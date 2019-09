Demareiden hämärät talobisnekset Jyväskylässä sysäsivät vuokralaiset epätietoisuuteen: "Mihin joudumme tästä, jos koko homma menee nurin?"

– Eihän täällä korruptiota ole, mutta hyvävelijärjestelmä toimii hirveän hyvin.

Näin tiivistää Mara Kivikallio tuntonsa Ylen MOT:n eilisestä Jyväskylän demareiden asuntosuhmurointeja käsittelevästä jutusta.

Kivikallio itse ei ole sotkussa osallisena muutoin kuin naapurin roolissa. Viereisessä talossa toimii Jyväskylän Hoivapalvelut Oy:n Palvelutalo Pehtorinhoiva.

Muistisairaille tarkoitettu palveluasumisen yksikkö Pehtorinhoiva. Jaana Polamo / Yle

Jyväskylän Hoivapalvelut Oy:n omistaa Jyväskylän hoivapalveluyhdistys. Se on MOT:n tietojen mukaan syvissä talousvaikeuksissa.

Yhdistyksen oma pääoma on miinuksella yli 700 000 euroa. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA vaatii (siirryt toiseen palveluun) yhdistystä palauttamaan yli puoli miljoonaa euroa konsernin liiketoimintaosista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Ahti Ruoppila, ja Hoivapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jari Blom.

Blom ja Ruoppila ovat keskeisiä demarivaikuttajia Jyväskylässä. Ruoppila on valtuustoryhmän puheenjohtaja ja SDP:n puoluehallituksen jäsen. Blom oli pitkään SDP:n Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja, ja siirtyi tehtävästä Jyväskylän Hoivapalvelut Oy:n toimitusjohtajaksi.

Vuokralaiset epätietoisuudessa

Hoivapalvelukonserni on rakentanut Jyväskylään useita palvelutaloja ja se omistaa myös vuokrataloja. Hoivapalveluyhdistyksen taloussotkut lähtivät purkautumaan vuokrataloyhtiön kautta, kun ARA:n tarkastus toi esiin epäselvyyksiä valtion korkotukilainojen käytössä.

Yhdistyksen talousvaikeudet taas johtivat vuokrankorotuksiin, joiden ei korkotukisäädösten vuoksi pitänyt olla mahdollisia. Yhdistyksen toimiin liittyy petosepäily ja tukirahojen väärinkäyttöä.

Tilintarkastajien mukaan yhtiön taloustilanne ”saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa".

– Olen erittäin huolestunut siitä, mihin me joudumme tästä, jos koko homma menee nurin, sanoo Tuula Rossi.

Rossi asuu Hoivapalveluyhdistyksen 80-prosenttisesti omistamassa taloyhtiössä. Loput omistaa Säynätsalon Työväenyhdistys. Myös sen puheenjohtajana toimii Ahti Ruoppila.

– Tässähän tiedetään, että tehdyt vuokrankorotukset ovat laittomia. Minä pärjään, kun saan asumistukea ja hankin lisätuloja jakamalla lehtiä. Käyhän se kuntoilusta, mutta ei se marraskuun loskassa herkkua ole, Rossi sanoo.

Tuetun asumisen palvelut turvassa

Hoivapalveluyhdistyksellä on viisi palvelutaloa, neljä Jyväskylässä ja yksi Muuramessa. Lisäksi yhdistys tuottaa kotihoidon palveluita.

Yhdistyksen palvelutaloissa asuu Jyväskylässä 133 ihmistä, ja kotihoidon asiakkaita on 81. Kaupunki maksoi palveluista viime vuonna yhteensä neljä ja puoli miljoonaa euroa.

Jyväskylä on ostanut yhdistykseltä myös muun muassa vammaispalveluita, lapsiperheiden kotipalvelua, päivähoitoa ja työllisyyspalveluita.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana sanoo, että kävi hoivapalveluyhdistykselle miten tahansa, hoivaa tarvitsevat hoidetaan.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana. Jaana Polamo / Yle

Kaupunki on tiennyt hoivapalvelukonsernin talousongelmista keväästä asti ja on tehnyt valmiussuunnitelmat sen varalle, että yhdistys kaatuu.

