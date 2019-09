Suomi ja Ranska asettivat Britannian pääministerille takarajan: ehdotuksia brexit-kriisin ratkaisuksi on tultava syyskuun loppuun mennessä

PARIISI Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapasi keskiviikkona Pariisissa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Rinne ja Macron keskustelivat Élysée-palatsissa tunnin verran ajankohtaisista EU-asioista ja etenkin Britannian tilanteesta, ja päättivät asettaa Britannian pääministerille Boris Johnsonille yhteisen takarajan.

– Totesimme molemmat, että nyt Boris Johnsonin on nyt aika tuottaa omia esityksiä kirjallisesti – jos niitä on olemassa. Jos esityksiä ei tule syyskuun loppuun mennessä, niin sitten asia on ohi, Rinne sanoi Pariisissa.

Rinne aikoo soittaa Macronin kanssa päätetystä takarajasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille ja pääministeri Johnsonille.

Rinteen mukaan EU:n kanta on yhä, ettei EU:n neuvottelemaa sopimusta avata. Hänen mukaansa Johnsonin täytyy nyt lyödä pöytään jotain konkreettista, jotta lisäaikaa voidaan myöntää.

– Höperehtiminen ja leikki sen suhteen, että tehdäänkö esityksiä vai ei, saa nyt loppua, Rinne sanoi.

Rinne arvioi, että sopimukseton ero on koko ajan todennäköisempi vaihtoehto. Hänen mukaansa Britanniassa ei ole minkäänlaista selkeää näkemystä siitä, miten tilanne olisi ratkaistavissa.

Rinteen mukaan umpisolmun avaamista hankaloittaa se, että Brexit-vääntöön on sotkettu sisäpoliittista taistelua pääministeri Johnsonin asemasta. Suomen pääministeri peräänkuuluttikin Johnsonilta vastuunkantoa.

Rinne ja Macron tapasivat Élysée-palatsissa. Juha Nurminen / Yle

– On vastuutonta, että oma poliittinen tulevaisuus arvotetaan yhtä korkealle kuin koko kansakunnan tulevaisuus, Rinne sanoi.

Britannian EU-eron ohella Macron ja Rinne keskustelivat muun muassa maahanmuuttopolitiikasta, EU:n oikeusvaltiokehityksestä ja ilmastotoimien sekä yhteisen puolustuksen kehittämisestä.

Rinne vei jalkapallohullulle Macronille tuliaisiksi tähtihyökkääjä Teemu Pukin pelipaidan. Ranskan presidentti keräille pelipaitoja, ja Rinteen tuliainen oli todellinen keräilyharvinaisuus: Pukin alkuperäinen pelipaita Suomi-Italia-ottelusta.