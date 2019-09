Loistoristeilijä Costa Smeraldan rakennustyöt venyvät – aluksen valmistuminen myöhästyy kuukaudella

Hyvästit muoville? Suomalaistutkijat loivat hämähäkkisilkistä ja selluloosasta jäykän ja sitkeän materiaalin, joka hajoaa luonnossa

Lujan ja joustavan materiaalin luominen on ollut pitkään haaste, toisesta on jouduttu tinkimään. Uusi aine on molempia.