– Palveluasumisen asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan tulevaisuudestaan. Kaupungilla on velvoite tuottaa palvelut, eli me joko etsisimme asiakkaille uudet paikat tai ottaisimme hoidon kaupungin omaksi toiminnaksi, Raappana sanoo.

Hoivapalveluyhdistyksen vuokralaisten, kuten Tuula Rossin, asemaan kaupunki ei voi vaikuttaa.

Hoivapalveluyhdistys: Meihin on välillisesti kohdistunut rikollista toimintaa

Jyväskylän hoivapalveluyhdistyksen mukaan se on itse välillisesti joutunut rikoksen kohteeksi. Yhdistyksen hallituksen tiedotteen mukaan sen käyttämä rakennuttajakonsultti Pentti Tossavainen "ei noudattanut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, antoi virheellisiä ohjeita, hävitti ja väärensi asiapapereita sekä veloitti korvauksia sopimuksenvastaisesti".

– Tossavainen on ainoa, joka tästä on henkilökohtaisesti hyötynyt. Yhdistykselle tästä on tullut kohtuullisen paljon taloudellista haittaa, sanoo Ahti Ruoppila.

Ahti Ruoppila. Jaana Polamo / Yle

Tossavainen kiistää väitteet: hän ei ole saanut henkilökohtaista hyötyä, vain hänen yrityksensä on laskuttanut Iltatuuli-projektin konsultoimisesta sopimuksen mukaisen summan. Myös yhdistyksen hallituksen tiedotteessa olevat väitteet ovat Tossavaisen mukaan asiattomia.

– Ne eivät pidä paikkansa. Yhdistys yrittää minun ja Iltatuulen kautta peitellä konkurssikypsää taloustilannettaan.

Yhdistys sanoo korjaavansa epäkohdat

Hoivapalveluyhdistys kertoo myös korjaavansa ARA:n toteamat taloudelliset epäkohdat tilikauden aikana.

– Heti kun saimme tiedon, että olemme tehneet virheellisiä päätöksiä, aloitimme niiden korjaamisen. Kaikki tullaan korjaamaan ARA:n asettamassa aikataulussa täsmälleen niin kuin ARA on edellyttänyt, Ruoppila sanoo.

Ruoppila vakuuttaa, että yhdistys ei ole menossa nurin.

– Talous on tiukka, mutta me olemme selvinneet menneinä vuosina, ja tulemme tästäkin selviämään. Aiomme jatkaa toimintaa, emme me nurin mene. Rahoituksen järjestelyt ovat menossa, ja uskon, että lähikuukausina on jo positiivista kerrottavaa.

ARA väläyttää yleishyödyllisyyden perumista

Hoivapalveluyhdistyksen on syytäkin hoitaa ARA:n huomauttamat asiat kuntoon. Jos asioita ei korjata, ARA voi viime kädessä peruuttaa yhdistyksen ja sen tytäryhtiöiden yleishyödyllisyyden.

Sen jälkeen yhdistys ja sen tytäryhtiöiden muodostama konserni menisivät käytännössä varmasti nurin.

– Sitä on turha spekuloida. Me teemme ARA:n vaatimat korjaukset, ja sen jälkeen asiat ovat kunnossa. Tämän vuoden aikana koitamme saada koko sotkun selvitettyä.

Ruoppilan mukaan yhdistyksen vuokrataloissa ei tarvitse olla huolissaan asumisestaan.

– Heidän tilanteeseensa tämä ei vaikuta, ei tarvitse pelätä, että asunto menisi alta. Jos – ja tämä on spekulaatiota – yhdistys menisi nurin, varmaan joku yleishyödyllinen yhdistys ne ottaisi kontolleen. Mutta niin kuin sanoin, sellaiseen tilanteeseen hoivapalveluyhdistys ei ajaudu.

Korjaus klo 15:55: Jari Blom oli SDP:n Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja, ei puheenjohtaja, kuten jutussa aikaisemmin sanottiin.

Lue myös

MOT: Demarien talobisnes Jyväskylässä jätti asuntoja tyhjäksi ja vuokralaiset laittomien vuokrankorotusten armoille – Tuula jakaa lehtiä ja nostaa toimeentulotukea selvitäkseen