Hongkongin protestoijat loivat oman ”kansallislaulunsa” – nyt esittäjät pelkäävät vainoa

Hongkongissa Glory to Hong Kong -hymnistä on tullut kuukausia kestäneiden demokratiamielenosoitusten symboli. Se on itsehallintoalueella jo niin suosittu, että osa protestoijista haluaisi siitä itsehallintoalueen oman kansallislaulun.

Hymni luotiin internetin keskustelupalstalla reilu kuukausi sitten. Se sai alkunsa yksittäisen käyttäjän luomasta melodianpätkästä ja sanoituksesta.

Anonyyminä pysyttelevä verkkokäyttäjä pyysi ihmisiä nauhoittamaan sävelmän laulua. Tämän jälkeen hän kokosi äänitiedostot yhteen Google Drivessa (siirryt toiseen palveluun). Lopputuloksena oli moniääninen tiedosto, jossa yhteen liitetyt äänet kuulostavat kuoron laulamalta.

Hymni on saavuttanut valtaisan suosion Hongkongin protestiliikkeen keskuudessa. Sitä on laulettu kaduilla, demokratiamarsseilla, ostoskeskuksissa ja jopa jalkapallo-otteluissa.

Halusin tehdä laulun, joka näyttää taistelun demokratian ja vapauden puolesta. Hongkongin protestihymnin alkuperäisversion tekijä BBC:lle.

Kotikutoinen protestihymni on saanut tulitukea myös ammattilaismuusikoilta.

Black Blorchestra -niminen ryhmä (siirryt toiseen palveluun) julkaisi hymnistä orkesteriversion viikko sitten Youtubessa.

Sen on katsottu jo lähes 1,6 miljoonaa kertaa. Sitä on myös jaettu sosiaalisessa mediassa.

Videolla mustiin pukeutuneet laulajat esiintyvät kaasunaamareissa. Päässä heillä on suojakypärät – kyseessä on tyypillinen Hongkongin protesteihin osallistuvan asu. Muusikot ovat myös pukeneet ylleen kasvonaamiot ja hatut. Hymniä kyydittävät videolle leikatut kuvat kaupungin katuja viime kuukausina täyttäneistä mielenosoituksista.

Tekijät pysyttelevät nimettöminä

Hongkongilainen South China Morning Post -lehti on haastatellut videon tekijöitä, jotka eivät halua esiintyä jutussa edes keksityllä sukunimellä, sillä he pelkäävät sen nimisten henkilöiden joutuvan vainotuksi.

Toimistotyöntekijät ja protestoijat kokoontuivat ostoskeskukseen toistelemaan hallinnonvastaisia iskulauseta ja laulamaan Hongkongin uutta protestihymniä syyskuun 12. päivä. Jerome Favre / Epa

Youtubeen ladatulla videolla esiintyvät ihmiset ovat pukeutuneet protestoijien tavoin kahdesta syystä: Ensinnäkin he haluavat osoittaa sen, että kuka tahansa voi liittyä mukaan protesteihin. Toiseksi tärkeää on myös se, että tekijöitä ei voi tunnistaa.

Osa torvisektion soittajista pelkäsi jopa, että soittimet saattaisivat ilmiantaa heidät, sillä joihinkin torviin oli kaiverrettu omistajiensa nimet.

– Pelkäsin paljastavani muusikon jopa yhden video-otoksen perusteella, kertoo 28-vuotias editoija nimimerkillä V South China Morning Post-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Kapellimestari, S, kertoo, että videolla esiintyy useita musiikkialan ammattilaisia. Kuvauspäivän ajaksi ryhmä varasi paikalle myös asianajajan, sillä tekijät pelkäsivät poliisin rynnäkköä paikalle.

– Kyseessä oli rauhanomainen ja lainvoimainen kulttuurinen teko yksityistiloissa, jonka olisi pitänyt olla tyystin erossa pelosta. Silti, jokainen meistä pelkäsi, kertoo kapellimestari South China Morning Postille.

Kuukausia kestäneiden protestien jälkeen monet tuntevat olonsa avuttomaksi. Ammattimaisesti tuotetun version tarkoituksena on tekijöiden mukaan valaa lisää uskoa demokratialiikkeeseen (siirryt toiseen palveluun).

Kilpalaulantaa ostoskeskuksessa

Pelosta huolimatta hymniä on laulettu kauppakeskuksissa, puistoissa, kaduilla ympäri Hongkongia. Tämä on suututtanut osan niistä, jotka tukevat alueen hallintoa ja Manner-Kiinaa.

Syyskuun puolivälissä Hongkongissa eri mieltä olevat mielenosoittajat ottivat yhteen – laulamalla. Hongkongilaisessa tavaratalossa Pekingiä tukevat mielenosoittajat heiluttivat Kiinan lippuja ja lauloivat Vapaaehtoisten marssia, Kiinan kansallislaulua. Tähän toinen joukko vastasi laulamalla Glory to Hong Kong -hymniä.

Protestihymniä laulettiin joukolla International Financial Center -tornitalon ostoskeskuksessa Hongkongissa 12. syyskuuta. AOP

Syyskuussa Hongkongissa nähtiin kilpalaulanta, jossa osa mielenosoittajista kantoi Kiinan lippuja ja lauloi maan kansallislaulua ja osa lauloi protestihymniä. Epa / Jerome Favre

Britannian yleisradioyhtiö BBC on haastatellut hymnin alkuperäisen version tekijää.

Haastattelussa laulun tekijän puhe on dubattu turvallisuussyistä. Tekijän mukaan tällä hetkellä hongkongilaisilla ei tunnu olevan muuta mahdollisuutta kuin ilmaista mielipiteensä toistamalla iskulauseita.

Tekijä kertoo, että hymnin alkuperäisenä tarkoituksena oli yhdistää ihmisiä ja kohottaa taistelutahtoa (siirryt toiseen palveluun).

– Halusin tehdä laulun, joka näyttää taistelun demokratian ja vapauden puolesta, sanoo laulun tekijä BBC:lle

Hongkongilaiset jalkapallofanit buuasivat Kiinan kansallislaululle maailmanmestaruuskisojen karsintaottelussa Irania vastaan Hongkongin stadionilla 10. syyskuuta 2019. Jerome Favre / Epa

Osa vaihtaisi kansallislaulun protestihymniin

Erityishallintoalueen virallinen kansallislaulu on sama kuin Kiinassa. Osa protestoijista on sitä mieltä, että tämä pitäisi vaihtaa.

Nimettömänä pysyttelevä, hengityssuojaimeen verhoutunut protestoija kertoo BBC:n videolla, että hän toivoisi siitä Hongkongin virallista kansallishymniä (siirryt toiseen palveluun).

– Ymmärrän viimein, miksi ihmiset muista maista itkevät laulaessaan kansallislauluaan, hän sanoo BBC:lle.

Lue myös:

Hongkongissa yhteenottoja – poliisi hajotti protesteja kyynelkaasulla ja vesitykeillä, mielenosoittajat heittelivät polttopulloilla

Hongkongin protestoijat pyysivät presidentti Trumpia ”vapauttamaan” kaupungin

Yle Hongkongissa: Opettajat osoittavat mieltään – "Älkää ampuko oppilaitamme"

"Taistellaan yhdessä", "Jaksaa, jaksaa" – poliittisin iskulausein varustetut leivonnaiset viedään käsistä Hongkongissa