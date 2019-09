Saksa julkistaa ilmastopolitiikkansa tuleviksi vuosikymmeniksi – Berliinissä askartelukauppa pysyy kiinni, sillä yrittäjä lähtee kadulle vaatimaan järeitä uudistuksia

Saksan on määrä luopua rusko- ja kivihiilen käytöstä vuoteen 2038 mennessä osana päästövähennystavoitteita. Ruskohiilivoimala kuvattuna Saksan Bergheimissä vuonna 2018.

Saksan hallitus julkistaa tänään ilmastopakettinsa. Kyse on miljardien paketista, joka määrittää sen miten Saksassa tulevaisuudessa liikutaan, asutaan ja kulutetaan.

BerliiniAsiakkaita virtaa arki-iltana tasaiseen tahtiin berliiniläiseen askartelukauppaan Kreuzbergin kaupunginosassa. Ovi käy tavallisena päivänä kaksi ja puoli tuhatta kertaa.

Mutta tänään perjantaina Modulor-liike pysyy kiinni. Syynä on ilmastonmuutos.

Kaupan perustaja ja toimitusjohtaja Christof Struhk, 55, aikoo työntekijöineen osallistua ilmastomielenosoitukseen Berliinin keskustassa. Koululaisten ilmastolakko on Berliinissä jokaperjantainen tapahtuma, mutta nyt luvassa on suurmielenosoitus.

Koululaisten rinnalla marssii Saksassa tällä kertaa lukuisia kansalaisjärjestöjä, kirkon edustajia, ammattiyhdistysliikkeitä ja yrittäjiä. Struhk kuuluu joukkoon yrittäjiä (siirryt toiseen palveluun), jotka vaativat Saksan hallitukselta kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Suurmielensoitus pidetään Saksan tulevaisuuden kannalta merkittävänä päivänä.

Berliinin Kreuzbergissä sijaitseva askarteluliike sulkee ovensa ilmastolakon vuoksi. Suvi Turtiainen

Saksan hallituksen on määrä julkaista tänään perjantaina pitkään odotettu ilmastopakettinsa eli kertoa keinoista, joilla se aikoo saavuttaa ilmastotavoitteensa. Perusidea on tehdä ilmastolle haitallisesta toiminnasta nykyistä kalliimpaa ja varmistaa, että vähäpäästöisestä kuluttamisesta palkitaan.

Hallituspuolueista sosiaalidemokraattinen SPD on puhunut hiilidioksidiveron puolesta, kristillisdemokraattinen CDU ajaa puolestaan kansallista päästökauppaa päästöjen leikkaamiseksi. Baijerilainen CSU on väläytellyt halpalentojen verottamista.

"On aika kuormittaa myös yrityksiä ilmaston suojelemiseksi"

Perjantain asetelma on Berliinissä erikoinen. Kaduille odotetaan tuhansia mielenosoittajia vaatimaan hallitukselta järeitä, myös epämukavia päätöksiä, jotka pakottavat heidät muuttamaan omaa elämäänsä.

Protestoijien pelko on, että poliitikot määrittävät päästöhinnat liian alhaisiksi ja että hallitus vaatii vain kosmeettisia muutoksia nykymenoon. Saksa ei ole enää aikoihin ollut ilmastopolitiikan edelläkävijä Euroopassa.

Nyt on jo selvää, ettei se saavuta vuodelle 2020 asetettuja ilmastotavoitteitaan vähentää kasvihuonepäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Uusi tavoite on 55 prosentin vähennys vuoteen 2030 mennessä. Jahkailun jälkeen myös Saksa on liittynyt tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Haluamme nyt järeitä toimia, Struhk sanoo kaupan yläkerrassa sijaitsevassa toimistossa.

Yrittäjä Christof Struhk sulkee perjantaina liikkeensä ja lähtee mukaan ilmastolakkoon. Hän toivoo Saksaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Suvi Turtiainen

Modulor-liikkeen alemmissa kerroksissa avautuu askartelu- ja rakennustarpeita 4 000 neliömetrin alalta. Iso osa myytävistä tuotteista on Kiinasta ja muualta Aasiasta tuotua tavaraa, joka muuttuu elinkaarensa päätteeksi krääsäksi.

Struhk tiedostaa täydellisen hyvin ristiriidan. Hän marssii vaatimassa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Samalla hänen oma lähes 30-vuotinen yrityksensä on osa ongelmaa.

Juuri siksi on Struhkin mukaan mentävä nyt kadulle. Ei riitä, että hän itse ostaa luomuruokaa tai että hän on jättänyt parkkipaikan rakentamatta liikkeensä edustalle. Yksilötason tai edes yritysten omat teot eivät riitä, jos ilmastonmuutosta halutaan jarruttaa.

Tarvitaan politiikkaa. Tarvitaan hallitus, joka pystyy tekemään ilmaston kannalta välttämättömiä päätöksiä, vaikka ne pakottavat miettimään omankin toiminnan uusiksi.

