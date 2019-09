Kuntaliitosäänestyksestä tulossa tasainen Kaskisissa – kansanäänestys voi kääntää ennakkoasetelman

Kaskisten ja Närpiön mahdollisesta kuntaliitoksesta päätetään kahden kuukauden kuluttua. Ennen sitä Kaskisissa järjestetään neuvoa antava kansanäänestys 29. syyskuuta. Lopullisen päätöksen kuntaliitoksesta tekevät molempien kaupunkien valtuustot marraskuun 19. päivänä.

Kysyimme Kaskisten kaupunginvaltuutetuilta, ovatko he kuntaliitoksen kannalla vai sitä vastaan, ja aikovatko he kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta.

Lievä enemmistö kantansa kertoneista valtuutetuista vastustaa kuntaliitosta Närpiön kanssa. 17:stä valtuutetusta liitosta vastustaa kahdeksan ja liitoksen kannalla on kuusi valtuutettua. Kolme valtuutettua ei kerro kantaansa.

Puoluekanta näkyy vastauksissa

Kaskisten kaupunginvaltuutetut kuntaliitoksesta Närpiön kanssa Lähtökohtaisesti liitosta vastaan ovat: Juhani Holm (sd.)

Kari Häggblom (sd.)

Sakari Mäntysaari (sd.)

Jani Salo (sd.)

Erkki Virta (sd.)

Jukka Salo (ps.)

Jarmo Tarkka (ps.)

Anneli Tunttunen (vas.) Lähtökohtaisesti liitoksen kannalla ovat: Solveig Björklund (r.)

Aarno Lindholm (r.)

Carl-Gustav Mangs (r.)

Catharina Skur (r.)

Ilkka Hovi (kok.)

Lars Piira (kok.) Kantaansa eivät kerro: Johan Bärnlund (r.)

Mirja Högstrand (vas.)

Nykänen Erkki (vihr.)

Liitosta vastaan ovat kaikki SDP:n ja perussuomalaisten valtuutetut sekä yksi vasemmistoliiton edustaja.

– Kaskinen on pärjännyt ja tulee pärjäämään myös tulevaisuudessa. Väitös rahojemme riittämättömyydestä on tuulesta temmattu. Tiputtamalla palvelutaso samaan ympäryskuntien kanssa, Kaskisilla ei ole mitään ongelmaa, toteaa Jukka Salo (ps.).

– Sotekin on vasta tulossa, ehkä se helpottaa tilannetta. Meillä ei ole kiire, emme ole vielä kriisikunta, perustelee puolestaan Sakari Mäntysaari (sd.).

Liitoksen kannalla on neljä RKP:n valtuutettua ja kaksi kokoomuksen edustajaa.

– Jos tunteet jätetään pois, niin liitos on ehdottomasti paras ratkaisu. Säästöjä on tehtävä muuten liikaa, sanoo Carl-Gustav Mangs (r.).

– Yhdentymissopimus turvaa laaja-alaiset palvelut asukkaiden ja yritysten tarpeisiin järkevästi ja kustannustehokkaasti. Kaskinen säilyy kiinnostavana muuttokohteena uusille ja asukkaille ja yrityksille, linjaa Lars Piira (kok.)

Valtuutetut, jotka eivät kerro kantaansa ovat vasemmistoliitosta, vihreistä ja RKP:sta.

Selvä tulos kansanäänestyksessä voi vaikuttaa

Valtuutetut eivät nosta kansanäänestyksen merkitystä kovin korkealle. Vain kuusi valtuutettua lupaa ottaa äänestyksen tuloksen huomioon päätöksessään ja hekin vain, jos äänestystulos on selvä. Heidän lisäkseen puhtaasti kansanäänestyksen tulosta lupaa kunnioittaa yksi valtuutettu, Anneli Tunttunen (vas.).

– Kunnioitan äänestystulosta koska niin toimii demokratia, Tunttunen toteaa.

Kansanäänestykselle antaa painoarvoa siis yhteensä seitsemän valtuutettua. Heistä kuusi on lähtökohtaisesti liitosta vastaan. Kuntaliitoksen kannalla olevista kuudesta valtuutetusta ainoastaan Mangs aikoo huomioida päätöksessään kansanäänestyksen tuloksen.

– Ilmoitin jo ennen kunnallisvaaleja olevani kuntaliitoksen kannalla. Mielestäni en voi pettää äänestäjiäni, sanoo Aarno Lindholm (r.), joka aikoo äänestää kuntaliitoksen puolesta, kansanäänestyksen tuloksesta riippumatta.

– Jos huomattava enemmistö on sitä mieltä, että liitytään, niin se on otettava huomioon. Liitossopimus on huono Kaskisille ja se on epäselvä. Äänestäjien pitäisi tietää myös, mitä toinen vaihtoehto tarkoittaa, että mitä jos jatketaan itsenäisinä, mistä joudutaan karsimaan, sanoo puolestaan lähtökohtaisesti liitosta vastustava Juhani Holm (sd.).

Kuntaliitokset nykyään harvinaisia

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että Kaskisten kaupunginvaltuusto tulee hylkäämään kuntaliitoksen Närpiön kanssa. Kuntaliitos voi toteutua, jos kolme kantaansa panttaavaa valtuutettua on liitoksen kannalla, tai jos selvä enemmistö kaskislaisista äänestää kansanäänestyksessä liitoksen puolesta niin, että riittävän moni liitosvastainen valtuutettu muuttaa mieltään.

Kuntaliitossopimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan uuden kaupungin nimeksi tulisi Närpiö ja vaakunaksi Närpiön nykyinen vaakuna. Närpiö on kansanäänestyksen sijaan teettänyt kaupunkilaisilleen kyselyn kuntaliitoksesta. Sen tuloksista kaupunki kertoo 30. syyskuuta.

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitos toteutuisi vuoden 2021 alusta. Kuntaliitokset ovat nykyään harvinaisia. Tänä vuonna Suomessa ei tehdä yhtäkään kuntaliitosta. Viimeksi kuntaliitos on toteutunut vuonna 2017, kun Kuopio ja Juankoski yhdistyivät Pohjois-Savossa ja samana vuonna Satakunnassa rajansa yhdistivät Eurajoki ja Luvia.

Seuraava kuntaliitos tapahtuu ensi vuonna, kun Nurmes ja Valtimo yhdistyvät. Pohjanmaalla Mustasaaren ja Vaasan kuntaliitosaikeet kariutuivat aiemmin tänä keväänä.

Aiheesta lisää:

Närpiöläiset vastasivat kuntaliitoskyselyyn aktiivisesti