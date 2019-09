Suomi joutui vaikeuksiin taistelussa nuuskaa vastaan – ja siksi moni nuuskaa vastustanut kansanedustaja haluaisi nyt laillistaa sen

Nuuskan käyttäminen on Suomessa sallittua, mutta käytännössä suuri osa suomalaisten käyttämästä nuuskasta on laittomasti salakuljetettua.

Nuuskan käyttäminen on Suomessa sallittua, mutta käytännössä suuri osa suomalaisten käyttämästä nuuskasta on laittomasti salakuljetettua. Henrietta Hassinen / Yle

Nuuskan laillistaminen ei ole enää pelkästään muutaman yksittäisen kansanedustajan mielenkiinnon kohde.

Ylen kansanedustajille lähettämästä kyselystä selviää, että nuuskan maahantuonnin ja myynnin laillistamista kannattavia löytyy lähes jokaisesta eduskuntaryhmästä.

Suomessa ehdotuksia nuuskan laillistamisesta ovat tehneet aiemmin muun muassa RKP, perussuomalaisten nuorisojärjestö sekä keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä.

Ylen kyselyssä kyllä-linjalle ilmoittautuu myös kenties yllättäviä nimiä vasemmistosta, kokoomuksesta, SDP:stä ja vihreistä. Tämän jutun lopusta voit käydä tarkistamassa, miten oma kansanedustajasi on vastannut.

Itse en käytä tupakkatuotteita enkä suosittele kenellekään, mutta näen, ettei "kieltolakiratkaisu" toimi tässä. Marko Asell (sd.) Ylen kyselyssä

Nuuskan laillistaminen vaatisi poikkeusluvan saamista Euroopan unionista. Vasemmistoliiton Merja Kyllönen sanookin esittävänsä hallitukselle, että Suomi lähtisi neuvottelemaan poikkeusluvasta.

Hänen mielestään lupaa voisi hakea vähintään laivoilla Suomen aluevesillä tapahtuvaan nuuskanmyyntiin, mutta myös muuhun myyntiin ja maahantuontiin.

Kyllösen perustelu voi olla yllättävä. Hän vastustaa nuuskaamista, mutta uskoo Suomen voivan torjua sitä parhaiten laillistamalla.

– Me ei enää hallita tätä ongelmaa. Nuuskaaminen kasvaa salaa ja se on lisääntynyt varsinkin alaikäisten parissa. Olen saanut maakunnista opettajilta viestejä, että jopa käytettyä nuuskaa myydään eteenpäin. Se kuulostaa jo sellaiselta, että meidän on otettava tämä asia haltuun.

"Kielto ei välttämättä ole tehokkain tapa"

"Olennaista on miettiä, toimiiko nykypolitiikka", sanoo Atte Harjanne (vihr.). Toni Määttä / Yle

Laillisella nuuskanmyynnillä Suomi saisi Kyllösen mukaan paitsi verotuloja nuuskan haittojen vähentämiseen, myös tietoa nuuskan myynnistä ja käytöstä. Samankaltaisin perustein laillistamista kannattavat ainakin SDP:n Marko Asell, perussuomalaisten Kristian **Sheikki Laakso, kokoomuksen **Janne Heikkinen ja keskustan Joonas Könttä.

Perussuomalaisten Juha Mäenpää esitti nuuskan laillistamista syyskuun alussa (siirryt toiseen palveluun). Hän viittasi vuonna 2013 tehtyyn arvioon, jonka mukaan Suomeen olisi tullut noin 40 miljoonaa euroa verotuloja vuodessa, jos maahan tuodut nuuskat olisi myyty laillisesti.

Miksi annamme vain Ruotsin hyötyä verotuloista. Jos nuuska kielletään, pitäisi tupakkakin kieltää. Harry Harkimo (liik.) Ylen kyselyssä

Vihreiden Atte Harjanne kertoo tukevansa nuuskan myynnin ja maahantuonnin sallimista, koska hän uskoo laajemminkin päihdepolitiikassa haittojen vähentämiseen enemmän kuin kieltoihin.

– Fiksu päihdepolitiikka on sellaista, joka pyrkii haittojen vähentämiseen fiksun kontrollin kautta. Kielto ei välttämättä ole tehokkain tapa, vaan säännelty myynti ja verotus voisivat toimia paremmin, hän sanoo.

Kysyimme myös, onko nuorten yleistyvä nuuskaaminen kansanedustajien mielestä ongelma Suomessa. Useimpien vastanneiden mielestä se on kohtalainen tai suuri ongelma – myös niiden, jotka kannattivat laillistamista. Keskustan Joonas Köntän mukaan nuuskan markkinointia ei tästä syystä pitäisi sallia, vaikka myynti sallittaisiinkin.

