Israelin vaalien kolmen kerroksen väkeä – eripuraa riittää, mutta jokaisella äänestäjällä on mielipide Netanjahusta

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on tahtonut vaalikampanjassaan liittää itsensä suurten ja mahtavien johtajien jatkumoon ja vakuuttaa, että vain hän voi johtaa Israelia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on tahtonut vaalikampanjassaan liittää itsensä suurten ja mahtavien johtajien jatkumoon ja vakuuttaa, että vain hän voi johtaa Israelia. Jussi Koivunoro / Yle

JERIKO/TEL AVIV/JERUSALEM Israelissa pidetään tänään parlamenttivaalit. Pääministeri Benjamin Netanjahu on kampanjoinut turvallisuudella ja luvannut muun muassa liittää Jordanjoen laakson Israeliin, jos hän voittaa vaalit. Äänestäjien keskuudessa Netanjahun lupauksiin on suhtauduttu ristiriitaisesti.

Jeriko – Tahtomattaan keskellä vaalitaistoa

Palestiinalaisella Sabri Daiqilla pitää kiirettä. Taateleita kypsyy tiiviiseen tahtiin ja markkinat vetävät. Taatelipakkaamosta lähtee Daiqin sanoin “maailman parhaita taateleita” 25 maahan ympäri maailmaa.

Sabri Daiqin Valley Trading Companyn taatelipalmutilukset ovat Jerikossa, Jordanjoen laaksossa. Vuokramailla kasvaa 30 000 taatelipalmua. Tuotanto on nyt tuhannen tonnin vuosiluokkaa.

– Kysyntää on enemmän kuin mitä voimme tarjota, Sabri Daiq sanoo.

Työtä Daiqin yritys antaa 300 palestiinalaiselle naiselle ja miehelle. Yritys kouluttaa työntekijöitään itse ja tekee vahvaa yhteistyötä Jerikon yliopiston kanssa.

Poliittinen uho ei auta ketään, taateliyrittäjä Sabri Daiq kuittaa Netanjahun puheet Jordanjoen laakson liittämisestä Israeliin. Jussi Koivunoro / Yle

Taateliyrittäjän haave on laajentaa yritys tuhansien työntekijöiden yhtiöksi ja kasvattaa tuotanto aluksi vähintään kaksinkertaiseksi.

– Palestiinalaiset ovat kovia tekemään töitä. Sen tietävät kaikki, myös israelilaiset.

Sabri Daiqin huolet eivät ole aivan tavallisia yrittäjän huolia. Esimerkiksi taatelimaat ovat Israelin kontrolloimalla alueella ja veden käyttö on israelilaisten säännöstelemää.

– Täytyy etsiä luovia ratkaisuja, että pärjää.

Sabri Daiq kertoo, kuinka vesiongelma on ratkaistu muun muassa niin, että sadevedet kerätään suureen altaaseen. Koska sademäärät eivät ole alueella valtavia, pisarat pitää kerätä tarkkaan talteen.

Taatelituotannon kaipaama sähkö tulee osin alueella olevista aurinkokennoista. Jossain päin ekologisuus on muotia ja markkinakikka, mutta Jerikon taateliplantaasilla se on osa selviytymistä. Alueella olevan lehmätilan lanta ja liete kerätään talteen ja käytetään lannoitteena.

Sitten ovat vielä alueen luonteesta kumpuavat poliittiset ongelmat. Tästä tuli jykevä näyttö Israelin vaalikampanjan kautta viime viikolla, kun pääministeri Benjamin Netanjahu lupasi liittää Jordanjoen laakson Israeliin, jos hän voittaa vaalit.

Laakson pitkulaisesta maapalasta ja taateleista tuli siten poliittisia pelinappuloita ja alueella asuvista yli 60 000 palestiinalaista kertaheitolla vaalien äänettömiä yhtiömiehiä.

– Poliittinen uho ei auta ketään, Daiq sanoo.

Hän arvioi, että Netanjahun kovat puheet ovat vain vaalilupauksia, joita ei lunasteta.

Jerikon taatelitehdas työllistää satoja palestiinalaisia. Tehdas pyrkii olemaan vahva osa koko yhteisöä. Jussi Koivunoro / Yle

Sabri Daiq soisi, että alueella keskityttäisiin pohtimaan tulevaisuutta ja sitä, miten yhdessä ratkotaan ongelmia. Sen voisi aloittaa vaikka jakamalla alueen vesivaroja.

