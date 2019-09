Vaje Saudi-Arabian öljyntuotannossa tuskin merkittävästi näkyy tankkaajalle Suomessa – öljyn hinta oli keväällä korkeammalla

Suomalaiskuluttajille saakka iskut Saudi-Arabian öljynjalostusta vastaan eivät välttämättä suuremmin näy. Näin arvioi öljy-yhtiö Nesteen energia-asiantuntija Lauri Kärnä.

Jopa puolet Saudi-Arabian öljyntuotannosta on toistaiseksi poissa käytöstä, kun jalostamoihin iskettiin lennokeilla. Iskun tekijäksi ilmoittautuivat Jemenin huthi-kapinalliset.

Vaikka öljyn hinta pomppasi tänään maanantaina kansainvälisillä markkinoilla, on muutos silti samassa haarukassa, jossa hintavaihteluita on hitaampaan tahtiin nähty viime aikoina muutenkin.

– Öljyn tarjonta hetkellisesti notkahtaa iskujen takia, mutta Saudi-Arabia ilmoitti nopeasti tulevansa korvaamaan puolet menetyksestä varastojensa avulla, Kärnä toteaa.

Öljyn hinta on ollut nyt nähtyä nousua korkeammalla myös tämän vuoden keväällä. Esimerkiksi huhti-toukokuusa yhden barrelin hinta (noin 159 litraa) kävi yli 70 dollarissa. Päivällä hinta oli 65 dollarin tuntumassa.

Seppo Suvela / Yle

Korjausten kesto vielä hämärän peitossa

Kuinka pitkään Saudi-Arabian öljyntuotanto iskuista kärsii, ei vielä ole tarkasti tiedossa. Markkinoilla on ennakoitu, että tuotannosta voisi palautua nopeasti noin kolmannes.

Kärnän mukaan korjaustoimien nopeuteen vaikuttaa esimerkiksi se, millaiset öljyntuotantoon tarvittavat laitteet ovat iskuissa tuhoutuneet. Pelkkien putkien tai säiliöiden korjaaminen ei ole kovin pitkää aikaa vaativa urakka.

Suomalaisen bensa- tai dieselauton käyttäjän kustannuksissa iskut tuskin kovin merkittävästi näkyvät.

Kärnä toteaa, että nyt nähty noin viiden dollarin hinnannousu barrelia kohden voisi näkyä polttoaineen hinnassa 3–4 eurosentin hinnannousuna litraa kohden.

Suomen öljynsaantiin iskuilla ei ole juuri vaikutusta. Esimerkiksi Neste tuo valtaosan raakaöljystään Venäjältä.

Seppo Suvela / Yle

Yhdysvallat maailman suurin öljyntuottaja

Nordean energia-analyytikko Thina Saltvedtin mukaan yhtenä pelkona markkinoilla on, että mahdolliset kostoiskut nostavat öljyn markkinahintaa nyt tehtyjä iskuja enemmän.

Hyötyjiä Saudi-Arabian tuotannon vajeesta ovat muut suuret öljynviejämaat, jotka saavat öljystään korkeampaa hintaa, Saltvedt katsoo.

Saudi-Arabia on maailman suurin öljynviejävaltio, joka tuottaa yli kymmenen prosenttia maailman öljystä. Suurin öljyntuottaja on Yhdysvallat, joka käyttää tuottamansa öljyn merkittävissä määrin itse. Yhdysvallat on lisännyt tuotantoaan liuskeöljyä hyödyntämällä.

Eniten öljyä Saudi-Arabiasta hankkivat Intia, Kiina, Japani ja Etelä-Korea. Ainakin Etelä-Korea saattaa ryhtyä käyttämään öljyä varmuusvarastoistaan, jos tilanne sitä vaatii.

