"Turvamyyjä" ponkaisee perään, jos joku juoksee kassan ohi oluet kainalossaan – näin kaupat perustelevat uutta kokeilua

Kello on yksi yöllä ja huikopalaa tekisi mieli. Onnistuu kyllä, osa ruokakaupoistahan on auki kellon ympäri.

Kassalla saattaa palvella myyjä, joka samalla on myös kaupan vartija. Kyseessä on turvamyyjä – ja heitä on alkanut ilmestyä viime vuosina etenkin pääkaupunkiseudulla myymälöihin, jotka ovat auki myöhäiseen iltaan tai läpi yön.

HOK-Elanto, eli S-ryhmän pääkaupunkiseudulla toimiva osuuskauppa, käynnisti toukokuussa pilottihankkeen turvamyyjien palkkaamisesta joihinkin kauppoihinsa. Keskolla turvamyyjiä on ollut jo joitakin vuosia vuokratyöfirman kautta.

Mutta miksi myyjän täytyy olla samaan aikaan vartija? Onko taustalla kulujen nitistäminen vai turvallisuuden lisääminen?

Entä mitä jos varas juoksee kassan ohi yöhön ykkösoluet kainalossaan? Lähteekö turvamyyjä perään vai jääkö hän palvelemaan asiakkaita?

"Alussa kulut voivat jopa kasvaa"

Turvamyyjän voi nähdä yöllä esimerkiksi helsinkiläisessä Alepassa. Paikallisen S-ryhmän pilottihanke ei tosin koske vain öitä tai Alepoita, sillä käytäntöä kokeillaan myös ketjun isommissa ruokakaupoissa ja myös päivisin.

HOK-Elannon toimialajohtajan Kimmo Nikulan mukaan kokeilussa ei ole kyse rahan säästämisestä.

– Alussa asia voi olla jopa päinvastoin.

Nikulan vastuualueelle kuuluvat esimerkiksi Alepat ja S-marketit. Hän sanoo, ettei usko kokeilun vaikuttavan kustannuksiin juurikaan.

– Kyse on ennemmin turvallisuuden tunteesta, siitä, miten ylläpidämme tai jopa parannamme sitä.

Tuloksia saadaan vuoden lopussa, kun testi päättyy.

– Kiinnostavaa tässä on se, vaikuttaako tämä mielikuvaan työturvallisuudesta tai työtyytyväisyydestä. Tai millainen vaikutus turvamyyjien läsnäololla on asiakaskokemuksen kannalta.

Kesko: Kustannushyötyä syntyy

Keskolla turvamyyjiä on ollut jo muutamia vuosia – lähinnä pääkaupunkiseudulla kaupoissa, jotka ovat myöhään auki.

– Kyseessä on kauppakohtainen ratkaisu. Se on kuitenkin hyvin yleisesti käytössä pääkaupunkiseudulla, missä asiakasliikenne on kasvanut ja sen myötä myös häiriökäyttäytyminen on hieman lisääntynyt, sanoo Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä.

Myös kuluihin käytännöllä on vaikutusta.

– Iltaisin asiakasmäärät eivät ole kovin suuria, joten kaupoissa ei voi pitää kovin isoa miehitystä. Ja kun kaupassa on turvamyyjä, joka hoitaa sekä myyjän että vartijan tehtäviä, niin kyllä siinä kustannushyötyä syntyy. Sen lisäksi taataan myös turvallisuus, Heikkilä toteaa.

Turvamyyjältä edellytetään vartijan pätevyyttä, kerrotaan HOK-Elannosta. Turvamyyjät eivät kuitenkaan näyttäisi ainakaan näillä näkymin korvaavan kokonaan vartijoita: On myymälöitä, joissa tarvitaan erillisen vartijan tai useamman läsnäoloa ympäri vuorokauden. Tällainen näyttäisi olevan Helsingissä esimerkiksi Ympyrätalon S-market. Eveliina Matikainen / Yle

Huoltamoilla turvamyyjiä ei näy – "Ei tänään eikä huomenna"

Huoltoasemilla turvamyyjiä ei juuri näy.

