Kiista vastaanottokeskuksen vahingoista ratkesi: Miljoonaa euroa vaatinut kiinteistöyhtiö maksaa enemmän oikeuskuluja kuin saa korvauksia

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi tänään tuomionsa kiistassa, jossa kiinteistöyhtiö vaati SPR:ltä yhteensä miljoonan euron korvauksia.

Oikeuden päätös on SPR:lle myönteinen, sillä korvaussumma on lähestulkoon sama, minkä SPR oli alunperin kiistassa tarjonnut. Lisäksi kantaja joutuu maksamaan järjestön oikeudenkäyntikulut, jotka ovat yli 88 000 euroa.

Käräjäoikeuden päätöksellä on ennakkotapauksen luonne, sillä kiista turvapaikanhakijoiden aiheuttamista vahingoista nousi ensimmäistä kertaa oikeuden päätettäväksi Suomessa. SPR:n ja Maahanmuuttoviraston eli Migrin mukaan normaalia kulumista suuremmat vahingot on aiemmin korvattu neuvotellen.

Erimielisyys Hämeenlinnan Mainiemen vastaanottokeskuksen vahingoista vuokranantajan ja SPR:n Hämeen piirin välillä oli niin suuri, että asian ratkaisu vietiin oikeuteen.

Vuokraaja, Kiinteistö Oy Lehto & Nummenmaa vaati oikeudessa noin 400 000 euron korvauksia vahingoista. Lisäksi yhtiö vaati 600 000 euroa korvausta siitä, ettei tiloja ole voitu tuhottuina hyödyntää.

SPR:n Hämeen piiri oli alun perin oikeudenkäynnin aikana valmis alle 60 000 euron korvauksiin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Kaiken takana vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden määrä

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden määrä räjähti Suomessa viranomaisten käsiin. Heitä saapui noin 32 000. Siksi Maahanmuuttovirasto ja Suomen Punainen Risti hakivat urakalla tiloja vastaanottokeskuksiksi.

Suurimmillaan vastaanottojärjestelmässä oli Migrin mukaan 147 aikuisyksikköä, 80 alaikäisyksikköä ja lisäksi parissakymmenessä opistossa oli turvapaikanhakijoita.

Elo vastaanottokeskuksissa ei aina ollut hyvien tapojen mukaista. Useat tilojaan vuokralle antaneet valittivat asiasta, mutta asiat sovittiin neuvottelemalla.

Tulosalueen johtaja Kimmo Lehto Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksiköstä kertoo, että budjetin ulkopuolisia kuluja, joiden korvaamisesta on tehty erillinen päätös on 91 ja niiden kustannus valtiolle on ollut yhteensä 3 394 205 euroa.

Hämeenlinnan Mainiemen tilanteestakin käytiin neuvotteluja pitkään, mutta käsityserot turvapaikanhakijoiden aiheuttamista vahingoista olivat liian suuret.

Kohta on tulossa toinen vastaavanlainen tapaus, kun Lapin käräjäoikeus saa käsiteltäväkseen kiistan Kolarin kunnassa olleen vastaanottokeskuksen vahingoista.