Keskusta-vasemmisto kirimässä voittoon Israelissa – Joutuuko Benjamin Netanjahu antamaan tilaa Benny Gantzille?

Israelin parlamenttivaalien ääntenlasku on vielä kesken, mutta jo nyt näyttää siltä, että maata pitkään hallinneen Benjamin Netanjahun aikakausi saattaa olla päättymässä.

Parlamentin, Knessetin vaalit olivat äärimmäisen tasaiset. Ääntenlaskun vielä jatkuessa voidaan todeta, että Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue ja poliittista keskustaa edustava, Benny Gantzin johtama Sininen ja valkoinen -puolue [Kahol Lavan] ovat päätyneet tasatulokseen.

Tuloksista kertoo esimerkiksi Jerusalem Post -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kolmanneksi näyttää nousevan arabipuolueiden yhteislista, joka saisi 120-paikkaiseen Knessetiin 12 paikkaa.

Koska kärkipuolueet ovat tasoissa, vaa'ankieliasemaan näyttää asettuvan Avigdor Liebermanin johtama kansallismielinen Israel Beitenu -puolue, joka saisi yhdeksän parlamenttipaikkaa. Lieberman on aiemmin ollut Netanjahun vahva tukija, mutta kääntynyt sittemmin häntä vastaan.

Koska äänestystulos on hyvin tasainen, suuria voitonjuhlia ei ole vielä pidetty. Kukaan ei ole julistautunut vaalien voittajaksi tai häviäjäksi.

Analyytikoiden mukaan keskusta-vasemmistolla olisi niukka etulyöntiasema Likudin johtamaan keskusta-oikeistoon nähden. Tulosta pohtii esimerkiksi Haaretz-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Gantz aloitti jo neuvottelut

Sininen ja valkoinen -ryhmittymän johtaja Gantz on kuitenkin jo aloittanut yhteydenotot vasemmistolaisiin Työväenpuolueeseen ja Demokraattiseen unioniin, jotka voisivat olla mukana hänen johtamassaan hallituksessa. Gantz on sanonut neuvottelevansa seuraavaksi arabipuolueiden kanssa.

Eilen tiistaina Gantz tosin kertoi pitävänsä parhaana vaihtoehtona kaikkien suurten puolueiden yhteishallitusta, joka "voisi parantaa israelilaisen yhteiskunnan jakolinjat". Samalla Gantz totesi, ettei voisi ottaa Netanjahua hallituksen jäseneksi, koska tätä epäillään korruptiosta.

Moninkertainen pääministeri Netanjahu ei ole luovuttanut. Hän lupasi kannattajilleen yöllä kannattajilleen muodostavansa vahvan siionistisen hallituksen ja varoitti samalla anti-siionistisesta hallituksesta.

Kun vaalien lopullinen tulos saadaan, maan presidentti Reuven Rivlin nimittää hallitustunnustelijan, jolla arvioidaan olevan parhaat lähtökohdat hallituksen muodostamiseen. Rivlin käy lähipäivinä neuvotteluja kaikkien puolueiden kanssa.

Kun hallitustunnustelija on nimetty, tällä on kuusi viikkoa aikaa muodostaa hallitus. Jos tämä epäonnistuu, presidentti voi nimetä uuden yrittäjän, jolla aikaa on 28 päivää. Jos toinenkaan hallitustunnustelija ei onnistu, on järjestettävä uudet vaalit.

Lähteet: AP, AFP