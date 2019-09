Poliisiammattikorkeakoulun opettajaa epäillään opiskelijoiden seksuaalisesta ahdistelusta – juttu etenee syyteharkintaan

Voimankäytön opettajana Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella toiminutta ylikonstaapelia epäillään epäasiallisesta käytöksestä.

Poliisia epäillään naispuolisten opiskelijoiden kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta ja virka-aseman väärinkäytöstä. Poliisi on pidätettynä virastaan.

Asia on siirtynyt nyt Sisä-Suomen syyttäjänviraston syyteharkintaan.

Kuuden epäillyn seksuaalisen ahdistelun osalta esitutkinta on lopetettu. Kolmessa niistä on perusteena se, että asianomistaja ei ole esittänyt rangaistusvaatimusta, ja kolme epäiltyä rikosta on vanhentunut.

