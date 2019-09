Iltavihkimiset houkuttelevat pareja avioon 19.9.2019 – Nina Bredenberg ja Mika Pöyhönen haluavat kirkkohäät, vaikka niiden suosio on laskussa

Siilinjärveläiset Nina Bredenberg ja Mika Pöyhönen avioituivat maistraatissa heinäkuussa. Nyt he haluavat avioliitolleen kirkollisen siunauksen.

Siilinjärveläiset Nina Bredenberg ja Mika Pöyhönen avioituivat maistraatissa heinäkuussa. Nyt he haluavat avioliitolleen kirkollisen siunauksen. Annika Veteli/Yle

Kymmenessä vuodessa Hääyö-tapahtuma on levinnyt valtakunnalliseksi ilmiöksi Suomessa.

Siilinjärveläiset Nina Bredenberg ja Mika Pöyhönen ovat yksi kuudesta parista, jotka osallistuvat Siilinjärven kirkon ensimmäiseen Hääyö-tapahtumaan maagisena 19.9.2019 päivämääränä.

Hääyö-tapahtumalla tarkoitetaan illalla tapahtuvaa vihkitilaisuutta. Muista illan pareista poiketen Bredenbergiä ja Pöyhöstä ei kuitenkaan vihitä avioliittoon, vaan heidän avioliittonsa siunataan kirkossa.

Kun avioliitto on solmittu maistraatissa tai toisessa kirkkokunnassa, sille voi pyytää kirkollista siunausta.

Bredenberg ja Pöyhönen karkasivat naimisiin heinäkuussa maistraatissa muutaman todistajan paikalla ollessa.

– Emme halunneet tehdä naimisiinmenosta isoa numeroa, eikä hirveän moni tiennyt meidän siviilivihkimisestä, Nina Bredenberg kertoo.

Nyt pari haluaa avioliitolleen siunaamisen Siilinjärven kirkossa osana Hääyö-tapahtumaa.

– Mielestäni avioliiton kuuluu olla kirkossa kuulutettu. Kun kirkkoherranviraston työntekijä vinkkasi tästä tapahtumasta, ajattelin, että meidän täytyy saada kirkossa siunaus, Bredenberg sanoo.

Nina Bredenbergin ja Mika Pöyhösen mielestä Hääyö-tapahtuma on vaivaton vaihtoehto avioliiton siunaamiselle. Annika Veteli/Yle

Vaivattomasti naimisiin

Suomen evankelis-luterilainen kirkko brändää Hääyö-tapahtumaa vaivattomana tapana mennä naimisiin kirkossa.

– Monet ajattelevat, että kirkkohäät on vaikea järjestää, ne vaativat paljon rahaa tai, ettei pieniä kirkkohäitä voi järjestää. Näin asia ei missään tapauksessa ole, Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala huomauttaa.

Hääyö-tapahtuman konseptin helppous kerää kiitosta myös siilinjärveläiseltä parilta. He eivät aio valmistautua kirkkoon sen kummemmin tai järjestää siunauksen jälkeen isoja juhlia.

Kirkkoon mennään työpäivän jälkeen.

– Mielestäni se on oikein hyvä ja toimiva systeemi, sillä ne tärkeimmät kysymykset esitetään siinä tilaisuudessa parille, Bredenberg kertoo.

Nina Bredenberg ja Mika Pöyhönen kehuvat Hääyö-tapahtuman helppoutta. Sohvalla myös lapset Stella (vas.) ja Lilja Bredenberg. Annika Veteli/Yle

Suurin osa Hääyö-tapahtumiin osallistuvista vihitään avioliittoon, mutta osa haluaa avioliiton siunaamisen kirkossa.

– Jonkin verran on myös avioliiton siunaamisia, jos on esimerkiksi kirkkoon kuulumaton tai muu-uskoinen puoliso, mutta pääsääntöisesti tapahtumissa on avioliittoon vihkimisiä, Hintsala arvioi.

Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki arvelee, että halu avioliiton siunaamiseen voi liittyä esimerkiksi perinteisiin.

– Monella on mielikuva siitä, että vihkitoimitus on tietynlainen, eikä avioliiton siunaaminen poikkea siitä muodoltaan merkittävästi. Ehkä siinä halutaan myös jonkinlainen juhlahetki, Salomäki pohtii.

Kirkkohäiden suosio jatkaa laskua

Kirkollisten vihittyjen osuus on ollut laskeva trendi jo usean vuoden ajan. Siviilivihkimiset ohittivat kirkkohäiden suosion jo vuonna 2014.

– Suuntaus on selkeä, mutta kirkkoon kuulumisprosentti selittää tätä osaltaan. Perheen perustamis- tai avioliittoiässä on paljon nuoria aikuisia, jotka eivät kuulu kirkkoon. Tällöin heiltä jäävät kirkolliset toimitukset välistä, kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki selventää.

Viime vuonna kirkollisia vihkimisiä oli noin 7 400. Samalla myös avioliiton siunaamiset ovat vähentyneet viime vuosina.

Nina Bredenbergille ja Mika Pöyhöselle erikoinen päivämäärä avioliiton siunaamiselle oli hauska sattuma. Annika Veteli/Yle

Mielenkiintoiset päivämäärät näkyvät kuitenkin pieninä piikkeinä häiden suosiossa. Suosituimpia ovat erikoiset päivämäärät, jotka sattuvat lauantaille.

– Ihmiset valitsevat mielellään sellaisen päivän, joka on jollain tavalla helposti mieleen jäävä. Ne saattavat myös tuntua erityisiltä, Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala pohtii.

Bredenbergille ja Pöyhöselle erikoinen päivämäärä avioliiton siunaamiselle oli lähinnä hauska sattuma.

– Toki tuollaisen päivämäärän muistaa paremmin varmaan, Pöyhönen arvelee.

Vihkimisiä jopa parkkihallissa

Ensimmäistä kertaa Hääyö-tapahtumaa vietettiin vuonna 2009 Vantaan Pyhän Laurin kirkossa. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin tapahtuma on levinnyt valtakunnalliseksi ilmiöksi Suomessa.

Hääyö-tapahtumat ovat kirkon keino pyrkiä lisäämään kirkollisten vihkimisten suosiota.

– Erikoistapahtumat ovat tärkeitä, koska ihmiset haluavat erityisen, mutta itselle sopivan tavan päästä naimisiin, Vantaan seurakuntien viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala kertoo.

Vihkimisiä on järjestetty esimerkiksi vanhoissa kivikirkoissa ja jopa parkkihallissa.

– Suunnitteilla on, että voitaisiin hyödyntää tunturikappeleita ja järjestää Hääyö-tapahtuma vaikka hiihtohississä. Tapahtumien avulla haluamme tuoda vihkitoimituksen tähän päivään, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koordinaattori Henna Ahlfors kaavailee.

Nina Bredenbergin mielestä Hääyö-tapahtumassa ei ole liukuhihnamaisuutta. Annika Veteli/Yle

Vaikka illan aikana alttarille astelee useampi pari vihittäväksi, pienellä jännityksellä iltaa odottavat Bredenberg ja Pöyhönen tyrmäävät ajatuksen liukuhihnamaisuudesta.

– Kyllä me saamme tilaisuudesta meidän näköisen. Olemme tavanneet papin ennakkoon, niin tiedämme mitä tulevan pitää. Tilaisuus on juuri sopiva meille, Bredenberg kertoo.

Miltä avioliittoon vihkiminen esimerkiksi hiihtohississä kuulostaa? Aiheesta voi keskustella klo 17:ään saakka.

