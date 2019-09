Ensimmäisenä maailmassa: Lahdessa otetaan käyttöön sovellus, jonka avulla kaupunki palkitsee vähän autoilevia – katso tästä, miltä sovellus näyttää

CitiCAP-Sovellus on tällä hetkellä ladattavissa vain Android-puhelimiin. Syksyn aikana mukaan tulevat myös muut vaihtoehdot.

CitiCAP-Sovellus on tällä hetkellä ladattavissa vain Android-puhelimiin. Syksyn aikana mukaan tulevat myös muut vaihtoehdot. Juha-Petri Koponen / Yle

Mobiilisovellus kerää tietoja kaupunkilaisen liikkumisesta. Sovellusta on vielä toistaiseksi testausvaiheessa, mutta tulevaisuudessa palkintovaluutalla voi hankkia vaikkapa kaupungin palveluita.

Lahdessa testataan ainutlaatuista päästökauppasovellusta, joka palkitsee käyttäjänsä ympäristöystävällisemmistä liikkumisvalinnoista.

CitiCAP-kännykkäsovellus laskee käyttäjälle henkilökohtaisen viikoittaisen päästöbudjetin ja kannustaa liikkumaan entistä vähemmillä päästöillä.

Sovellus tunnistaa, millä kulkuvälineellä kaupunkilainen on liikenteessä. Viikkotavoitteen alittamiseen kannustetaan tulevaisuudessa myös palkitsemalla. Sovelluksessa voi tienata virtuaalieuroja, joilla voi tulevaisuudessa hankkia esimerkiksi uimahallilippuja tai muita palveluita. Vielä kaupunki ei kuitenkaan vaihda virtuaalivaluuttaa palveluiksi.

– Riittää, että käyttäjällä on puhelin mukana ja GPS-yhteys päällä. Kiihtyvyysanturit tunnistavat, millä kulkuneuvolla käyttäjä liikkuu, sanoo apulaisprofessori Ville Uusitalo Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta. Yliopisto on ollut mukana kehittämässä järjestelmää.

Sovellus tunnistaa, kun kaupunkilainen kulkee henkilöautolla, bussilla, junalla, metrolla, ratikalla, kävellen tai pyörällä. Tässä "tuntematon" tarkoittaa liikkumista, jota sovellus ei pysty tunnistamaan. Sovellus on tarkoitettu yli 15-vuotiaille kaupunkilaisille. kuvakaappaus

Sovellus koko kansan käyttöön syksyn aikana

Lahti on tiettävästi maailman ensimmäinen kaupunki, joka alkaa kannustaa asukkaitaan henkilökohtaiseen päästökauppaan.

Pieni joukko Lahden kaupungin työntekijöitä ja Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita on jo testannut sovellusta. Apulaisprofessori Ville Uusitalolla appi on ollut käytössä puolisen vuotta.

– Välillä tavoitteeni on ylittynyt ja välillä alittunut. Arkena liikun paljon junalla ja pyöräilen, mutta ongelmana ovat viikonloppuautoiluni. Sovelluksen käytön aikana olen alkanut miettiä, miten lisään kimppakyytejä ja miten useita asioita voi hoitaa yhdellä autoreissulla.

Nyt testaajia kaivataan lisää. Lahtelaiset voivat ladata sovellusta Android-puhelimiinsa tällä viikolla (siirryt toiseen palveluun). Testivaiheessa CitCAP-mobiiliappi toimii toistaiseksi vain Android-puhelimissa. Syksyn aikana mukaan tulevat myös muut vaihtoehdot.

Päästökauppajärjestelmä on kehitetty Lahden kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä. kuvakaappaus

Viikkobudjetti: päästöjä noin 90 kilometrin autoilun verran

Jokainen päästökauppaan osallistuja saa viikoittaisen 17 hiilidioksidiekvivalenttikilon päästökiintiön. Määrä vastaa noin 90 kilometrin bensiiniautoilusta viikossa syntyvää kuormaa.

– Suurimmat päästöt syntyvät henkilöautoilusta. Sovellus ottaa kuitenkin huomioon, jos autossa on muitakin kuin kuljettaja tai jos matka ajetaan sähkö- tai kaasuautolla. Nämä tiedot käyttäjä lisää itse.

Alle 15-vuotiaat lapset, käyttäjän asumisetäisyys keskustasta ja terveydentila voivat tuoda lisää päästöoikeuksia viikkotavoitteeseen.

– Jokaisen elämäntilanteesta riippuen pyritään antamaan vähän lisäoikeuksia, jotta ei rangaista ketään omasta lähtötilanteesta, kertoo CitiCAPin projektipäällikkö Anna Kuokkanen.

Sovellusta varten on kerätty paljon tutkimustietoa, jonka perusteella viikkobudjetti on määritelty. Liikkumiseen on sisällytetty kasvihuonepäästöt, jotka syntyvät esimerkiksi polttoaineen palamisesta, polttoaineen tai sähkön tuottamisesta sekä ajoneuvojen valmistamisesta.

Laskuri mittaa pyöräilijöiden määrää Lahden kaupungin keskustassa. Petri Niemi/Yle

Keskiverto lahtelainen liikkuu 40 kilometriä päivittäin

Sovellusta varten on kerätty tietoa lahtelaisten liikkumisesta. Keskiverto lahtelainen liikkuu noin 40 kilometriä päivässä. Valtaosa kilometreistä kertyy autoilusta, joka synnyttää myös suurimman osan kasvihuonepäästöistä.

– Lahdella on liikenteessä hiilineutraalisuustavoitteet. Tavoitteena on, että hiilijalanjälki pienenee, sanoo projektipäällikkö Anna Kuokkanen.

Lue lisää: Lahdesta Euroopan ympäristöpääkaupunki vuodelle 2021 – sai tittelin ensimmäisenä suomalaiskaupunkina