– Kun me, palestiinalaiset ja israelilaiset, teemme töitä yhdessä, niin me saamme aikaan uskomattomia tuloksia. Se ei auta ketään, jos me tapamme toisiamme.

Daiq lähestyy Israelin ja palestiinalaisten konfliktia hyvin käytännönläheisesti. Hän uskoo, että jos asioita tehdään reilun bisneksen ehdoin, niin ongelmat lähtevät ratkeamaan.

– Toivon, että israelilaiset nukkuvat hyvin ja näkevät unta rauhasta.

Tel Aviv – Liberaalit odottavat muutosta

Iloluontoiset ja virkeät telavivilaiset ovat nukkuneet sapatin jälkeisen yön hyvin. Osa jatkaa kesää vielä rannalla, osa hakee torilta täydennystä ruokakaappiin, taateleita, granaattiomenoita, appelsiineja.

Matkaa rannalta suurelle ruokatorille on ehkä 300 metriä. Matkan varrella ei ole näköpiirissä yhtä ainoaa vaalijulistetta.

– Nyt tarvitaan muutosta. Netanjahun on aika lähteä, hedelmiä ostava Jonathan Shmueli sanoo omana vakaana kantanaan.

On muutoksen aika ja Netanjahu saa lähteä, Jonathan Shmueli arvioi. Jussi Koivunoro / Yle

Israelin parlamenttivaalit ovat tänään. Ihmisten turhautuneisuus äänestää toisen kerran tämän vuoden aikana edustajia knessetiin on käsinkosketeltavaa.

Kevään vaaleissa oikeistoliittouma hajosi. Oikeistolaista Likud-puoluetta edustava pääministeri Benjamin Netanjahu ei saanut kokoon enemmistöön tarvittavaa 61 edustajaa, kun toinen oikeistojohtaja Avigdor Lieberman lähti omille teilleen.

Oikeistojohtajien välejä on hiertänyt Liebermannin vaatimus siitä, että myös ultraortodoksijuutalaisten tulisi mennä armeijaan. Netanjahu ei suostu, koska tarvitsee uskonnollisen oikeiston tuen.

Avigdor Lieberman oli Israelin puolustusministeri marraskuuhun 2018 asti. Lieberman erosi vastalauseena hallituksesta solmimalle Gazan tulitauolle. Abir Sultan / EPA

Netanjahu on nyt vahvasti äärioikean laidan vanki ja se näkyy hänen vaalikampanjassaan. Kovilla teemoilla, kuten Jordanjoen laakson liittämisellä Israeliin, haetaan sieluja uskollisten oikeistoäänestäjien keskuudesta. Myös vuoto Liebermannin leiriin halutaan tukkia.

Vaalijulisteissa Netanjahu poseeraa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierellään. Viesti on, että vain hänellä on riittävän vaikutusvaltaisia ystäviä sekavassa maailmassa.

Tel Avivissa tuo viesti puree huonosti.

Liberaali kaupunkilaisväestö haluaa muutosta. Se ei pidä uskonnollisten asioiden määräävyydestä, vaan haluaa kuulla vaihteeksi puhetta koulutuksesta, sosiaaliasioista, terveydenhuollosta ja asumisen kalleudesta.

Tähän tarpeeseen vastaa keskustalaisen Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz. Hän on imagoltaan Netanjahua pehmeämpi, vaikka entinen kenraali hänkin.

Jos Gantz sattuisi voittamaan vaalit, niin hän kokoaisi hallituksen keskustavasemmiston varaan. Myös Avigdor Lieberman on suhtautunut avoimesti yhteistyöhön Gantzin kanssa eli keikauttanut vaalien perusasetelman kallelleen.

– Benny Gantz on älykäs ja sivistynyt. Hänen voittonsa takaa koulutus- ja terveysasioiden paranemisen, telavivilaiselle torille ostoksille tullut Cigalit Sade uskoo lujasti.

Cigalit Sade aikoo äänestää Benny Gantzia, koska hän uskoo sinivalkoisten parantavan koulu- ja terveysoloja. Jussi Koivunoro / Yle

Nuori ranskalaistaustainen Jessica on hyvin kahden vaiheilla. Hänen vaakakupissaan turvallisuus, koulutus ja sosiaaliasiat ovat yhtä vahvoilla.

