New Yorkin osavaltio kielsi makeutettujen sähkötupakoiden myynnin

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio on kieltänyt erilaisilla makuyhdisteillä makeutettujen sähkötupakoiden myynnin.

Päätös liittyy viime viikkoina kasvaneisiin huoliin sähkötupakan terveysvaikutuksista.

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut sähkötupakan käyttöön liitettyjen oireiden seurauksena ja yli 450 on joutunut sairaalaan. Osalla sairaalaan joutuneista on ollut niin vakavia oireita, että heidät on jouduttu vaivuttamaan keinotekoiseen koomaan.

New Yorkin lisäksi Michiganin osavaltio on kieltänyt makusähkötupakoiden myynnin.

Sähkötupakkaa on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 2006 lähtien. Sitä on pidetty vähemmän haitallisena kuin tavanomaista tupakkaa.

Lähteet: AFP