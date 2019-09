Merenkurkun uusi alus alkaa nyt rakentua Rauman telakalla: "Toistaiseksi ympäristöystävällisin alus omassa luokassaan"

Vaasa-Uumaja -välille tulevan uuden matkustajalautan rakentaminen aloitettiin Rauma Marine Constructionsin telakalla maanantaina perinteisellä aloitusseremonialla. 120 miljoonan euron projekti kestää kaksi vuotta.

Nyt käynnistyneen rakentamisen työllistämisvaikutus on 800 henkilötyövuotta. Kiireisimmillään aluksen parissa työskentelee arviolta 500 henkilöä.

Kvarken Linkin uusi alus on toistaiseksi suurin RMC:n telakalla rakennettava laiva. Tallinkin tuleva shuttle-alus tulee kuitenkin olemaan vielä merkittävästi suurempi. Sen suunnittelutyöt jatkuvat samaan aikaan nyt aloitetun aluksen rakentamisen kanssa.

– Tämä on meille sopivankokoinen projekti ja seuraava onkin tuplakokoinen. Olemme kasvuvaiheessa oleva yritys ja tavoitteena on saavuttaa selkeästi suurempi liikevaihto per vuosi. Sillä polulla olemme, toteaa RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

RMC:n havainnekuva tulevasta aluksesta. RMC

Clean Design -luokkamerkki

Matkustaja-autolauttaan tuleva hybridisähköjärjestelmä ja matkustaja-autolautoille harvinainen sähkökäyttöinen ruoripotkurijärjestelmä tekevät RMC:n mukaan aluksesta ympäristöystävällisimmän tällä hetkellä rakenteilla olevista RoPax-aluksista.

Kyseessä on maailman ensimmäinen autolautta, jolla on Clean Design -luokkamerkki. Sen myöntää luokituslaitos DNV GL.

– Kyseessä on toistaiseksi ympäristöystävällisin alus omassa luokassaan, Heinimaa hehkuttaa.

Aluksen neljä Wärtsilän toimittamaa moottoria toimivat sekä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) että biokaasulla. Uuden tekniikan ansiosta hiilidioksidipäästöt laskevat 50 prosentilla nykyiseen alukseen verrattuna.

Valmista vuonna 2021

Uuden aluksen matkustajakapasiteetti on 800 matkustajaa. Lastikapasiteettia aluksessa on rekoille 1500 kaistametriä. Uusi alus korvaa nykyisen Wasa Expressin Wasalinen. Valmistuessaan alus tulee liikennöimään Merenkurkun yli päivittäin.

Usean vuoden kestänyt suunnittelu Vaasassa ja Uumajassa sai tänään merkittävän virstanpylvään, kun rakentaminen aloitettiin.

– Minulle on suuri ilo olla osa tätä historiallista hetkeä. Takana on kova työ ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana, Vaasan kaupunginjohtaja ja Kvarken Linkin hallituksen puheenjohtaja Tomas Häyry totesi tilaisuudessa.

Aluksen kölinlasku tapahtuu näillä näkymin alkuvuodesta 2020. Valmis alus luovutetaan tilaajalleen keväällä 2021.

