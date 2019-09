Helsingin Olympiastadionin remontissa alipalkkausta ja maksamattomia ylityökorvauksia – "Työntekijälle menetykset voivat olla satoja tai tuhansia euroja"

Rakennusliiton mukaan yli 300 työntekijälle on maksettu liian pientä palkkaa, ja ylityö- sekä matkakorvauksia on jätetty maksamatta.

Rakennusliiton mukaan Olympiastadionin kunnostusurakassa on ilmennyt työehtoihin liittyviä epäkohtia, kertoo Svenska Yle.

Rakennusliitto on lähes kahden vuoden ajan seurannut Olympiastadionin kunnostusurakkaa.

Liiton mukaan 340 henkilöllä, jotka ovat työskennelleet alihankkijoiden kautta, on ollut ongelmia. He ovat työskennelleet kolmessatoista eri yrityksessä. Pääurakoitsija on rakennusyhtiö Skanska.

– Olemme huomanneet, että ihmisille on maksettu väärän palkkaluokan mukaan, tai joissakin tapauksissa ylityö- ja matkakorvausta ei ole maksettu, kertoo Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimitsija Johanna Elonen.

Rakennusliitto epäilee myös, että työntekijöille on annettu laittomia lomautuksia.

Liiton mukaan laittomia työoloja on sovellettu pääasiassa itäeurooppalaisiin työntekijöihin.

– Suurin osa työntekijöistä tulee Itä-Euroopasta, eivätkä he tiedä suomalaisista työehtosopimuksista. Työehtosopimuksen mukaan kokeneille työntekijöille kuuluu maksaa pienimmän tuntipalkan 10 euron sijasta lähemmäs 15 euroa tunnilta, Elonen sanoo.

Yritys velvoitettiin maksamaan 80 000 euroa

Elonen ei halua paljastaa, ovatko työehtosopimuksia rikkoneet alihankkijat ulkomaalaisia vai kotimaisia.

– Rakennusalalla on yleissitova työehtosopimus, joka koskee kaikkia yrityksiä riippumatta yrityksen sijaintipaikasta, Elonen sanoo.

Eräs Olympiastadionin urakan yhteydessä tarkastettu yritys velvoitettiin maksamaan 80 000 euroa 50 työntekijälle, kun alipalkkaus havaittiin.

– Yksittäiselle työntekijälle menetykset voivat olla satoja tai tuhansia euroja riippuen kuinka kauan he ovat työskennelleet. Koska tämä koskee useita työntekijöitä, tämä on tarkoittanut suurta summaa alihankkijoille.

Häviäjinä ovat rehelliset yrittäjät

Elosen mukaan säännöksiä kiertävä yritys saa suuren edun.

– Kyseessä on iso rakennustyömaa. Jos jokainen työtunti tulee muutaman euron halvemmaksi, on rehellisillä yrityksillä hankalaa pärjätä kilpailussa.

Olympiastadionin kunnostaminen maksaa 261 miljoonaa euroa.

Jukka Ala-Outinen on Skanskan projektipäällikkö ja vastaa rakentamisesta.

–Olemme auttaneet Rakennusliittoa tutkimuksissa ja yhteistyö on sujunut hyvin. Kyseessä olevat tapaukset on tutkittu, Ala-Outinen sanoo.

Ala-Outinen tietää vain niistä yrityksistä, joissa on ollut ongelmia, ei siitä kuinka monesta työntekijästä on kysymys.

– Siksi on vaikea kommentoida, onko kyse suurista vai pienemmistä luvuista, Ala-Outinen sanoo.

Olympiastadionin remontti on työllistänyt kaikkiaan noin 4600 ihmistä. Remontti aloitettiin vuonna 2016.

Urakassa sovelletaan suomalaista työehtosopimusta

Pääurakoitsija Skanska on tutkinut alihankkijoiden taloudellisen tilanteen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

– Olemme tehneet asiaan kuuluvat selvitykset. Olemme muun muassa tarkistaneet, että alihankkijoilla ei ole taloudellisia ongelmia, maksamatta jääneitä veroja tai eläkemaksuja, Ala-Outinen sanoo.

"Kaikkea ei voi seurata"

Alihankkijat sitoutuvat noudattamaan Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia allekirjoittaessaan sopimuksia Skanskan kanssa.

– Emme kuitenkaan voi seurata sitä, kuinka paljon alihankkijat maksavat palkkaa. Meillä ei ole mahdollisuutta eikä edes oikeutta siihen, Ala-Outinen sanoo.

Rakennusliitossa tätä pidetään kummallisena.

– Luulin, että alihankkijoiden seuranta olisi tarkempaa, kun kyseessä on iso verovaroilla rahoitettu projekti, Johanna Elonen sanoo.

Elosen mukaan vastaavat ongelmat ovat olleet arkipäivää rakennusalalla jo vuosia.

– Monesti tuntuu siltä, että pääurakoitsija ja urakan tilaaja eivät juurikaan ole kiinnostuneet aliurakoitsijoidensa työntekijöiden työehdoista.

Elonen ehdottaa asiaan yksinkertaista ratkaisua.

– Jo kilpailutuksen yhteydessä ilmikäyvistä urakkasummista voisi tehdä pienen laskutoimituksen, jonka pohjalta näkee, onko kyseisellä hinnalla edes mahdollista maksaa kaikki pakolliset maksut. Tämä ei vaadi ihan hirvittävää rakettitiedettä, Elonen sanoo.

Olympiastadionin kunnostustyöt valmistuvat ensi kesänä.

