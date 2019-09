Tampereen lastensairaalaan ensimmäisten joukossa muuttanut syöpäpotilas Mona Saarinen antaa huoneelle arvosanan 9 – katso, miltä tilat näyttävät

Ensimmäiset potilaat ovat muuttaneet Tampereen uuteen lasten ja nuorten sairaalaan tänään tiistaina. Aamulla kahdeksalta aukesi päivystys.

Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osasto on aloittanut jo uusissa tiloissa rakennuksen kakkoskerroksessa.

– Oli hienoa päästä muuttamaan. Uusi on aina uutta. Nyt alkaa toiminta. Tuodaan vanhat hyvät tavat ja jätetään ne vanhat huonot tavat sinne vanhoihin tiloihin, sanoo osastonhoitaja Janne Räsänen lasten veri- ja syöpätautien yksiköstä.

Uusi sairaala aukeaa osasto kerrallaan, jotta potilaiden hoito sujuu saumattomasti. Lastensairaalassa hoidetaan niin somaattiset kuin psyykkiset sairaudet.

Ekaluokkalaisen Mona Saarisen hoitopäiviä värittää myös läksyjen teko. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Orimattilasta kymmenen päivän hoitojaksolleen tullut Mona Saarinen, 6, arvioi, että tilat näyttävät hienolta. Veri- ja syöpätautien osaston vanhat tilat ehtivät tulla hänelle tutuiksi, sillä Saarinen on saanut Taysissa puolitoista vuotta hoitoa neuroblastoomaan.

– Tämä on isompi huone, Saarinen vertaa vanhoihin tiloihin ja antaa huoneelle arvosanaksi yhdeksän.

Hän leikkii, lukee ja pelaa, ja läksyjäkin pitää ekaluokkalaisen välillä tehdä. Onneksi äiti, Teija Saarinen, auttaa.

Vaikka Monan syöpä on vakava, perhe iloitsee.

– Meillä alkoi tänään viimeinen hoitokerta. Sitten hoidot ovat ohi, Teija Saarinen sanoo.

Lastensairaalan seinillä on paljon taidetta ja väriä. Veri- ja syöpätautien osaston seinältä kurkkii kettu. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Nyt on kaikille tilaa

Tampereen uudessa lasten ja nuorten sairaalassa korostuu tila. Ovathan neliöt kolminkertaistuneet vanhasta.

Päivystyksen yksikkövastaava Tanja Valkkio kertoo muuttokiireiden keskeltä, että asiakkaat ovat ensimmäisenä päivänä kehuneet tilojen valoisuutta ja värimaailmaa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Potilashuoneissa on vanhemmillekin sängyt ja huoneeseen myös mahtuu vieraisille niin sisarukset kuin isovanhemmat samaan aikaan.

– Meidän ei tarvitse enää rajoittaa tänne tulijoita. Se on ollut iso ongelma vanhoissa tiloissa, sanoo toiminnallinen projektipäällikkö Kirsi Arvonen Taysista.

Pääosin potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, mutta muutamat ovat suunniteltu kahdelle potilaalle.

Osa potilashuoneista on tarkoitettu kahdelle. Vanhempien vuoteet kääntyvät päiväajaksi seinää vasten. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Vanhemmille on varattu huoneisiin seinää vasten kääntyvät varavuoteet eli he ovat hyvin tervetulleita yöpymään, sanoo osastonhoitaja Janne Räsänen.

– Vanhemman on hyvä olla läsnä silloin kun lapsi on herkimmillään ja sairaimmillaan.

Vanhemmille on tehty myös oma lepohuone. Kahvitkin saa keitettyä.

– Kyllä tarvitsee omia huilitaukoja välillä, myöntää Monan äiti Teija Saarinen.

Projektipäällikkö Kirsi Arvosella on ollut kiireitä muuton takia. Vasta yksi osasto on saatu muutettua, eli vielä riittää paljon tehtävää. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Vaikka tilat kolminkertaistuvat, potilaspaikkojen ja henkilöstön määrä on ennallaan. Projektipäällikkö Kirsi Arvonen vakuuttaa, että hoitavat kädet riittävät.

– Näillä ratkaisuilla, mitä me olemme tänne tehneet, on saatu poliklinikkatoiminta ja osastotoiminta vierekkäin, mikä vähentää liikkumisen tarvetta.

Aiemmin hoitohenkilökunnalta kului paljon aikaa eri kerroksissa juostessa.

Päivystys on jo valmiina ottamaan vastaan lapsipotilaita. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Kohua Helsingin Uudesta lastensairaalasta seurattu tarkasti

Muutto on pitänyt lastensairaalan väen kiireisenä, mutta silti tamperelaiset ovat ehtineet seuraamaan uutisointia Helsingin Uuden lastensairaalan tila- ja resurssiongelmista.

– Surullisella mielellä on seurattu. On odotettu uusi rakennus ja sitten tulee pettymyksiä. Me toivomme, että me pystymme välttämään niitä, sanoo Arvonen ja toivoo sairaalan saavan vinkkejä Helsingin suunnasta.

Arvosen mukaan tiedot Helsingistä eivät toistaiseksi ole tuoneet mitään muutoksia Tampereelle.

– Kuuntelemme herkällä korvalla ja varmistamme, jos jokin asia on vielä varmistamatta.

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi kertoo, että vapaaehtoiset ovat mm. kutoneet innolla sukkia sairaalan hyväksi. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi arvioi, että kohu Helsingin Uuden lastensairaalan ympärillä ei vaikuta Pirkanmaalla.

– Ei ole nähty mitään äkillistä lahjoitusten ehtymistä tai muuta. Hyvä, että nämä Helsingin asiat tulivat nyt ilmi, koska nythän tässä on peliaikaa. Voidaan tarttua näihin.

Tukiyhdistys on kerännyt jo miljoona euroa lastensairaalan toimintaan kolmessa vuodessa. Lelujen lisäksi varoja käytetään myös mm. laitekannan parantamiseen.

Päivystys aukesi aamukahdeksalta, mutta vielä on paljon tehtävää. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Tampereen lasten ja nuorten sairaalan rakentaminen alkoi syksyllä 2015. Neljä vuotta myöhemmin muuttotouhut uusiin tiloihin ovat vauhdissa.

Lasten tilojen rakentuminen on osa laajaa hanketta, joka on maksanut kaikkiaan 250 miljoonaa euroa. Koko Taysin uusi sisäänkäynti otetaan käyttöön 28. syyskuuta.

