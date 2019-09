Opetushallitus linjaa: Numeroarviointi alkaa jatkossa neljänneltä luokalta

Tällä hetkellä numeroarvosanat on annettava kahdeksannesta luokasta alkaen.

Opetushallitus esittää, että numeroarviointi aloitettaisiin kaikissa Suomen peruskouluissa neljännellä vuosiluokalla.

Numeroarvosanojen aloittaminen neljänneltä luokalta on myös tämän hetken yleisin käytäntö kouluissa, mutta käytännöt ovat vaihtelevia: Opetussuunnitelmauudistuksen seurannassa on havaittu, että arvioinnin periaatteet ja käytänteet vaihtelevat kuntien välillä.

Uudella linjauksella halutaan lisätä yhdenvertaisuutta arvioinnissa ja vahvistaa sitä kautta tasa-arvoisuutta peruskoulussa.

Arvioinnin kirjavat käytännöt ovat herättäneet keskustelua kodeissa, kouluissa ja mediassa.

Peruskoulun opetussuunnitelmassa on tällä hetkellä linjattu (siirryt toiseen palveluun), että numeroarvosanat on annettava kahdeksannesta luokasta eteenpäin. Vuosiluokilla 1–7 kunnat saavat päättää, annetaanko arvosanat sanallisesti vai numeroin.

Opetushallituksen linjauksen mukaan jatkossa opetuksen järjestäjä saisi päättää arvosanojen muodosta vuosiluokilla 1–3.

Samalla Opetushallitus on tarkentanut oppilaan itsearvioinnin periaatteita ja arvioinnin dokumentointia. Todistuksista on laadittu mallit ja todistusmerkintöjä on täsmennetty.

Uusia arvioinnin periaatteita voi nyt kommentoida Opetushallituksen verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Ne viimeistellään palautteen pohjalta marras–joulukuussa 2019, ja julkaistaan tammikuussa 2020.

Keväällä 2020 alkaa paikallinen opetussuunnitelmatyö ja linjausten käyttöönotto. Linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020.

Opetushallituksen ehdotuksesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Oppilaat saivat samalla osaamisella monta eri arvosanaa – numeroarviointi menee kouluissa uusiksi

Opetuksen uudistus on lisännyt tasoeroja luokassa, sanovat opettajat Ylen kyselyssä – "Heikoimmat tipahtavat kärryiltä, lahjakkaat ja viitseliäät tekevät ryhmätyöt"

Opetushallitus harkitsee koululaisten numeroarvioinnin yhtenäistämistä – "Selkeä viesti tullut opettajilta, huoltajilta ja oppilailta"

Edes opettajat eivät aina ymmärrä nykykoululaisten todistuksia – palkitun opettajan mielestä se on merkki siitä, että jotain on vialla