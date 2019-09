Tältä näyttää purkukuntoinen Pallivahan kirkko Turussa – lattiat avattu, urut paketissa, kukat kasteltu viimeksi vuosia sitten

Asemakaavaa pohtinut lautakunta teki katselmuksen kirkkoon. Seurakuntakeskuksen tilalle on nousemassa kerrostaloja.

TurkuPallivahan kirkon sali ei kutsu hiljentymään.

Urut on kääritty humisevaan, ylipaineistettuun muovipakettiin. Myös korkea seinävaate on muovin peitossa. Keskellä lattiaa on syvä reikä.

Sisäilmaongelmista kärsivä kirkko on ollut käyttökiellossa vuodesta 2016 lähtien.

Tällaiseen retkikohteeseen tutustui joukko Turun päättäjiä tiistaina. Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet kiersivät kiinteistön puheenjohtajansa Saara Ilvessalon (vihr.) vanavedessä.

Pallivahan kirkon peruskorjaus jäi sikseen, kun rakenneongelmat osoittautuivat ennakoitua vakavammiksi. Kirkon lattiaa on avattu alttarin edestä. Dani Branthin / Yle

Ilvessalon mielestä rakennus on syytä säilyttää, koska se on alueensa helmi.

Ville Lintunen (sd.) puolestaan pitää purkamista Pallivahan tapauksessa järkevänä.

– Jos rakentamisen kulttuuri on 60- ja 70-luvulla ollut tätä tasoa kuin täällä on nähty, kuinka paljon tällaisia pommeja on vielä odottamassa? Lintunen taivastelee.

Kirkon lattioiden alla on kosteutta ja itiökasvustoa. Rakennusaikaiset laudoitukset on jätetty umpinaisen pohjarakenteen sisään.

Pallivahan kirkon avatut lattiarakenteet paljastavat sisäilmaongelmien syitä. Dani Branthin / Yle

Purkamisen kannattajat enemmistönä

Katselmuksen jälkeen lautakunnan jäsenet pitivät kokouksensa ja päättivät osaltaan purkutuomiosta. Vihreät ja vasemmistoliitto äänestivät suojelun puolesta, muut olivat purkamisen kannalla.

Seurakuntakeskuksen tilalle on tulossa kerrostaloja.

Tiistain kokouksessa kaupunkiympäristölautakunta tarkensi asemakaavamuutosta hiukan. Kerrostaloista tehdään ainakin kerroksen verran matalampia kuin aiemmin on suunniteltu.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on jo aiemmin ollut kirkon purkamisen kannalla. Kirkkoa on yritetty turhaan peruskorjata jo 1,7 miljoonalla eurolla.

Suojelua vaativat Museovirasto ja Ely-keskus. Ne pitävät vuonna 1968 valmistunutta rakennusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaana esimerkkinä aikansa arkkitehtuurista.

Samoja arvoja puolusti osa kuntapäättäjistä. Seurakuntakeskus kirkkosaleineen on arkkitehti Pekka Pitkäsen moderni luomus.

Toistaiseksi vai iäksi? Pallivahan kirkkoa puolustamaan ei ole syntynyt suurta kansanliikettä. Dani Branthin / Yle

Pääurakoitsija valmis lyömään hanskat naulaan

Pallivahan kirkon remontteihin 1980-luvulta asti osallistunut Jukka Ronkanen Martekka Oy:sta pitää tilannetta toivottomana. Huono ilma leviää ilmanvaihdon kautta kaikkialle rakennukseen.

– Jossain vaiheessa tulee raja vastaan, jolloin ei enää kannata korjata.

Ronkasen mielestä kirkko pitäisi rakentaa melkein kokonaan uudestaan, jos se vielä haluttaisiin säilyttää. Lattia pitäisi purkaa ja maa sen alla vaihtaa.

Hän pohtii myös sitä riskiä, että sisäilmaoireilu jatkuisi silti.

Pystyynkuolleet huonekasvit Pallivahan kirkon aulassa. Rakennus on ollut vuosia tyhjillään. Dani Branthin / Yle

Seurakuntayhtymän kannalta kerrostalokaava on houkutteleva ratkaisu. Korvaavat tilat se voisi saada Runosmäkeen suunnitellusta monitoimitalosta.

Runosmäki on suuri lähiö lähellä Pallivahaa. Seurakunta haluaisi monitoimitaloon kirkolliset tunnukset eli kirkonkellot ja urut.

Rippikoululaisten tiloista kosteutta paljastui lattian lisäksi väliseinistä. Dani Branthin / Yle

Asuinalueen nimi tunnetaan

Vieraspaikkakuntalaiset ovat toistuvasti repineet huumoria Pallivahan nimestä. Jokin siinä naurattaa, vaikka asuinalue on saanut nimensä pyöreähkön siirtolohkareen mukaan.

Vuonna 2010 näyttelijä Aku Hirviniemen sketsihahmo Marja Tyrni leipoi Pallivahan Suomen kartalle.

Tamperelainen verkkokauppa puolestaan viimeisteli imagotyön tuomalla markkinoille asuinalueen nimeä kantavan intiimivoiteen.

Pallivahan kirkkoa varten ehdittiin jo tilata uudet, oikeansävyiset tiilet. Näillä näkymin 62 000 tiilelle on keksittävä muuta käyttöä. Dani Branthin / Yle

Lue lisää:

Seurakuntayhtymä haluaisi Turun Runosmäen monitoimitalon vuokralaiseksi

Arkkitehtikisan voittaja sijoittaisi Turun Pallivahan seurakuntakeskuksen tilalle kolme seitsenkerroksista asuintaloa