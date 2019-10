Marian Paratiisin lahkolaistyttöjä näyttelevät Saga Sarkola ja Satu Tuuli Karhu: Rakkauden puute voi johtaa kauheisiin asioihin

Marian paratiisi on uskomattomaan tositarinaan perustuva elokuva unissasaarnaaja Maria Åkerblomista, joka piti kukoistavaa hovia sisällissodan runtelemassa Suomessa.

Köyhistä oloista lähtenyt, jo lapsena vieraille piikomaan passitettu Åkerblom esiintyy neitsyenä, vaikka käyttää sumeilematta seksuaalista valtaa. Pihla Viitalan näyttelemä kaunotar kanavoi enkelien viestejä, saa isännät myymään omaisuutensa, jättämään perheensä ja tekemään hänen vuokseen rikoksia.

Åkerblom kerää ympärilleen lahkon, jossa suosikkeja hemmotellaan, mutta poikkipuolisesta sanasta voi päätyä hankeen seisomaan. Ulkopuoliset ovat uhka.

Matkalla luvattuun maahan ollaan, mutta unelma ikionnesta karkaa aina vain kauemmas.

Zaida Bergrothin ohjaama elokuva ei kuitenkaan ole vain varoittava kertomus karismaattisesta johtajasta, joka tarjoaa helppoja totuuksia epävarmoina aikoina.

Se on kertomus myös rakkauden kaipuusta, tarpeesta kuulua edes jonkinlaiseen perheeseen ja kolmen naisen triangelidraamasta.

Maria Åkerblom (Pihla Viitala) lahkolaistensa keskellä.

Sokeasta ihailusta tasaveroiseen kumppanuuteen

Åkerblomilaisten tarina kerrotaan löyhästi todelliseen hahmoon perustuvan, Satu Tuuli Karhun näyttelemän Salomen näkökulmasta. Salome on Åkerblomin hoteisiinsa ottama orpotyttö ja lempilapsi, joka kertomuksen alussa ihailee sokeasti hyväntekijäänsä.

Kun Åkerblom joutuu vankilaan, tulee Salomelle tilaisuus tutustua tyttöön oman suljetun piirinsä ulkopuolelta; kaduilla karuja asioita kokeneeseen, hurjaan Maliniin. Saga Sarkolan esittämä Malin on lahkon kannalta vaarallinen elementti; hän kyseenalaistaa ja ajattelee itse.

Marian paratiisissa kahden täysin erilaisen tytön tuttavuudesta kasvaa vastavuoroinen, arvostava ystävyys ja rakkaus. Sen voimasta Åkerblomin jumalallisuus varisee myös Salomen silmissä.

Kolmen ihmisen; omastaan kynsin hampain kiinni pitävän Marian, ja vapauteen kaipaavien tyttöjen keskinäiset tunteet tekevät ryhmädynamiikasta kiehtovan vyyhdin, Karhu kuvailee.

– Salome on rakentanut käsityksensä rakkaudesta Marian ympärille ja Marian varaan. Sitten Malin tuo tilanteeseen aivan erilaisen maailman, ja oman tapansa rakastaa. Kolmiodraama on keskeinen asia elokuvassa.

Malin (Saga Sarkola) ja Salome (Satu Tuuli Karhu) nukkuvat omin luvin sylikkäin Marian vuoteessa.

Lupa rakastaa ja olla rakastettu

Salome ja Malin näkevät toisensa ensimmäisen kerran sattumalta kadulla. Kun he lopulta kunnolla kohtaavat, ovat molemmat eri syistä tolaltaan ja tukeutuvat toisiinsa.

– Se on sattuman kauppaa ja outoa vetovoimaa. Salomessa on Malinin mielestä jotain jännää, ja toisinpäin. Kun Malin on hakattu ja maassa, hän päättää luottaa täysin ventovieraaseen tyttöön, selittää Sarkola.

Salomen ja Malinin keskenään täysin erilaiset maailmat, temperamentit ja energiat vetävät heitä toistensa puoleen.

– Elokuvan yksi teema on rakkauden valtataistelu ja se, mitä rakkaus ja rakkaudettomuus saavat ihmisen tekemään. Elokuvassa käsitellään sitä, miten voi antaa luvan rakastaa, ja tulla rakastetuksi. Samalla pitäisi oppia luottamaan itseensä, Sarkola toteaa.

– Salomen ja Malinin rakkaus on niin alussa, että he eivät yhtään tiedä, mihin se heidät vie. Kun on itsekin nuori, niin tietää sen hämmennyksen, mitä kokee, kun tunteita on kauhean paljon.

Epookkia ei juuri mietitty elokuvaa tehdessä. Esimerkiksi jähmeää, kirjakielistä puhetta vältettiin. - Lähinnä aikakausi näkyy niiailussa ja hierarkiassa, toteaa Karhu. - Sulla oli sellaista, Malin ei mee siihen mukaan. Siksi se on hieno hahmo, Sarkola nauraa.

