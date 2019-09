Yhdysvalloissa kallis insuliini ajaa diabeetikkoja ostoksille Kanadaan: ”Tämä matka on minulle elämän ja kuoleman kysymys”

Hinnan vuoksi jopa neljännes yhdysvaltalaisdiabeetikoista on joutunut säännöstelemään elintärkeää lääkettään, mikä on johtanut jo kuolemantapauksiin.

BUFFALO Kun Chris Griesbaum sairastui diabetekseen 11-vuotiaana, hänen tarvitsemansa insuliini maksoi noin kymmenen dollaria (yhdeksän euroa) pullolta.

Nyt, 34 vuotta myöhemmin samasta tavarasta pitää pulittaa Yhdysvalloissa monikymmenkertaisesti enemmän.

Griesbaum tarvitsee kahta insuliinia, joista toinen maksaa Yhdysvalloissa noin 300 dollaria (272 euroa) kymmenen millilitran injektiopullo ja toinen noin 190 dollaria (172 euroa) pullo.

– Onneksi asun lähellä Kanadaa. Siellä sama lääke maksaa 27 dollaria pullo, IT-asiantuntijana työskentelevä Griesbaum kertoo.

Chris ja Genevieve Griesbaum käyvät noin kerran kuukaudessa Kanadassa ostamassa insuliinia. Nina Svahn / Yle

Griesbaum ajaa kotoaan Buffalosta, New Yorkin osavaltiosta rajan yli Kanadaan kerran kuukaudessa. Griesbaum pysähtyy lähimpänä rajaa sijaitsevaan apteekkiin Lake Eriessä, Ontariossa.

Chris Griesbaum ajaa kotikaupungistaan Buffalosta rajan yli Kanadaan alle 20 minuutissa. Nina Svahn / Yle

Matka kotiovelta kanadalaisapteekkiin kestää alle puoli tuntia. Yleensä Griesbaum soittaa etukäteen ja varmistaa apteekista, että hänen tarvitsemaansa insuliinia on.

Insuliinin ostaminen Kanadasta ja sen tuominen rajan yli Yhdysvaltoihin ei ole tuottanut ongelmia. Nina Svahn / Yle

Apteekkiin mennessä insuliinit odottavatkin häntä valmiina. Kanadassa reseptiä ei insuliinille tarvita, eikä kanadalaisapteekissa näytä haittaavan, että insuliini myydään yhdysvaltalaiselle.

Insuliininostotapahtuma supermarketin yhteydessä olevassa apteekissa on ohi alle viidessä minuutissa.

– Kaikki käy helposti. Rajallakaan kukaan rajaviranomainen ei kysele. Lähinnä he vain ihmettelevät, kun kerron, miten paljon enemmän insuliini Yhdysvalloissa maksaa, Griesbaum sanoo.

Griesbaumit iloitsevat, että Chrisin tarvitsemat insuliinit saadaan Kanadasta murto-osalla siitä hinnasta kuin kotona Yhdysvalloista. Nina Svahn / Yle

Kanadassa injektiopullo insuliinia maksaa noin parikymppiä, Yhdysvalloissa lähes parisataa. Nina Svahn / Yle

Griesbaum ei ole suinkaan ainoa, joka matkustaa insuliininostoon Kanadaan. Yhdysvalloista on tehty jopa ryhmämatkoja halvemman insuliinin perässä. Minnesotasta kesäkuussa lähteneessä ryhmässä 15 henkilöä osti alle kahdella tuhannella dollarilla insuliinit (siirryt toiseen palveluun), jotka olisivat Yhdysvalloissa maksaneet yli 23 000 dollaria eli noin 20 800 euroa.

Insuliiniannosta pienennetty hengenmenon uhalla

Yhdysvaltain Diabetesliiton selvityksessä noin neljännes diabeetikoista kertoi vähentäneensä insuliiniannostaan tarvitsemaansa pienemmäksi kalliin hinnan vuoksi. Myös Yalen yliopiston tutkijat saivat omassa tutkimuksessaan samanlaisen tuloksen (siirryt toiseen palveluun).

Annosten pienentämisellä voi olla hengenvaaralliset seuraukset, sillä insuliini on ihmiselle elintärkeä hormoni. Griesbaumin kaltaisilla ykköstyyppin diabeetikoilla haima ei tuota tarpeeksi insuliinihormonia, joten sitä täytyy annostella ihon alle joko pistämällä tai insuliinipumpulla.

Ilman insuliinia diabeetikon verensokeri nousee vaaralliselle tasolle ja pitkittyessään sen puute johtaa hengenvaaralliseen ketoasidoosiin ja jopa kuolemaan. Yhdysvalloissa onkin jo raportoitu useampi diabeetikon kuolintapaus, jonka syy on ollut riittämätön insuliini.

Liitovaltion laajuista huomiota on saanut minnesotalaisen nuoren miehen kohtalo. Hän kuoli muutama vuosi sitten 26-vuotiaana, kun ei pystynyt hankkimaan insuliinia 1 300 dollarin eli noin 1 180 euron kuukausittaisella hinnalla. Mies oli pudonnut vanhempiensa sairausvakuutuksen ulkopuolelle (siirryt toiseen palveluun) täytettyään 26 vuotta.

Griesbaum on turhautunut ja murheellinen kotimaansa diabeetikkojen tilanteesta. Hänen kaltaisiaan ykköstyypin diabeetikkoja on Yhdysvalloissa 1,25 miljoonaa. Griesbaum on aktiivisesti mukana kansalaisjärjestössä, joka kamppailee insuliinin hinnan alentamiseksi.