– Haluamme sanoa, haloo, mekin olemme nyt valmiita luopumaan jostain, Struhk sanoo viitaten marssilla mukana oleviin yrityksiin.

– On aika kuormittaa myös yrityksiä ilmaston suojelemiseksi.

Modulorilla on noin 180–190 työntekijää. Kun liike pysyy kiinni, he saavat joko osallistua marssille tai jäädä tekemään töitä. Palkka juoksee valinnasta riippumatta.

Suurin osa liikkeen työntekijöistä aikoo osallistua marssille. Mutta on myös niitä, jotka eivät pidä siitä, että liike suljetaan päiväksi. Kaupan pitäminen kiinni vie päivät tuotot.

Järkyttävä onnettomuus nosti katumaasturit tikunnokkaan

Struhk osaasanoa tarkkaan sen hetken, kun hän heräsi ilmastonmuutokseen. Oli toukokuu. Hän katsoi ruudulta, kun ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg puhui Wienissä Arnold Schwarzeneggerin kanssa poliitikoille.

– Se, kun 16-vuotias tyttö seisoo kaikkien edessä ja puhuu siitä, miten ihmiset eivät edes tiedä mitä ilmastolle on tapahtumassa.

Puhe keskeytyy Struhkin nieleskelyyn.

– Se liikutti minua todella. Silloin aloin todella selvittää, mistä tässä on kyse ja tajusin, mikä katastrofi meitä uhkaa.

Greta Thunberg puhuu yleisön edessä Itävallan Wienissä 28. toukokuuta. Alex Halada / AFP

Saksassa Struhkin kaltaiset ilmastoheränneet ovat yhä kovaäänisempi osa julkista keskustelua. Greta Thunbergin liikkeellä on ollut Saksassa todella suuri vaikutus. Saksassa kaksi viimeisintä kesää ovat olleet kuivia ja kuumia.

Ilmastoherääminen on rikkomassa yhden suurimmista saksalaistabuista. Saksassa on havahduttu todella miettimään sen oman autoteollisuuden vaikutusta ilmastonmuutokseen.

Teollisuuden päästöt on saatu jo vähenemään, mutta liikenteen päästöt ovat viime vuosina jatkaneet kasvuaan. Henkilöautoja on vuosi vuodelta enemmän. Vuonna 2009 Saksan teillä liikkui 41,3 miljoonaa autoa. Nyt määrä on 47,1 miljoonaa.

Viime viikonloppuna ilmastomielenosoittajat tukkivat sisäänkäynnin Frankfurtin IAA-automessuilla. Myös sattumalla on ollut vaikutusta ilmastokeskusteluun.

Kaksi viikkoa sitten neljä ihmistä kuoli keskellä Berliiniä katumaasturin suistuttua heidän päälleen jalkakäytävällä. Syynä oli ilmeisesti kuljettajan epilepsiakohtaus.

Onnettomuuden jälkeen katumaasturien tarpeellisuus kaupungeissa on julkisessa keskustelussa kyseenalaistettu. Suuresta kulutuksesta huolimatta uusien katumaastureiden määrä on Saksassa kaksinkertaistunut vuosien 2013 ja 2017 välillä.

Ennakkotietojen mukaan hallitus aikoo ilmastopaketissa myöntää tukea sähköautojen ostajille.

Vuonna 2005 alkaneen kanslerikautensa alussa Angela Merkeliä kutsuttiin ilmastokansleriksi hänen kunnianhimoisen ilmastopolitiikkansa vuoksi. Sittemmin titteli on himmentynyt, kun Saksa ei ole onnistunut saavuttamaan päästövähennystavoitteitaan. Merkel kuvattiin vuonna 2010 ydinvoimalassa Saksan Lingenissä. Carmen Jaspersen / EPA

Otollinen hetki järeille uudistuksille?

Berliiniläinen yrittäjä Christof Struhk kokee, että Saksassa olisi nyt otollinen hetki tehdä mittavia uudistuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ainakin hänen berliiniläisestä näkökulmastaan vaikuttaa siltä, että saksalaiset ovat valmiita radikaaleihin muutoksiin ilmaston suojelemiseksi.

Hän vertaa tilannetta toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin jälleenrakennus onnistui yhteishengen avulla.

– Onnistumme tässä vain, jos kaikki ovat yhdessä, Struhk sanoo.

Yrittäjän puheet ovat suuria, mutta niin on hänen mukaansa ongelmakin. Hän vertaa vastarinnan tarvetta natsiaikaan. Myös silloin hänen mukaansa ihmiset olisivat voineet halutessaan saada selville, mitä juutalaisille tapahtuu, ja nousta vastustamaan sitä.

Sama tietämättömyys koskee Struhkin mukaan ilmastonmuutosta.

– En halua joutua vastaan lapsilleni, etten tehnyt mitään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

