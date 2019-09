Ylen Trollitehdas-peli palkittiin kansainvälisessä journalismikilpailussa – kiinnitti myös Wikipedian perustajan huomion

Yle Uutisten kehittämä Trollitehdas-peli on kerännyt poikkeuksellisen suurta kansainvälistä huomiota. Peliä on jakanut Twitterissä muun muassa Wikipedian perustajiin kuuluva Jimmy Wales.

Nyt Trollitehdas on myös palkittu erikoismaininnalla kansainvälisessä Global Youth & News Media -kilpailussa.

– Rakastamme konseptia, alustaa ja tapaa, jolla peli opettaa käyttäjää ymmärtämään algoritmeja interaktiivisen tarinankerronnan avulla, palkintoraati perustelee valintaansa.

Global Youth & News Media Prize jaetaan vuosittain organisaatioille, jotka vahvistavat nuorten yleisöjen suhdetta uutisiin. European Journalism Centren ja Google News Initiativen perustama kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa.

– Erilaiset ihmisryhmät käyttävät ajankohtaissisältöjä ensi vuosikymmenellä yhä erilaisemmilla tavoilla. Toiset pitävät televisiosta, toiset verkkoartikkeleista ja jotkut sisällöistä joissa voi itse osallistua. Tällä kokeilulla testaamme sitä, toimiiko pelimäinen sisältö, sanoo Yle News Labin päällikkö Jukka Niva.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Trollitehdas-peli pureutuu mielipiteiden manipulointiin sosiaalisessa mediassa. Pelin avulla voi kurkistaa somepäivitysten pinnan alle ja nähdä, kuinka valeuutisten, meemien, salaliittoteorioiden ja bottiarmeijoiden avulla yritetään vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja käytökseen.

– Digitaalinen yhteiskunta on yhä monimutkaisempi ja vaikeampi käsittää, ja ihmisillä on kova halu ymmärtää tätä uutta maailmaa. Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä ymmärtämään miten maailma toimii, ja uudenlaiset tavat lisätä ymmärrystä ovat tosi tarpeellisia, Niva sanoo.

Pääset kokeilemaan palkitun pelin kansainvälistä versiota tästä (siirryt toiseen palveluun).

Voit keskustella Trollitehdas-pelistä 21.9. klo 22 asti.

Lue lisää:

Somen vihapuhe tuli näkyväksi Ylen Trollitehdas-pelissä - "Todella pelottavan havainnollinen peli" (siirryt toiseen palveluun)

TechCrunch: This game uses troll tactics to teach critical thinking (siirryt toiseen palveluun)