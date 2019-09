Petteri Orpo budjettiehdotuksesta: "Kokoomuksen on tehtävä hallituksen työllisyyspolitiikasta välikysymys", Halla-aho: Työllisyysreseptit vaikuttavat sosialistisilta

Antti Rinteen (sd.) hallituksen tuore budjettiehdotus saa oppositiosta kritiikkiä.

Toiseksi suurimman oppositiopuolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että budjettiehdotuksessa on monia hyviä asioita, mutta todelliset työllisyystoimet jäävät kevyiksi.

– Hallituksella näyttäisi olevan piikki auki. Rahaa kyllä näyttää olevan ja sitä käytetään paljon eri tarkoituksiin, vaikka ei ole tietoakaan pysyvistä tuloista. Tämä kaikki johtaa siihen, että valtion velkaantuminen lähtee kasvuun. Tämä johtaa siihen, että kokoomuksen on tehtävä hallituksen työllisyyspolitiikasta välikysymys lähiaikoina, Orpo sanoo.

Orpo sanoo, että budjettiehdotuksessa hyviä asioita tehdään velkarahalla, eikä pysyvistä tuloista ole konkretiaa. Budjettiehdotuksessa valtion budjetti on kaksi miljardia euroa alijäämäinen. Orpon mukaan velka voi todellisuudessa kasvaa paljon suuremmaksi.

– Lisätään etupainotteisesti paljon menoja, ja menolisäykset tehdään ilman pysyviä tuloja. Ensimmäinen huomioni on se, että valtion omaisuutta myydään tässä vaiheessa 1,37 miljardilla ja sitä suunnataan menoihin, eli tosiasiassa alijäämä on paljon suurempaa. Varsinkin jos näitä myyntituloja ei käytetä pysyviin investointeihin, velkaantuminen tulee kasvamaan todellisuudessa paljon enemmän.

Orpo katsoo, että työllisyystoimet ovat sinänsä oikeanlaisia, mutta liian kevyitä. Palkkatuen uudistamisen tai työvoimapalveluiden parantamisen kaltaiset keinot eivät Orpon mukaan luo yrityksille uskoa tulevasta.

– Tarvittaisiin yrityksille uskoa tulevasta ja ihmisille kannusteita ottaa työtä vastaan, ja esimerkiksi työn verotuksen kiristyminen toimii päinvastaiseen suuntaan. Tarvittaisiin niitä rakenteellisia uudistuksia, millä tässä tilanteessa saataisiin työpaikkoja aikaan. Sellaisia työllisyystoimia, joilla pysyviä tuloja saataisiin aikaan, ei oikeasti ole. Eli kyllä tämä näyttää erittäin huolestuttavalta, Orpo toteaa.

Jussi Halla-aho Minna Raitavuo / Lehtikuva

Halla-aho: Hallitus nojaa epärealistisiin ennusteisiin

Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää valtion omaisuuden myyntiä vastuuttomana. Hänen mukaansa budjettiehdotus on tehty epärealististen ennusteiden pohjalta.

– Hallituksen käsitys julkisen talouden pidosta on alusta asti nojannut epärealistisiin ennusteisiin. Sekä Lintilä että pääministeri Rinne viittasivat puheissaan moneen kertaan globaalin talouden synkkeneviin näkymiin, mutta kyllähän nämä olivat tiedossa jo ennen vaaleja, Halla-aho sanoo.

Halla-aho kritisoi myös työllisyyden tukitoimia.

– Työministeri Harakan työllisyysreseptit vaikuttivat aika sosialistisilta. Niissä valtiolla oli hyvin keskeinen rooli esimerkiksi palkkatuen muodossa. Ilmeisesti hallitus aikoo lisätä halpatyövoiman maahantuontia puhkomalla lisää reikiä saatavuusharkintaan.

Positiivisena puolena Halla-aho nostaa esiin 200 miljoonan euron tuloveron kevennyksen pieni- ja keskituloisille, joskin toteaa, että polttoaineveron korotukset vesittävät hyödyn.

Halla-aho nostaa esiin myös sen, että pelkkä työllisyysasteen tuijottaminen ei kerro koko totuutta.

– Työllisyysasteen nousu on tärkeä asia, mutta se ei ole ainoa relevantti mittari. Paljon tärkeämpää on, tulevatko ihmiset toimeen sillä palkalla, jota he työstään saavat. Kun työlliseksi lasketaan henkilö, joka tekee muutaman tunnin viikossa töitä, on selvää, että hänen toimeentulonsa perustuu pääasiassa erilaisiin tukiin ja tulonsiirtoihin. Se on julkisen talouden kannalta huono asia.

Kritiikkiä tuli myös kristillisdemokraateilta: puheenjohtaja Sari Essayah kirjoitti Twitterissä, että budjettiehdotus syö kuluttajien ostovoimaa eikä työllisyystoimia ole sidottu konkreettisiin lukuihin.

Lue myös:

Hallitus sai budjettiriihensä puitua: Korkeakoulut saavat rahansa heti ensi vuonna, yritystuista pois 120 miljoonaa euroa, aktiivimallin leikkuri puretaan