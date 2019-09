Trumpin entinen lehdistösihteeri kilpailee Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa – Juontajat vastustivat, Trump tukee, Twitter sekosi

Valkoisen talon entinen lehdistösihteeri Sean Spicer on mukana eilen maanantaina alkaneessa Dancing with the Stars -ohjelmassa [suom. Tanssii tähtien kanssa] Yhdysvalloissa.

Suositun tanssiohjelman yleisö on yhdysvaltalaisten lehtitietojen mukaan suhtautunut nuivasti presidentti Donald Trumpin ensimmäinen lehdistösihteerin mukanaoloon. Yksi ohjelman ammattitanssijoista Val Chmerkovskiy kertoo People-lehdelle (siirryt toiseen palveluun) "ymmärtävänsä suuttumuksen".

– Emme ole täällä puolustamassa ketään tai vastustamassa mitään, hän sanoi.

Chmerkovskiy ei kuitenkaan halua nähdä tanssikisaa poliittisessa valossa, vaan puolustaa tanssia hauskana viihteenä, joka ei erottele ihmisiä.

– Se, mikä tekee tästä show'sta ainutlaatuisen, hullun ja viihdyttävän on se, että tänne kerääntyy erilaisia ihmisiä. Ei kaikkia tarvitse seurata tai hyväksyä. Olemme kaikki hyvin erilaisia.

– Samaan aikaan on sanottava, että maailmassa on kyllä isompiakin ongelmia kuin se, että Sean Spicer nöyryyttää itsensä cha-cha-challa, hän nauroi.

Ohjelman 28. tuotantokauden taustalla on kyllä ollut vahvempiakin tunteita entistä republikaanivaikuttajaa vastaan. Ohjelman juontaja Tom Bergeron julkaisi hieman ennen ohjelman alkamista pitkähkön Twitter-kirjoituksen, jossa kertoi yrittäneensä saada Spicerin pois ohjelmasta.

Daily Beast -uutissivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Spicer ei kerännyt sympatiaa myöskään osanottajien esittelyssä. Hän kertoo työskenneelleensä Valkoisessa talossa ja vakuuttaa, että aika oli "myrskyisää".

Haastattelussa Spicer innostuu kertomaan, kuinka presidentti on lähettänyt onnittelunsa entisen alaisensa pääsystä tanssikisaan. Tämä ei ollut Daily Beastin mukaan omiaan herättämään myötätuntoa ohjelman liberaaleissa katsojissa.

The New Yorkerin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa Spicer tunnusti olevansa mukana vain rahan takia. Hänen on kerrottu tienaavan 125 000 dollaria osallistumisestaan.

– Suoraan sanoen, olen vain tekemässä rahaa, nauttimassa elämästä.

– On hienoa, että vapaan maailman johtaja on tukena silloin, kun aletaan laskea ääniä, Spicer kehuskeli.

Tuomareiden tuomio

Spicerin tanssipartneri ja kertaalleen ohjelman voittanut Lindsay Arnold sanoo, että ex-lehdistösihteerin tanssitaidot ovat "esi-esikouluikäisen tasolla".

Ohjelman ensimmäisessä jaksossa Spicer ja Arnold esittivät salsan taustamusiikkinaan Spice Girlsin "Spice Up Your Life".

Spicer oli pukeutunut hätkähdyttävään neon-vihreään paitaan ja tiukkoihin valkoisiin housuihin. Suhteellisen yksinkertainen koreografia päättyi näyttävään polviliukuun. Twitterissä Spicerin esitys herätti hilpeyttä.

Tuomarit olivat kohtalaisen tylyjä.

– Mitä te oikein teitte? Näytti siltä kuin yrittäisitte huitoa ampiaisparvea, lausui yksi heistä.

I knew I've seen this guy before... pic.twitter.com/H9a4tHZR5k — matthew (@News_and_Coffee) 17. syyskuuta 2019

– Oudolla tavalla viihdyttävää, kuului myönteisin luonnehdinta.

Spicer-Arnold-pari keräsi ponnisteluistaan 12 pistettä 30 mahdollisesta. Se riitti toiseksi viimeiseen sijaan.