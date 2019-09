Tuhansia kouluja on suljettu Kaakkois-Aasiassa myrkkysavun vuoksi – Malesia pohtii lakia, joka pakottaisi yritykset vastuuseen maastopaloista

Valtavat maastopalot jatkavat roihuamistaan Indonesiassa. Palot vaikuttavat nyt laajasti myös alueen koululaisten elämään, sillä tuhansia opinahjoja on jouduttu sulkemaan Kaakkois-Aasiassa leviävän myrkyllisen savun vuoksi.

Malesiassa jopa 1 500 koulua on kiinni. Maan opetusministeriö on tiedottanut uutistoimisto AFP:n mukaan, että toimenpiteet ovat vaikuttaneet yli miljoonan koululaisen elämään.

Myös Indonesiassa sadat koulut ovat sulkeneet ovensa Sumatran saarella. Lisäksi Borneon saarella Keski-Kalimantanin provinssissa 1 300 koulua on suljettu.

Sairaalat täyttyvät, vaikutuksia F1-kisaan pelätään

Indonesian metsäpalot ovat jokavuotinen ongelma. Palot ovat levinneet, kun yksityiset maanomistajat ja yritykset ovat raivanneet uusia peltoja polttamalla metsiä. Sadat palomiehet ja useat helikopterit sammuttavat paloja.

Palomiehiä sammuttamassa maastopaloa Kamparissa Riaun alueella Indonesiassa. EPA

Tänä syksynä savu on levinnyt poikkeuksellisen laajalle, sillä vuosi on ollut vähäsateinen. Asiantuntijat ovat arvioineet, ettei tilanteeseen ole luvassa helpotusta ennen kuin sadekausi alkaa lokakuussa.

Savu on heikentänyt ilmanlaatua pahoin. Monet kärsivät oireista, ja malesialaissairaaloissa on havaittu piikki potilasmäärissä.

Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa on jopa pohdittu, toisiko keinotekoinen sade (siirryt toiseen palveluun)helpotusta tukahduttavaan ilmanlaatuun.

Indonesiasta leviävä savu verhosi rakennuksia Singaporessa maanantaina 16. syyskuuta. Wallace Woon / EPA

Savun pelätään vaikuttavan myös viikonloppuna Singaporessa ajettavaan F1-kisaan. Järjestäjä ja kaupunki ovat ottaneet savuhaitan huomioon varautumissuunnitelmassaan. Yleisölle myydään esimerkiksi hengitysmaskeja.

Malesia saattaa ottaa lait avuksi

Erityisesti Indonesian naapurimaat ovat kärsineet myrkkysavusta, ja palot ovat kiristäneet alueen maiden välejä. Sanailua syyllisistä ja vastuunkantajista on käyty eritoten Indonesian ja Malesian välillä.

Ilkka Kemppinen / Yle

Osan paloista epäillään syttyneen Indonesiassa toimivien singaporelais- ja malesialaisyritysten toiminnan seurauksena palmuöljyn tuotannon alueilla.

Malesian pääministeri Mahathir Mohamad on vedonnut alueella toimiviin malesialaisyrityksiin palojen lopettamiseksi. Keskiviikkona Mohamad sanoi Malesian säätävän uusia lakeja, jos muu ei auta.

– Jos saamme selville, että he [yritykset] ovat haluttomia toimiin, meidän pitää säätää laki, jonka myötä he ovat vastuussa omista paloistaan, vaikka ne olisivat ulkomailla, Mohamad arvioi medialle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Samanaikaisesti Indonesia on lanseerannut kampanjan, (siirryt toiseen palveluun) jonka tarkoituksena on tukea palmuöljyntuotantoa. Huonosti ajoitettua kampanjaa on moitittu sosiaalisessa mediassa vastuuttomaksi ja sen on sanottu sivuuttavan palmuöljyviljelmien ongelmat.

Lue lisää: Metsäpalot nostattavat riitaa Indonesian ja Malesian välille – Suunnitelmissa keinotekoinen sade

Myrkyllinen savu peittää Kaakkois-Aasiaa – Indonesian poliisi pidättänyt lähes 200 metsäpalojen sytyttäjää

Ympäristökatastrofi on jälleen lähellä Indonesiassa – maastopalot roihuavat sellupuun ja palmuöljyn tuotantoalueilla

Lähteet: Reuters, AFP