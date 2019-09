Juncker: Britannialta ei ole tullut käytännön ehdotuksia backstopin korvaamiseen

Britannian pääministeri Boris Johnson on yrittänyt saada EU:lta uusia avauksia ja muutoksia EU-erosopimukseen.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi lähtevänsä "varuillaan" neuvotteluihin EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa. Keskusteluja on käyty maanantaina Luxemburgissa. Johnson sanoi, että Britannia ei hae lykkäystä brexitiin.

Juncker sanoi miesten lounaan jälkeen, että Britannian on tehtävä työstettävissä olevia ehdotuksia backstopin eli Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan sujuvuuden turvaamiseksi.

Junckerin mukaan tällaisia ehdotuksia ei ole toistaiseksi tullut.

Pääministeri Johnsonin kanslian mukaan keskusteluja on vauhditettava ja kokouksia on alettava pitää päivittäin. Niitä on käytävä kanslian lausunnon mukaan myös poliittisella tasolla EU:n pääneuvottelijan Michel Barnierin ja brexit-ministerin kanssa.

Viikonvaihteessa pääministeri Johnson vakuutti vielä peräänantamattomuuttaan brexitin suhteen. Britannian eropäivään on aikaa runsaat kuusi viikkoa.



Britannian ulkoministeri Boris Johnson ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker hilpeinä ennen Luxemburgin keskustelujen alkua. Epa

Lähteet: Reuters