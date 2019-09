Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta – Merikapteenin epäillään salakuljettaneen Suomeen yli miljoona savuketta ja 1200 litraa alkoholia

Syyttäjä vaatii vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta suomalaisen rahtialuksen kapteenille törkeästä veropetoksesta.

Syytteen mukaan virolaisen kapteenin epäillään tuoneen 48:lla eri kerralla Saksasta Suomeen, muun muassa Turkuun, savukkeita sekä alkoholia edelleen myytäväksi. Savukemäärä on tullin mukaan ollut lähes 1,1 miljoona ja väkevää alkoholia yli 1 200 litraa.

Haastehakemuksen mukaan veropetos on törkeä, koska rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Epäilty on välttänyt Tullin mukaan valmiste- ja arvonlisäveroja yhteensä noin 230 000 euroa.

Vankeusrangaistuksen lisäksi syyttäjä vaatii, että kapteeni menettää valtiolle rikoksesta saadut tulot, eli noin 115 000 euroa.

Salakuljetukset ovat tapahtuneet vuosina 2013–2014.

Epäilty on ollut vangittuna kesäkuusta. Törkeän veropetoksen käsittely alkoi Varsinais-Suomen kärjäoikeudessa tiistaina.

