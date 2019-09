Itärajalle uusi kansainvälinen rajanylityspaikka – Parikkalasta tulee neljänneksi vilkkain tavaraliikenteen ja viidenneksi vilkkain henkilöliikenteen ylityspaikka

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämistä on pohdittu useiden vuosien ajan.

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämistä on pohdittu useiden vuosien ajan.

Parikkalan rajanylityspaikka avataan kansainväliselle liikenteelle vuonna 2024.

Sisäministeriö aloittaa asian valmistelun ensi vuonna. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2022.

Parikkalan Syväoron rajanylityspaikkan kautta kulkee nykyisin pääasiassa tavaraliikennettä. Henkilöliikenne on voinut käyttää sitä vain poikkeusluvalla.

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen kiittelee Antti Rinteen hallitusta aluepolitiikan paluusta.

– Pääministeri, joka on kesäisin nuorempana käynyt muun muassa Rautjärvellä, on sitä mieltä, että näitäkin alueita, jotka ovat vähän syrjemmässä, pitää valtiovallan päätöksellä auttaa, Viialainen sanoo.

Uutinen ei ole Viialaisen mukaan hyvä ainoastaan Parikkalalle, vaan Etelä-Karjalalle ja Saimaan alueelle laajemminkin.

– Vaikutus ulottuu Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon saakka, koska he saavat hyvän tieyhteyden kautta linjan Pietariin, Viialainen sanoo.

Työt Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiseksi alkavat ensi vuonna. Alueelle täytynee rakentaa uusi rajatarkastusasema.

Rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle liikenteelle on hyötyjä esimerkiksi teollisuudelle, matkailulle ja kaupalle.

– Saimaa ja Laatokka tulevat tunnin matkan päähän toisistan. Rajanylityspaikka on Hiitolanjoen vieressä, jonka kosket on tarkoitus vapauttaa vuonna 2023, Viialainen lisää.

Neljänneksi vilkkain tavaraliikenteen ylityspaikka

Parikkalan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle liikenteelle on tehty viime vuosina useita taloudellisia laskelmia. Hanke on ollut vastatuulessa, sillä siitä on katsottu tulevan liikaa kustannuksia esimerkiksi rajavartiostolle. Nyt rahoitus kuitenkin löytyy erillisestä budjetista.

– Vuosi sitten tehdyssä laskelmassa kävi ilmi, että Parikkalasta tulee neljänneksi vilkkain tavaraliikenteen ylityspaikka ja viidenneksi vilkkain henkilöliikenteen ylityspaikka. Tänäkin vuonna kulkee 12 000 rekkaa, vaikka rajanylityspaikka on auki vain rajoitetusti viitenä päivänä, maakuntajohtaja Matti Viialainen kertoo.

Viialaisen näkemys on, että uuden rajanylityspaikan avaaminen ei vaikuta muiden rajanylityspaikkojen resursseihin.

Parikkalan rajanylityspaikan kautta odotetaan turistivirtoja Venäjältä Parikkalaan ja savonlinnaan.

Aikataulu on tiukka

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen kertoo, että Parikkala on enemmän kuin valmis avaamaan rajanylityspaikan.

– Tämä on akuutti toimenpide itäisen Suomen ja ehkä myös maakuntien elinkeinoelämän virkistämiseksi, Huuskonen sanoo.

Hänestä on tärkeää sopia asioista selkeästi Venäjän kanssa, jotta prosessi etenee. Aikataulu on tiukka.

– Aikataulu on nopein mahdollinen, mutta realistinen, Huuskonen arvioi.

Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen osa hallituksen päätöstä vahvistaa Itä-Suomen ja Savonlinnan alueen elinvoimaa. Hallitus aikoo edistää myös norppa-alueen pääsyä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi.