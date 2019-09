Long Play: Aalto-yliopiston muodin koulutuksessa nöyryyttämistä ja haukkumista – Dekaani pyytää nimettöminä esiintyneitä opiskelijoita ottamaan yhteyttä

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muodin koulutusohjelma on joutunut myrskyn silmään. Tutkivaan journalismiin erikoistunut julkaisu Long Play julkaisi tänään jutun (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrotaan, että laitoksen vanhempi yliopistolehtori, muotisuunnittelija Tuomas Laitinen, on nöyryyttänyt ja haukkunut opiskelijoitaan. Epäasiallinen käytös on Long Playn mukaan jatkunut vuosia.

Julkaisu on haastatellut kymmentä opiskelijaa, jotka ovat opiskelleet muotia Aallossa kymmenen viime vuoden aikana. Haastateltavista suurin osa esiintyy nimettöminä.

Yle ei tavoittanut Tuomas Laitista haastatteluun.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vetäjä, dekaani Tuomas Auvinen kertoo Ylelle, että julkisuuteen tulleet tiedot otetaan laitoksella äärimmäisen vakavasti.

– Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen epäasialliseen käytökseen ja häirintään, ja luonnollisesti nyt kun tämäntyyppiset syytökset ovat nousseet esille, tutkimme ne tarkasti, Auvinen sanoo.

Työ syytösten selvittämiseksi käynnistyy Auvisen mukaan välittömästi, mutta hän kertoo, ettei ole vielä keskustellut henkilökohtaisesti Laitisen kanssa asiasta.

– Käynnistämme tähän liittyvän prosessin, ja Laitisella on tietysti oikeus esittää oma näkemyksensä asiassa, Auvinen toteaa.

Prosessista hän kertoo sen verran, että siinä kuullaan kaikkia osapuolia, ja mahdollisista toimenpiteistä päätetään sen jälkeen.

Auvinen vetoaa Long Play -julkaisun artikkelissa nimettöminä esiintyneisiin opiskelijoihin.

– Toivon, että he lähestyisivät vaikka minua henkilökohtaisesti ja kertoisivat näistä asioista. Tarvitsemme koulun sisällä konkreettiset lähtökohdat, joista lähdemme tätä vyyhteä selvittämään, Auvinen toteaa.

Tuomas Auvinen on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanina. Lehtikuva

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on hänen mukaansa tiedetty muodin koulutusohjelmaan liittyvästä kuormittumisesta, mutta ongelmaa on hänen mukaansa lähdetty jo ratkomaan yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja laitoksen johdon kanssa.

– Mutta tällaiset suoraan henkilöön menevät epäasiallisen käytöksen väitteet Tuomas Laitista kohtaan tulivat minulle täytenä yllätyksenä, Auvinen sanoo.

Laitinen on nousemassa Aalto-yliopistossa tehtävään, jonka englanninkielinen nimi on professor of artistic practice. Se on taiteellinen professuuri.

Kyseiseen nimitykseen johtava prosessi on Auvisen mukaan ollut käynnistymässä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, mutta hän ei kommentoi sen aikataulua.

– Luonnollisesti selvitämme Laitista koskevat syytökset ensin, ja vasta sitten edetään nimitysprosessissa, Auvinen toteaa.

Laitisen kaudella Aalto-yliopiston muodin opiskelijat ovat nousseet raketin tavoin kansainväliseen menestykseen erityisesti merkittävässä Hyèresin muotikilpailussa Ranskassa.