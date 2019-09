Atte, 16, on ilmastolakkoillut jo vuoden – aikuinen, olisiko sinunkin aika tehdä jotain?

Atte Ahokas on ollut perjantaisin ilmastolakossa joulukuusta 2018 lähtien.

Atte Ahokas on ollut perjantaisin ilmastolakossa joulukuusta 2018 lähtien.

Kymmenkunta ihmistä on kokoontunut jokaperjantaiseen ilmastolakkoon Eduskuntatalon portaille.

Stop ilmastotuho -kyltin ympärillä ei käy kuhina, vaan rauhallinen ja iloinen keskustelu.

– Tämä on ensisijaisesti kivaa.

– Me ollaan tällainen perjantaiperhe!

– Joo, tällainen Aten kannustusryhmä!

Tulevana perjantaina paikalle toivotaan huomattavasti suurempaa ihmismäärää. Silloin järjestetään suuri ilmastoyleislakko. Samanlaisia nähtiin viime keväänä.

Keväiset ilmastolakot profiloituivat vahvasti nimenomaan nuorten ilmastolakoiksi.

Atte Ahokas toivoo, että perjantaina paikalla olisi paljon myös aikuisia.

– Tulevan globaalin ilmastolakon viesti on, että nyt me nuoret olemme lakkoilleet tarpeeksi. Nyt pyydämme teiltä aikuisilta, että tulette osoittamaan mieltä ja kertomaan poliittisille päättäjille, että nyt on pakko.

Nuorten tehtävä ei ole kertoa, miten kriisi ratkaistaan

17-vuotias Ahokas on ilmastoaktiivi ja lähes joka perjantai ilmastolakossa Eduskuntalon edessä. Näin ei kuitenkaan hänen mielestään pitäisi olla.

– Meidän nuorten ei pitäisi olla täällä. Meidän työmme ei ole kertoa, miten tämä kriisi ratkaistaan. Me olemme täällä vaatimassa, että aikuiset alkavat tehdä työnsä.

Ilmastoliikkeen vaatimuksena on, että Suomi toteuttaa aikeensa olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio. Lisäksi vaaditaan, että Suomi sitoutuu päivittämään ilmastolain siten, että siihen kirjattavat päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet ovat linjassa 1,5 asteen lämpenemisrajan kanssa.

Keskeisessä osassa ovat myös fossiiliset polttoaineet. Niiden suorat ja epäsuorat tuet on ilmastolakkoilijoiden mukaan lakkautettava. Siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan on kuitenkin toteutettava reilusti.

Ahokas on yksi Suomen tunnetuimmista ilmastovaikuttajista. Thomas Hagström / YLE

Aikuiset eivät aina suhtaudu vakavasti nuorten aktivismiin

– Kritiikki saatetaan verhota huolestuneisuuteen. Sanotaan, että aikuisten ei pitäisi pelotella nuoria ja lisätä heidän ilmastoahdistustaan, Ahokas naurahtaa.

Ahokas kokee, että näin halutaan vain haudata olemassa olevat ongelmat.

– Saatetaan myös vihjailla, että joku taho ohjailee meitä nuoria. Että emme itsenäisesti kykenisi aktiivisuuteen.

Ahokas kertoo kohdanneensa kritiikkiä, jossa häntä ja muita ilmastolakkoilijoita syytetään henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemisesta.

– Se mielestäni paljastaa näistä sanojista sen, että he itse eivät voi kuvitella, että joku yrittäisi hyvää hyvyyttään toteuttaa yhteiskunnallista muutosta.

Aten livenä saama palaute on poikkeuksetta positiivista ja kannustavaa, negatiiviset asiat kerrotaan netissä. Thomas Hagström

"On selvää, että isoja kriisejä tulee"

Miltä tulevaisuus Ahokkaan mielestä näyttää?

– En ole mitenkään erityisen optimistinen. On selvää, että isoja kriisejä tulee. Elämme juuri nyt ilmaston kannalta hyvin kriittistä aikaa.

Ahokas kuitenkin uskoo, että niin EU:ssa kuin Suomessakin pystytään vielä vaikuttamaan asioiden kulkuun, ja että on vielä mahdollista välttää kaikkein vakavimmat ilmastokriisit.

Kunhan vain toimimme.

– Poliitikkojen työhän olisi välttää tällaiset yhteiskunnalliset kriisit. Heidän pitäisi nyt toimia hyvin nopeasti.

Myös kansalaisaktivismilla ja yhden ihmisen teoilla on Ahokkaan mukaan merkitystä.

– Minä aion yrittää. Jos vaipuu apatiaan, niin sitten ei ainakaan saada mitään tehtyä. Vähintäänkin on pakko yrittää loppuun asti.

