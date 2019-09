Mörkö-Markosta paljastui uusia puolia: "Kyllä mullakin pinna paukkuu välillä" – yllätti myös lukemalla sadun suorassa lähetyksessä

Tapaseura palkitsi Suomen jääkiekon A-maajoukkueen vastikään vuoden käyttäytyjinä ja pelikaverit tiesivät kertoa, että Mörkö-Markona tunnettua Marko Anttilaa ei saa kiinni juuri koskaan edes kiroilusta. Miehen rauhallinen olemus ja kohtelias käytös on sisäänrakennettua. "Räävittömimmäksi" puoleksi Markossa kanssapelaaja Veli-Matti Savinainen nosti kuorsaamisen.

Mutta millainen Marko Anttila on kun hän suuttuu?

– Aika lyhytvihainen, mutta kyllä mullakin sitten paukkuu. Yritän kuitenkin olla lyhytvihainen ja totta kai kun kotona on uhmaikäinen niin hänen kanssaan saa vähän pinnaa kasvattaa, että pysyy hermokontrolli, Anttila myhäili Puoli seitsemän -lähetyksessä.

Loiri-kirjan tahkoaminen aloitettu

Anttila on joukkuetoveri Kevin Lankisen tavoin innokas lukija. Mörkö-Markolle lukeminen on tapa saada ajatukset pois kaukalosta. Tällä hetkellä luettavana on kunnon järkäle.

– Joensuun Jesse, hyvä ystävä, toi eilen kotiinkuljetuksella uunituoreen Loiri-kirjan. Sitä on nyt vähän tahkottu. Alku on kyllä tosi vahva. Tykkäsin kovasti.

Anttila kertoi Puoli seitsemän -lähetyksessä myös lukevansa mielellään tyttärelleen.

– Iltasadut tulee luettua ja Miina ja Manu on kovassa huudossa.

Samassa yhteydessä Anttila tarttui satukirjaan ja luki suoran lähetyksen lopuksi tarinan jäniksestä ja kilpikonnasta.

Mörkö-Markon satuhetkeen voi tutustua Puoli seitsemän -ohjelman tallenteesta alta