"Koskettavin ja kouriintuntuvin rooli"

Molemmat nuoret näyttelijät ovat tehneet useita merkittäviä rooleja ja saaneet niistä tunnustusta. Silti he kuvailevat Marian paratiisia aivan poikkeukselliseksi elokuvaksi, jossa oli onni saada olla mukana.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta keväällä näyttelijäksi valmistunut Satu Tuuli Karhu esitti viime vuonna pääroolin Kansallisteatterin Juliassa ja Romeossa, ja pokkasi parhaan naissivuosan Jussin elokuvasta Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

– Nämä viimeiset kolme isoa ammattilaistyötä ovat kyllä aivan uskomaton kolmen suora! Vaikka ne kaikki ovat olleet merkityksellisiä ja opettavaisia rooleja, on Salomen rooli henkilökohtaisella tasolla koskettavin ja kouriintuntuvin. Se, että elokuva perustuu tositarinaan syventää sen merkitystä entisestään. Totuus on tarua ihmeellisempää!

Saga Sarkola valmistui tänä vuonna näyttelijäksi Tampereen yliopistosta. Hän on tullut jo tutuksi rooleistaan muun muassa ruotsalaisessa tv-sarjassa Vettä sakeampaa, Cheek-elämäkertaelokuvassa Veljeni Vartija, sekä KOM-teatterin menestysnäytelmässä Veriruusut.

– En tiennyt, että minusta löytyy Malinin kaltainen, anarkistinen tyyppi, sillä rakastan komediaa ja tragikomediaa. Malin on tässä järkyttävän surullisessa tarinassa valonpilkahdus, joka koko ajan kuitenkin leikkii kuolemalla. Oli ihanaa saada tehdä tämä juttu, ja erityisen hienoa oli tehdä kohtauksia Satu Tuulin kanssa.

"Meillä on jopa sama syntymäpäivä"

Karhusta ja Sarkolasta tuli läheisiä ystäviä Marian paratiisin kuvauksissa. Sitä ennen he olivat hädin tuskin puolituttuja.

Ensimmäisen kerran näyttelijät päätyivät juttelemaan kunnolla keskenään opinahjojensa yhteisen kurssin illanvietossa. Baaripöydässä tuli puheeksi Zaida Bergrothin kiinnostava, uusi elokuva, johon olisi aivan huippua päästä mukaan. Pian sen jälkeen naiset päätyivät koekuvauksissa tekemään kohtausta yhdessä. Kemia tuntui taianomaiselta saman tien.

Nyt he kiittelevät toisiaan kilpaa.

– Vitsi, se tuntui tosi oikealta ja helpolta välittömästi! Saga on mahtava näyttelijä ja tyyppi! Zaidakin sanoi, kun se kuuli, että meillä on sama syntymäpäivä, että tässä on jotain merkityksellistä!, Karhu nauraa.

– Meillä on täysin vuorovaikutteinen suhde, jossa antaa ja saa. Satu Tuuli on niin valovoimainen ja ihana, ja hänessä näkyy kaikki. Siihen on helppo tarttua, ja leikkiä sillä vähän, Sarkola jatkaa.

- En tiedä, uskaltaisinko itse pistää Sagana vastaan sellaisille kuin Maria. Toisaalta maailmassa on sellaisia kuin Malin, tai Greta Thunberg, jotka sanovat, ettei minua määritellä. He pistävät hanttiin, ovat hurjia, tunteita herättäviä ja voimaannuttavia, toteaa Sarkola.

"Kunpa jokainen saisi rakkautta"

Marian paratiisin teatteriensi-ilta on Suomessa perjantaina. Elokuva on jo saanut innostuneen vastaanoton Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla, jossa se nähtiin vajaa kuukausi sitten.

Elokuvan matka jatkuu seuraavaksi Chicagon kansainvälisille filmifestivaaleille.

Satu Tuuli Karhu uskoo, että Åkerblomin ja hänen seuraajiensa tarina vetoaa katsojiin kaikkialla ajankohtaisuutensa takia. Vaikka Marian paratiisi on epookkielokuva, ei sen ydinsisältö ole sidottu aikaan tai paikkaan.

– Vääränlaista uskonnollista ja poliittista vallankäyttöä on koko ajan joka puolella. Siihen on hyvä herätellä ihmisiä, se on tärkeä viesti. Sitä on tapahtunut myös Suomessa ja tapahtuu edelleen. Elokuvan pinnan alla pohditaan sitä, mikä saa ihmisen seuraamaan tällaisia johtajia.

Karhun mielestä Marian paratiisi on olennainen elokuva myös siksi, että se muistuttaa, miten tärkeää jokaiselle on tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi.

– Vaikka mikään ei oikeuta Marian tekoja, niin hänet näytetään inhimillisessä valossa. Hän on ollut pieni, hylätty lapsi, ja jäänyt pieneksi lapseksi, joka ei ole koskaan saanut sitä mitä on tarvinnut. Maria ottaa sitten tarvitsemansa väkivalloin ja todella raadollisin keinoin. Kunpa jokainen saisi apua ja rakkautta, jota tarvitsee.