– Yhdysvallat ei ole mikään kehitysmaa. Ihmisten ei pitäisi kuolla täällä insuliinin puutteeseen, Griesbaum sanoo ajaessaan Kanadan puolelta takaisin Yhdysvaltoihin.

Chris Griesbaumin mukaan perheen talous ei kestäisi diabeteksensa hoitoa, jos hän ei pystyisi käymään insuliiniostoksilla Kanadassa. Nina Svahn / Yle

Vakuutusyhtiö korvaa vain osan Griesbaumin tarvitsemista insuliineista. Nina Svahn / Yle

Kotonaan Griesbaum pistää hetki sitten Kanadasta hankittua insuliinia ja kertoo, että hänkin oli vaarassa joutua tilanteeseen, jossa olisi joutunut pienentämään insuliiniannostaan tarvitsemaansa pienemmäksi.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi muutamia vuosia sitten korvaamasta Griesbaumille insuliineja. Se suostui korvaamaan noin 8 000 dollaria eli noin 7 250 euroa maksaneen insuliinipumpun, mutta ei insuliinia.

– He antoivat kyllä välineet, mutta eivät lääkettä, hymähtää Griesbaumin vaimo Genevieve.

Kaikeksi onneksi vaimo on töissä lakiasiaintoimistossa, jonka omistava juristi otti asiakseen tapella insuliininkorvaavuusasiasta vakuutusyhtiön kanssa Griesbaumin puolesta palkkiotta.

Lopputuloksena vakuutusyhtiö taipui korvaamaan toisen Griesbaumin tarvitsemista insuliineista, niin sanotun lyhytkestoisen insuliinin. Jos vakuutusyhtiö ei olisi suostunut sitä korvaamaan, hänen tarvitsemansa kuukausiannos olisi maksanut Yhdysvalloissa 3240 dollaria kuussa.

Griesbaumin tarvitsema toinen, niin sanottu pitkävaikutteinen insuliini hänen on maksettava itse, ja sen hän hakee selvästi huokeammalla Kanadasta. Kanadasta haettuna Griesbaumin kuukausiannos maksaa 54 dollaria, Yhdysvalloissa hinta olisi lähes 400.

– Taloutemme ei kestäisi sitä, etten pääsisi menemään Kanadaan insuliinia ostamaan. Tämä matka on minulle elämän ja kuoleman kysymys, Griesbaum toteaa.

Syypää insuliinin kalleuteen monimutkainen hinnoittelujärjestelmä

Insuliinin hinta on Yhdysvalloissa noussut dramaattisesti viime vuosina. Pelkästään vuodesta 2012 vuoteen 2016 yhdysvaltalaisen diabeetikon insuliineistaan maksama hinta on kaksinkertaistunut.

Health Care Cost Insitute -järjestön mukaan yhdysvaltalainen diabeetikko maksoi insuliineistaan vuonna 2012 keskimäärin 2 864 dollaria (2 594 euroa), vuonna 2016 jo 5 705 dollaria (5 167 euroa).

Yhdysvaltain Diabetesliiton laskelman mukaan yhden pitkäkestoisen insuliinin listahinta nousi Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun) vuodesta 2007 vuoteen 2016 huimat 252 prosenttia.

Syypäitä tilanteeseen on haettu monimutkaisesta lääkehinnoittelujärjestelmästä. Siinä insuliinin hinta määräytyy lääkevalmistajien, -tukkureiden, vakuutusyhtiöiden, apteekkien ja erityisesti heidän välillään toimivien välimiesten salamyhkäisessä vuorovaikutuksessa.

Chris Griesbaum kuuluu kansalaisjärjestöön, joka kamppailee insuliinin hinnan alentamiseksi Yhdysvalloissa. Nina Svahn / Yle

Diabetesliiton selvityksen mukaan insuliinin hinnoittelusta puuttuu läpinäkyvyys, eikä kuluttaja pääse maksamaan listahintaa, kun markkinoilla toimii useita osallisia. Liiton teettämän asiantuntijaselvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kalleimman hinnan insuliinista joutuu maksamaan diabeetikko, jolla ei ole sairausvakuutusta tai jonka vakuutus ei syystä tai toisesta korvaa kaikkia insuliineja.

Tilanne on nurinkurinen insuliinihoidon syntyhistoriaan nähden. Insuliinin 1920-luvulla keksineet ja sen tekemisen patentoineet kanadalaistutkijat myivät tuotanto-oikeudet nimelliseen, muutaman dollarin hintaan.

Griesbaum muistuttaa, että heidän tavoitteenaan oli taata mahdollisimman monen hengen pelastaminen.

Lakiesitys senaatissa insuliinin hinnan laskemiseksi

Yhdysvaltain diabeetikkojen tilanteen kohentamiseksi kongressissa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, joka laskisi insuliinin hintaa jopa 75 prosenttia. Puoluerajat ylittävä lakiesitys annettiin senaattiin heinäkuussa. (siirryt toiseen palveluun)

Diabetesjärjestöt ovat samalla jatkaneet kampanjointia insuliinin hinnan laskemiseksi. Griesbaumkin osallistui viime viikonloppuna kynttilämielenosoitukseen insuliinia valmistavan Eli Lily -lääkeyhtiön edustalla Indianapolisissa kymmenien muiden aktivistien kanssa.

Kynttilät sytytettiin ketoasidoosiin kuolleiden diabeetikkojen muistolle.

– Tarkoitukseni ei ole parjata kotimaatani, mutta toivon, että Yhdysvaltain saattaminen maailmanlaajuiseen häpeään insuliinin hinnan vuoksi saisi aikaan muutoksen, Griesbaum sanoo.

