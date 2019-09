Britannian korkein oikeus pohtii: Oliko parlamentin työn keskeyttäminen laitonta?

Istuntotaukoa koskevalle oikeuskäsittelylle on varattu kolme päivää. Päätöstä odotetaan joko tällä tai ensi viikolla.

Istuntotaukoa koskevalle oikeuskäsittelylle on varattu kolme päivää. Päätöstä odotetaan joko tällä tai ensi viikolla. Facundo Arrizabalaga / EPA

Brittiparlamentin istuntotauko alkoi 9. syyskuuta. Sen on määrä päättyä 14. lokakuuta. Aikaa Britannian eropäivämäärään on vain pari viikkoa. Osa edustajista haluaisi jatkaa parlamenttityötä. Kokosimme tähän muutamia tiistaina alkavaan oikeudenkäyntiin liittyviä kysymyksiä.

Miksi parlamentin työ keskeytettiin?

Pääministeri Boris Johnsonin mukaan taukopäätös oli laillinen ja rutiininomainen. Parlamentti käy tauolla vuosittain, jotta hallitus voi aloittaa uuden kauden. Avajaisissa kuullaan perinteisesti kuningatar Elisabetin puhe. Heinäkuussa pääministeriksi noussut Boris Johnson sanoi toimineensa samoin kuin yleensä.

Tällä kertaa parlamentti on kuitenkin tauolla viitisen viikkoa päivien sijasta. Pääministerin on epäilty käyttävän taukoa omien polittisten tavoitteidensa edistämiseen. Pääministeriä on syytetty jopa kuningattaren harhauttamisesta, kun hän pyysi tältä lupaa poikkeuksellisen pitkään istuntotaukoon.

Osa parlamentista vastustaa pääministerin linjaa, jonka mukaan Britannia jättää unionin lokakuun lopussa sopimuksella tai ilman. Parlamentissa on hyväksytty laki, joka pakottaisi hallituksen hakemaan jatkoaikaa, mikäli sopimus EU:n kanssa ei toteudu.

Miten istuntotauko päätyi korkeimpaan oikeuteen?

Istuntotauon vuoksi on nostettu kaksi erillistä kannetta. Toisen nosti Lontoossa politiikan läpinäkyvyyden lisäämisen puolesta kampajoiva Gina Miller. Millerin mukaan Britannian parlamentaarinen suvereniteetti ja demokratia ovat vakavassa vaarassa.

Yli 70 edustajaa toi samantyyppisen kanteen vetoomustuomioistuimeen Skotlannissa.

Korkein oikeus alkoi tutkia asiaa, koska kanteita käsitelleet oikeusistuimet päätyivät erilaisiin ratkaisuihin.

Lontoossa katsotaan, että pääministerin toimintatapa oli laillinen, olipa poliittinen motiivi millainen tahansa, eikä politiikka kuulu oikeuslaitokselle.

Skotlannissa kolmen tuomarin ryhmä päätyi siihen, että parlamentin työtä yritettiin kahlita.

Mitä nyt tapahtuu?

Korkeimman oikeuden täytyy ottaa kantaa siihen, kuuluuko asia oikeuskäsittelyyn vai ei. Jos se sinne oikeuden tulkinnan mukaan kuuluu, rikottiinko lakia.

Tapausta pohtii 11 korkeimman oikeuden 12 tuomarista. Käsittelyyn on varattu kolme päivää. Ensimmäisenä päivänä kuullaan Millerin ja parlamentin asianajajia.

Toisin kuin yleensä, nämä istunnot voidaan radioida ja strimata. Oikeuden päätös voi ennakkotietojen mukaan julkistaa tällä tai ensi viikolla.

Jos hallituksen kanta voittaa, istuntotyö pysyy tauolla lokakuun 14. päivään saakka. Toisessa tapauksessa keskeytys voidaan perua tuomarien määräyksellä.

Pääministeri Johnson ei ole kommentoinut sitä, mitä hän aikoo tehdä, jos hänen määräyksensä todetaan lainvastaiseksi.

Lue myös:

Johnsonin tapaaminen ei vakuuttanut – EU perää Britannialta ehdotuksia Irlannin rajakiistan ratkaisemiseksi Brittihallitus julkaisi asiakirjan sopimuksettoman brexitin riskeistä: Elintarvikkeiden hamstrausta, lääkepulaa ja mielenosoituksia

Boris Johnson vertasi Britanniaa sarjakuvahahmo Hulkiin ja vakuutti brexitin tapahtuvan ajallaan

Lähteet: AP, BBC