Kyllönen tahtoisi "näpäyttää Ruotsia"

"Viimeiset 10 vuotta ovat olleet erityisen negatiivisia Ruotsin erikoisoikeuden kannalta", Merja Kyllönen (vas.) lataa. Toni Määttä / Yle

Eduskunnan enemmistöön kyllä-linjalaisista ei sentään ole, ainakaan Ylelle tulleiden vastausten perusteella. Mielipiteensä nuuskan laillistamisesta kertoi kaikkiaan 49 edustajaa: 18 puolesta, 24 vastaan ja 7 ei osannut sanoa.

Ja vaikka eduskunnan enemmistö kannattaisikin nuuskan vapauttamista, todennäköisyys sen toteutumiselle on ohut. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan nuuskan myynti kiellettiin viimeksi vuoden 2014 tupakkatuotedirektiivissä. Ruotsi säilytti vanhan poikkeuslupansa.

– Direktiivin uudistaminen kesti monta vuotta, eikä sitä varmasti avata nuuskan takia uudelleen, kertoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vaikka ymmärrän lännestä suuntautuvan nuuskarallin ongelmat, en näe järkeväksi, että Suomi ottaisi askeleita taaksepäin tupakkatuotteiden suhteen. Riikka Purra (ps.) Ylen kyselyssä

Tämän tunnustavat myös monet kansanedustajat. Vasemmiston Merja Kyllönen haluaa silti ottaa asian edes puheeksi EU:ssa – jo pelkästään sen vuoksi, että voisi "näpäyttää Ruotsia".

– Miten on mahdollista, että Ruotsi on saanut erityisluvan nimenomaan oman maan kansalaisille tapahtuvaan kauppaan, mutta nuuskanmyynti on levinnyt käsistä ja ongelmat tulevat Suomeen? hän kysyy.

– Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet erityisen negatiivisia Ruotsin erikoisoikeuden kannalta.

Päihdetyöntekijä ihmeissään: "Ei varmasti tue tavoitetta"

Päihdetyötä tekevässä EHYT ry:ssä ihmetellään, miksi markkinoille pitäisi tuoda uusi tupakkatuote – onhan Suomessa laki, joka tähtää kaikista nikotiinituotteista eroon pääsemiseen vuoteen 2030 mennessä.

– Se, että nuuska laillistettaisiin, ei varmasti tue tätä tavoitetta, Nikotiinihankkeen projektipäällikkö Hanne Munter sanoo.

THL:n uusimman kouluterveyskyselyn perusteella (siirryt toiseen palveluun) nuuskaaminen on yleistynyt ammattiopistoissa, joissa 20 prosenttia pojista ja 6 prosenttia tytöistä käyttää päivittäin. Pojilla nuuskaaminen on yleisempää kuin tupakointi, tytöillä toisin päin.

Tiedän että nuuskaa käytetään ammattiryhmissä, joita ei tule ajateltua. Muun muassa naisjuristit käyttävät yleisesti. Jussi Wihonen (ps.) Ylen kyselyssä

Munterin mukaan nuuskateollisuus on onnistunut markkinoimaan tuotteitaan nuorille ja myös tytöille, eikä nuuskaamisen todellisia haittoja usein nähdä.

Vaikka nuuskaa ei saa myydä eikä mainostaa Suomessa, molempia tapahtuu. Aiemmin lähinnä Facebookissa pyörineet nuuskamarkkinat ovat EHYTin mukaan laajentuneet Instagramiin ja Snapchatiin, ja nuuskakaupan on annettu mainostaa jääkiekkojoukkue Kärppien kotihallissa Oulussa.

– Nuoret saavat nuuskaa aikuisilta. Olisin hirveän tärkeää, että tähän puututtaisiin, ettei meille synny uutta nikotiiniriippuvaisten sukupolvea. Valvonta paremmaksi rajoilla ja kouluissa ja sitten myös avointa keskustelua vanhempien ja lasten välillä, Munter ehdottaa.

Hanne Munterin työn tavoitteena on vähentää nuorten nuuskankäyttöä. Toni Määttä / Yle

Katso, miten edustajasi vastasi

Yle kysyi kansanedustajilta: "Pitäisikö Suomen laillistaa nuuskan myynti ja maahantuonti?" Alla olevasta taulukosta löydät kaikkiin kyselyyn vastanneiden edustajien vastaukset. Voit etsiä tiettyä edustajaa tai puoluetta hakutoiminnolla tai järjestää taulukkoa vastauksen tai puolueen mukaan.

Taulukkoa ladataan

Pitäisikö nuuska sinusta laillistaa? Vai onko jokin toinen keino sinusta parempi nuorten nuuskaamiseen puuttumiseen? Keskustele aiheesta alla kello 20 asti.