Myyjä–vartija-hybridin palkkaamiseen ei olla päädytty esimerkiksi Neste K -huoltoasemilla, joista löytyy usein myös pieni ruokakauppa.

– Ympäri vuorokauden auki olevat paikat ovat varmasti aika ajoin sellaisen tilanteen edessä, että asia tulee mieleen. Mutta toistaiseksi tätä asiaa ei ole lähdetty viemään eteenpäin, kertoo Neste K -asemien ketjujohtaja Mikko Paukkonen.

Hän toteaa, että viime kädessä päätös on yksittäisen kauppiaan, mutta tilannetta katsotaan yhdessä ketjun johdon kanssa.

– Ei ole näkyvissä tänään eikä toivottavasti huomenna. Olemme onneksemme säästyneet sentyyppisiltä valinnoilta.

Myöskään esimerkiksi Teboilin huoltoasemilla ei vastaavaa viestintäpäällikkö Ulla Peraston tietojen mukaan ole.

Kumpi TES: Vartijoiden vai kaupan alan?

HOK-Elannossa turvamyyjillä on vartijan pätevyys, mutta he kuuluvat kaupan alan työehtosopimuksen piiriin. Perusteena on, että ketjun mukaan pääosa työstä on myymälätyöskentelyä.

Töissä on sekä vartijan koulutuksen alun perin saaneita että myyjiä, jotka ovat ketjun mukaan saaneet "lain edellyttämän vartijan koulutuksen ja pätevyyden". Enemmistö turvamyyjistä on kuitenkin jälkimmäisiä.

Taulukkopalkat eivät poikkea alojen työehtosopimuksissa toisistaan kovin tuntuvasti.

Esimerkiksi Keskossa kukin kauppias päättää itse, tarvitaanko turvamyyjää. Jos tarvitaan, tähän mennessä on käytetty vuokratyöfirmaa välikätenä. Ismo Pekkarinen / AOP

Työehtosopimukset ovat nousseet viime aikoina puheenaiheeksi etenkin Postissa ilmenneen kiistan takia.

Keskon puolella turvamyyjät tulevat vuokratyöfirmojen kautta. Tämän vuoksi Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä ei osaa suoralta kädeltä kertoa, kumman alan työehtosopimuksen piiriin turvamyyjät kuuluvat.

Myöskään siitä Heikkilällä ei ole varmuutta, ovatko he pääasiallisesti vartijoiksi koulutettuja henkilöitä, joilla on lisäkoulutusta myymälätyöhön, vai toisin päin.

– Se on selvää, että molempiin pitää olla koulutus. Muuten työtä ei voi hoitaa, Heikkilä painottaa.

Entä ne juoksukaljat...

Mutta entä jos jotain sattuu – esimerkiksi myymälävarkaus tai häiriköintiä?

HOK-Elannosta viestitään, että turvamyyjien ensisijainen tarkoitus on ehkäistä jo läsnäolollaan edellä mainitun kaltaisia tilanteita. Tarvittaessa kassalle kutsutaan toinen työntekijä ja koulutuksen saanut turvamyyjä voi puuttua vartijan toimivaltuuksilla tilanteeseen, vaikkapa varkauteen.

Jos varas juoksee ulos yöhön ykköskaljat kainalossaan, turvamyyjä voi HOK-Elannon mukaan tehdä kiinnioton kaupan ulkopuolellakin. Paikalle voidaan myös hälyttää apuun lähistöllä oleva vartija. Varas puolestaan luovutetaan poliisin huomaan.

Pienissäkään Alepoissa myyjä ei ole koskaan yksin töissä, vaan työvoimaa on aina vähintään kaksi, muistuttaa toimialajohtaja Kimmo Nikula. Hän lisää, ettei vartiointi jää yksin turvamyyjän harteille.

– Vaikka joissain myymälöissä on turvamyyjä, saa hän tarvittaessa avukseen hetkellisesti lisävartiointia, jos tilanne näyttää sitä edellyttävän.