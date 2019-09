Suomalainen valotaiteilija kuljettaa helikoptereilla Irlannin erämaahan toistatuhatta lamppua – tuloksena maailman suurin valotaideteos

Joensuulainen valotaiteilija Kari Kola rakentaa Länsi-Irlantiin pinta-alaltaan maailman suurimman valotaideteoksen. Edellinenkin ennätys, Saana-tunturin valaisu Suomen 100-vuotisjuhlavuonna, on Kolan nimissä.

– Saana-tunturin valaistu pinta-ala oli noin 250 hehtaaria. Nyt puhutaan noin kolme kertaa suuremmasta kokoluokasta, Kola arvioi.

Valoteoksen tarkka sijainti on vielä mietinnässä järjestäjätahojen kanssa, mutta näky on jo kirkkaana taiteilijan silmissä.

– Valaisen maastoon yhden ison panoraamakuvan. Vihreäksi valaistussa maisemassa on luonnollinen dynamiikka, eli muutoksen näkyyn tuo alueen muuttuva luonto ja liikkuvat pilvet.

Ensi vuonna vajaan 80 000 asukkaan Galway aloittaa kautensa Euroopan kulttuuripääkaupunkina yhdessä Slovakian Rijekan kanssa. Itse kaupunki tunnetaan arkkitehtuuristaan sekä teatteri- ja musiikkitarjonnastaan.

Erämaassa Galwayn kaupungin länsipuolella syttyvä teos on osa kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisia maaliskuussa.

Edessä vaikea rakennusurakka hankalassa maastossa

Suurin haaste jättiteoksen rakentamisessa on logistiikka. Alueen rinteet ja kasvillisuus on sellaista, että siellä ei pysty liikkumaan autoilla tai mönkijöillä. Jyrkkien kallioiden lisäksi liikkumista vaikeuttaa vyötäröön asti ulottuva kasvillisuus, jonka alle on vaikea nähdä.

– Kasvien välissä on metrisiä monttuja, joten jokainen askel on otettava varovasti tunnustellen. Liikkuminen on hyvin hidasta, Kola kuvailee.

Tarkoitus onkin ripotella laitteet paikoilleen helikoptereilla ja mahdollisesti isoilla drooneilla.

– Maastoon on vietävä iso määrä generaattoreita, noin 50 kilometriä kaapeleita ja toista tuhatta lamppua, Kola ynnää.

Kari Kolalla on mukana 15 hengen työryhmä sekä paikallisia apureita. Joukolla on viisi päivää aika rakentaa teos.

Kymmenet tuhannet katsomaan livenä, sadat tuhannet somen kautta

Galwayn kaupunki aikoo kuljettaa ihmisiä busseilla katsomaan teosta. Kävijämäärälle ei ole asetettu tarkkaa tavoitetta, mutta Kolan arvion mukaan paikalle saapunee kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Suurimmat joukot katsovat teosta kuitenkin netin kautta, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Haluan, että ihmiset näkevät luonnon uusin silmin ja rauhoittuvat katsomaan hyvin hidastempoista kokonaisuutta. Tarkoitus on antaa katsojille aikaa rauhoittua.

