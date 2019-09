Kreikan saarilla pakolaisleirit ovat ratkeamispisteessä: Ihmisiä nukkuu taivasalla ja pulaa on kaikesta

– Täällä on pulaa kaikesta. Osalle tulijoista ei ole telttoja, joten he nukkuvat taivasalla. Kaikki eivät edes saa ruokaa joka päivä, kertoo Angelika Sogn Koutsofotinos norjalaisesta Dråpen i Havet -avustusjärjestöstä.

Kuulostaa siltä, että hän kuvailee keskelle sota-aluetta häthätää kyhättyä pakolaisleiriä. Sogn Koutsofotinos puhuu kuitenkin EU:n itälaidalla, Lesboksen saarella sijaitsevasta Morian leiristä, joka on sijainnut samassa paikassa jo vuosia. Leiri on sekasorron tilassa.

– Myös ne jotka pääsevät säältä suojaan ovat vaarassa, jos jotain tapahtuu. Väkeä nukkuu joka paikassa, pakotietkin ovat täynnä ihmisiä. Tämä on vaarallista sekä asukkaille että leirin työntekijöille, Lesboksen saarelta puhelimitse tavoitettu Sogn Koutsofotinos sanoo.

Kamppailua ruoasta

Hänen mukaansa asukkaat ovat kamppailleet ruoka-annoksista, kun ruoka loppuu kesken. Aikuiset asukkaat ovat saaneet raha-avustuksia, joilla voi ostaa elintarvikkeita muualta saarelta, mutta Sogn Koutsofotinos on huolissaan yksin tulleista alaikäistä, joille ei anneta rahaa.

Dråpen i Havet yrittää auttaa leirin lapsia eri tavoin myös järjestämällä vapaa-ajan toimintaa ja kouluopetusta. Moriassa on satoja lapsia ilman huoltajiaan, joten apua tarvitaan.

Moriassa Turkista Kreikkaan kohdistuvan pakolais- ja siirtolaisliikenteen kasvu näkyy selvästi.

Leirissä on virallisten lukujen mukaan 11 200 ihmistä, eli lähes neljä kertaa enemmän asukkaita kuin paikkoja. Käytännössä luku on vielä suurempi. Leiri on levinnyt alkuperäiseltä alueeltaan ympäröiviin oliivilehtoihin, mutta tilasta on kova pula.

– Tässä ollaan äärirajoilla. Pelkästään Lesbokselle tulee nyt 100–300 ihmistä joka päivä. Samalla ihmisiä ei kuljeteta pois saarelta. Kun ajattelee, että on saatu jokin järjestys, ilmestyy lisää ihmisiä. Lähestymme jonkinlaista ratkeamispistettä, Angelika Sogn Koutsofotinos kuvailee oloja.

Veneliikennettä seuraavan järjestön mukaan (siirryt toiseen palveluun) Egeanmeren saarille saapui keskiviikkona yli 500 ihmistä, joista puolet rantautui Lesbokselle.

Itäisellä Egeanmerellä Kreikan saaret sijaitsevat vain muutamien kilometrien päässä Turkin rannikolta. Ilkka Kemppinen / Yle

EU:n ja Turkin pakolaissopu pysäytti liikenteen

EU ja Turkki sopivat maaliskuussa 2016 (siirryt toiseen palveluun) toimista, joiden tavoitteena oli pysäyttää pakolaisliikenne Turkista Kreikkaan. EU lupasi rahaa Turkkiin tulleiden pakolaisten auttamiseksi ja tulevaisuudessa viisumivapautta turkkilaisille.

Vastineeksi Turkki lupasi tehostaa merialueen valvontaa ja ottaa takaisin kaikki Kreikan saarille tulleet, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan tai jotka eivät sitä hae. Tulijoiden asiat olisi nopeasti pitänyt käsitellä Morian kaltaisissa keskuksissa, ennen kuin heidät lähetetään eteenpäin.

Tuhansia ihmisiä jäi jumiin Kreikan saarille, mutta tulijoiden määrä laski nopeasti.

