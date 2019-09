Us Government / Digitalglobe / EPA

Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon ja DigitalGloben 15. syyskuuta jakama satelliittikuva Aramcon öljykentille tehdystä iskusta Saudi-Arabiassa 14. syyskuuta. Us Government / Digitalglobe / EPA

Yhdysvallat etsii parhaillaan kuumeisesti todisteita Saudi-Arabian öljykentille tehdystä iskusta. Jemenin huthi-kapinalliset ilmoittivat olevansa siitä vastuussa, mutta Yhdysvallat ja Saudi-Arabia eivät hutheja tekijöiksi kelpuuta, vaan syyttävät teosta Irania tai sen tukemia joukkoja.

Ketkä Saudi-Arabiaa ja globaalia taloutta tönäisseen teon takana ovat?

– Se on tuhannen taalan kysymys, sanoo konfliktinratkaisujärjestö CMI:n asiantuntija Mikko Patokallio.

Iskussa oli omat erityispiirteensä, mutta se ei ollut ensimmäinen lajiaan Jemenin ja Saudi-Arabian välisessä sodankäynnissä. Persianlahden alueella on nähty viimeisen neljän kuukauden aikana toistuvasti kiihtyvää toimintaa ja öljykenttiin kohdistuneita iskuja.

– Iranin on aiemminkin epäilty olevan taustalla osassa alueella tehdyistä iskuista ja räjähdyksistä. Iran kiistää osallisuutensa, mutta moni jälki osoittaa Iranin suuntaan, Patokallio arvelee.

Iranin osallisuudesta viime viikon iskuun kertoo Patokallion mukaan tekojen motivaatio, kapasiteetti ja toimintamalli.

Huthi-kapinallisten aiemmat iskut Saudi-Arabiaa vastaan ovat kohdistuneet lähemmäksi Jemeniä. Viime viikon iskut ovat niihin verrattuna poikkeuksellisen kaukana. Iranin osallisuudesta kertoisi myös iskuissa käytetty kehittynyt asejärjestelmä.

Osumatarkkuus kertoo korkeasta osaamisesta

Kapteeni Peter Porkka Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitokselta ei halua ottaa kantaa iskujen tekijään, eikä siihenkään, olivatko iskussa käytetyt aseet lopulta ohjuksia vai lennokkeja.

Hänen mielestään Yhdysvaltain hallituksen julkaiseman satelliittikuvan perusteella on mahdotonta aukottomasti sulkea kumpaakaan asejärjestelmää pois. Tekijöiden osaamisesta ja kehittyneistä asejärjestelmistä kertoo hänen mielestään satelliittikuvissa nähtyjen osumakohtien johdonmukaisuus ja samankaltaisuus.

– Pidän epätodennäköisenä, että esimerkiksi pelkkien gps-koordinaattien perusteella lentävällä lennokilla olisi saatu noin samankaltaisia osumakohtia öljyntuotantolaitokseen, Porkka sanoo.

Hän ei usko, että lennokkeja olisi reaaliaikaisen videokuvan avulla onnistuttu lennättämään yhdenmukaisiin osumakohtiin, koska räjähdysten aiheuttama savupilvi vaikeuttaisi todennaköisesti aseen hakeutumista kohteeseen.

Iskut näyttävät osuneen öljyjalostuslaitoksiin viistosti, mikä kertoo siitä, että aseet ovat lentäneet mahdollisimman matalalla pysyäkseen Saudi-Arabian ilmapuolustustutkien katveessa.

– Kyllä tässä osaamista on täytynyt olla takana jo riippumatta käytetystä asejärjestelmästä. Osumatarkkuus on minusta kaikista vahvin merkki sen suhteen. Lisäksi tekojen ajankohta, aikainen aamuyö, tekee esimerkiksi kaupallisten lennokkien ohjaamisesta entistä vaikeampaa, Porkka arvelee.

Kiistatonta todistusaineistoa vaikea löytää

Yhdysvallat sanoo nyt keräävänsä materiaalia yhdessä Saudi-Arabian kanssa todistaakseen Iranin osuuden iskuihin. Presidentti Donald Trump sanoi maansa olevan iskuvalmiina todisteiden perusteella.

Todennäköisesti Yhdysvallat etsii öljyntuotantolaitokselta todisteita käytetyistä asejärjestelmistä, ohjusten jäämiä tai lennokin osia. Todisteita voi löytyä myös ilmapuolustuksen valvontajärjestelmistä, kuten ilmavalvontatutkien mittaamasta ja tallentamasta datasta ja aseiden lentoradasta, jos ilmavalvontajärjestelmä on onnistunut niitä havaitsemaan.

Yhdysvaltain tiedustelujärjestelmällä on Patokallion mukaan jo omat tulkintansa asiasta.

– Kysymys on siitä, että mille yleisölle tämä todistusaineisto tarvitaan, Patokallio sanoo.

– Jos aikomuksena on vakuuttaa laajempaa yleisöä siitä, että Iran on syyllinen tähän ja jonkinlainen kostotoimenpide on tarpeen, löytyykö sellaista kiistatonta aineistoa, joka osoittaa Iranin syyllisyyden.

Patokallio ei usko Yhdysvaltojen ryhtyvän nopeaan vastaiskuun, vaan arvelee paineen ja jännitteiden edelleen jatkuvan alueella. Iskun merkittävin seuraus voi olla se, että nyt tiedetään vastaavien tekojen olevan mahdollisia. Jos Iran on iskun taustalla, se kertoo teollaan, että se voi tuottaa epävakautta Saudi-Arabian talouteen ja maailmantalouteen.

Tuhansien lennokkeja alas miljoonien ohjuksella?

Tapahtumat kertovat myös siitä, miten hankalaa kehittyviä asejärjestelmiä on torjua. Lennokkien kokoluokka voi vaihdella erittäin paljon. Ne voivat olla kämmenelle mahtuvia tai täysimittaisen lentokoneen kokoisia.

Isompia lennokkeja voi torjua perinteisellä ilmatorjunnalla, mutta pienempiin ei ole keksitty yksiselitteistä ratkaisua. Kysymys on myös rahasta. Kannattaako pieniä, korkeintaan tuhansia euroja maksavia lennokkeja torjua satoja tuhansia, jopa miljoonia maksavilla ilmatorjuntaohjuksilla?

– Lennokkien käytön lisääntymisestä puhutaan eri asevoimissa paljon. Niihin kiinnitettävät järjestelmät monipuolistuvat. Minilennokkeja voidaan käyttää esimerkiksi räjähteiden kuljettamiseen lyhyillä matkoilla ja isompia valvontatehtäviin toisella puolen maailmaa, sanoo Porkka.

Asejärjestelmien kehitys ei helpota Yhdysvaltojen yritystä löytää pitäviä todisteita Irania vastaan. Saudi-Arabiassa tehdyssä iskussa käytetyn aseen, ohjuksen tai lennokin lentorata on muunneltavissa siten, ettei sen laukaisukulmaa voi päätellä osumakohdasta.

