maanantaina monimutkaista rikosvyyhtiä koskeva oikeudenkäynti. Syyttäjä pyrkii todistamaan, että Tanskassa on avustettu Isis-järjestöä.

Syytettyinä on kolme noin 30-vuotiasta miestä. Yksi on työskennellyt pyörälähettinä, yksi taksikuskina ja yksi kouluavustajana. Kaksi miehistä on Tanskan ja yksi Syyrian kansalaisia. Kolmikko esiintyy oikeudessa ammattiaan kuvaavilla nimillä.

Drooni-isku tanskalaissolun tuella

Viranomaiset ovat yhdistäneet kaksi kolmesta syytetystä hyökkäykseen Syyrian armeijan tukikohtaan kesällä 2014. Hyökkäyksessä kuoli 27 syyrialaissotilasta. Iskussa olisi käytetty apuna Syyriaan toimitettua kameralla varustettua miehittämätöntä lennokkia.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tanskan kansalaiset on yhdistetty tämäntyyppiseen hyökkäystoimintaan Syyriassa.

Kyse on syyttäjän mukaan arviolta 300 000-400 000 kruunusta, joilla on hankittu droonien osia ja kamerakalustoa alan liikkeistä. Miehet olivat hankkineet lennokkien osia myös verkkokaupoista.

Syyttäjän mukaan kyse ei ole ilmavalokuvauksesta ja harrastuksesta, vaan terrorismin tukemisesta. Syyttäjä Kristian Kirk sanoi lehdistötiedotteessa, että hankinnat tehtiin "kuolemanvakavassa tarkoituksessa".

Ainakin yhtä lennokkia on siis tiettävästi käytetty Syyriassa.

Yksi Turkin kansalainen syytteessä poissaolevana

Tutkinta sisältää lukuisia kansainvälisiä yhteyksiä. Yksi, poissaoleva syytetty on kasvanut Tanskassa. Hänet on tuomittu terroriteoista Bosniassa. Miestä ei saada oikeuden eteen, sillä Turkilla ja Tanskalla ei ole luovutussopimusta.

Turkissa oleskelevaa miestä epäillään yhteyksistä kansainvälisesti etsintäkuulutettuun Basil Hassaniin (siirryt toiseen palveluun). Häntä epäillään tanskalaisen kirjoittajan ja historioitsijan Lars Hedegaardin murhayrityksestä. Hedegaard on Tanskassa kiistelty hahmo. Hänet tunnetaan kriittisestä suhtautumisestaan islamiin.

Turkkilaismiehen puolestaan epäillään olevan linkki nyt syytettyinä olevan kolmikon ja Hassanin välillä.

Oikeudenkäynnin laajuutta kuvaa se, että syyteasiakirjoja on yli 18000 sivua. Oikeudenkäynnin odotetaan jatkuvan marraskuun alkuun saakka.

Lähteet: DR, Politiken