Jessica arvioi, että turvallisuus on kuitenkin se, minkä pohjalta valinta ensisijaisesti tehdään. Hän uskoo, että Gantz ja Netanjahu ovat tässä suhteessa samoilla linjoilla.

– Köyhyyttä on liikaa. En kuitenkaan usko, että sosiaali- ja talousasioissa mikään muuttuu, valittiin kumpi tahansa, Jessica sanoo.

Jerusalem – Pettääkö Netanjahun tukijalka?

Ultraortodoksijuutalainen nuoripari pelaa palloa ja leikkii lastensa kanssa puistossa Jerusalemissa. Musta villakangas asujen peruslähtökohtana tuo toki tyyliä, mutta vaikuttaa ylimitoitetulta. Iltapäivän aurinko on kuuma.

Tietä pitkin matka Tel Avivista Jerusalemiin lasketaan kymmenissä kilometreissä, mutta asenteissa liikutaan menneisyys–nykyisyys-akselilla.

Ultraortodoksijuutalaisten äänestyspäätös on selkeä arvioida. He äänestävät ehdokasta, jota rabbi neuvoo äänestämään.

Ultraortodoksit voivat nousta ratkaisevaan asemaan Israelin vaaleissa. Atef Safadi / EPA

Jerusalem on myös Likudin vahvaa aluetta. Netanjahu on voinut perinteisesti luottaa jerusalemilaisten tukeen.

Roni Cohen istuskelee puiston ruohikolla Jerusalemissa pikkutyttärensä ja hyvin suojelevaisen koiransa kanssa. Hänellä on huonoja uutisia Netanjahulle.

– Äänestin huhtikuussa Bibiä (Netanjahu), mutta en aio enää äänestää. Hän pitää huolen omista eduistaan, mutta ei niinkään kansalaisten tarpeista, Roni Cohen arvioi.

Roni sanoo, että hän haluaisi miehensä kanssa saada joskus oman asunnon, mutta Netanjahun hallituksen taloudenpidolla siihen ei ole mahdollisuuksia. Varat eivät riitä.

Netanjahu on menettänyt ainakin yhden äänen huhtikuun vaaleista. Roni Cohen ei aio antaa enää ääntään Netanjahulle. Jussi Koivunoro / Yle

Kun oma kukkaro on tyhjä, niin Netanjahua vastaan esitetyt korruptiosyytökset ärsyttävät entisestään kansan rivejä. Istuvan pääministerin väitetään ottaneen vastaan lahjuksia rikkailta liikemiehiltä.

– Tämä on kansanäänestys Netanjahusta. Se on selvä.

Näin arvioi Jerusalem Post -lehden poliittinen toimittaja Gil Hoffman. Hän uskoo, että juuri korruptiosyytökset saattavat olla hyvin monelle keskeisin syy lähteä äänestämään.

– Ihmiset ovat hyvin tympiintyneitä ultraortodoksien suhteettomaan valtaan politiikassa. He haluavat muutosta siihen, Hoffman analysoi.

Tämä on kansanäänestys Benjamin Netanjahusta, politiikan toimittaja Gil Hoffman sanoo. Jussi Koivunoro / Yle

Hän on varma siitä, ettei poliittinen pattitilanne muutu vaaleissa miksikään. Pääpuolueet Likud sekä Sininen ja valkoinen ovat tasavahvoja, eikä 61 paikan enemmistöä helpolla löydy.

– Ensin hallitusta yrittää muodostaa Gantz, eikä onnistu. Sitten yrittää Netanjahu, eikä onnistu hänkään, Hoffman sanoo.

Joissain arvioissa on esitetty, että kolmannet vaalit häämöttävät jo keväällä. Gil Hoffman ei tähän usko, sillä kukaan ei halua uusia vaaleja.

Ratkaisu löytyy hänen mukaansa siitä, että lopulta Likudin sisällä äänestetään uudelleen ja hallituksen muodostajaksi löytyy joku muu kuin Netanjahu.

Samaan aikaan tämän syksyisen näytelmän kanssa etenee oikeusprosessi Benjamin Netanjahua vastaan.

Lue lisää:

Israel äänestää tänään taas parlamenttivaaleissa – Nämä neljä asiaa on hyvä tietää niistä