Tänä kesänä alkoi sitten tapahtua. Kesäkuussa Kreikan saarille saapui jo selvästi enemmän pakolaisia ja siirtolaisia kuin samaan aikaan kahtena edellisenä vuonna. Elokuussa tulijoita oli jo vajaat 8 000 eli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Elokuun lopussa Lesbokselle saapui vajaan tunnin sisällä yli 500 ihmistä heiveröisillä kumiveneillä. Stratis Balaskas / EPA

Luvut ovat edelleen vain murto-osa vuoden 2015 pakolaiskriisin huippuluvuista, mutta suunta hermostuttaa erityisesti Kreikkaa. (siirryt toiseen palveluun)Vuonna 2015 Kreikan saarille saapui Turkista yli 800 000 ihmistä.

Neljä vuotta sitten tulijat kuitenkin jatkoivat matkaansa saarilta Kreikkaan ja edelleen pohjoiseen Balkanin kautta. Nyt reitit ovat tukossa ja Egeanmeren saarten pienet pakolaisleirit ovat täynnä ihmisiä.

Kreikkaan Egeanmeren saarille saapuvien pakolaisten ja siirtolaisten määrä lähti nopeaan kasvuun kesällä. Verrattuna vuoden 2015 pakolaiskriisiin luvut ovat pieniä, mutta nopea kasvu huolestuttaa Kreikkaa ja saarilla toimivia avustusjärjestöjä. Ilkka Kemppinen / Yle

Tilanne muuttuisi nopeasti täysimittaiseksi kriisiksi, jos Turkki toteuttaisi useaan kertaan toistamansa uhkauksen avata rajat maasta pois pyrkiville pakolaisille. Turkissa on yli 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista ja noin 170 000 afganistanilaista.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vaatinut EU:lta lisää rahaa ja tukea suunnitelmalleen perustaa Pohjois-Syyriaan turvavyöyke (siirryt toiseen palveluun), jonne voitaisiin palauttaa ainakin osa syyrialaisista.

Turkissa suhtautuminen pakolaisiin on viime aikoina kiristynyt muun muassa maan talousongelmien takia. Viime kuukausina suurin Kreikkaan saapunut pakolaisryhmä on ollut afganistanilaiset. Afganistanissa väkivalta kiihtyy ja monet Turkissa olevat afganistanilaiset (siirryt toiseen palveluun)lähtevät ilmeisesti liikkeelle, koska pelkäävät, että heidät karkotetaan maasta.

Turkki sanoo edelleen pysäyttävänsä suurimman osan Kreikan saarille pyrkivistä veneistä. Otteet ovat ilmeisesti välillä rajuja.

Lesboksella pelastusvenettä ylläpitävän pohjoisirlantilaisen Refugee Rescue avustusjärjestön työntekijät ovat kahdessa tapauksessa nähneet kuinka Turkin merivartioston alukset ovat tunkeutuneet Kreikan aluevesille ja väkivaltaisesti pysäyttäneet Turkista lähteneet heiveröiset alukset.

Elokuun lopulla Turkista Lesbokselle saapuneita ihmisiä rannalla saaren pohjoisosassa. Stratis Balaskas / EPA

– Turkkilaisalukset ovat kiertäneet veneiden ympärillä ja nostattaneet suuria aaltoja. Tämä levittää pakokauhua ja se on viimeinen asia, jonka haluaa tehdä, kun kohtaa pienen veneen täynnä ihmisiä, Roman Kutzowitz Refugee Rescuesta sanoo.

Vaarana mellakoita leireissä

Riippumatta kovista otteista Kreikan saarille saapuu nyt päivittäin satoja ihmisiä, joille ei oikeastaan ole tilaa. Tunnelmat leireissä ovat kireät ja elokuun lopussa 15-vuotias poika kuoli asukkaiden välille puhjenneessa yhteenotossa Morian leirissä. Dråpen i Havet -järjestön Angelika Sogn Koutsofotinos ennustaa jonkinlaista räjähdystä, ellei ihmisiä voida kuljettaa Kreikan mantereelle.

– Pelkäämme vakavia levottomuuksia Moriassa. Leirissä on eri uskonto- ja väestöryhmiä. Ryhmien välillä on aina ollut jännitteitä. Mutta nyt kaikesta on pulaa, ja se kiristää tunnelmaa entisestään.

Sogn Koutsofotinos uskoo, että tilanne kärjistyy, jos ihmiset nukkuvat taivasalla vielä siinä vaiheessa, kun syyssateet alkavat. Siihen on vielä muutamia viikkoja.