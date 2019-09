Tubettajan muutto Sodankylään keräsi miljoonia katsojia

Vaihtovuosi Sodankylässä -sarjan pääosassa on Fernandezin perhe.

Vaihtovuosi Sodankylässä -sarjan pääosassa on Fernandezin perhe. Inari Fernandez

Inari Fernandezin perheen elämää pohjoisessa on katsottu yhteensä 6,9 miljoonaa kertaa ensimmäisen puolentoista kuukauden aikana.

Helsinkiläisen perheen muuttoa Sodankylään on katsottu sosiaalisen median kanavissa useita miljoonia kertoja.

Sodankylän kunnan mukaan Inari Fernandezin perheen elämää pohjoisessa on katsottu yhteensä 6,9 miljoonaa kertaa ensimmäisen puolentoista kuukauden aikana. Luvut perustuvat kansainvälisen mediaseurannan asiantuntijayrityksen, Meltwaterin, seurantaraporttiin.

Fernandezin perhe muutti Helsingistä Sodankylään elokuun alkupuolella. Perhe on julkaissut kuvia ja videoita elämänmuutoksestaan verkossa videopalvelu Youtubessa ja kuvapalvelu Instagramissa. Äidin puheenvuoro -nimisellä Youtube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) on vajaat 60 000 tilaajaa, Instagramissa tilillä on runsaat 28 000 seuraajaa.

Aihe on ollut esillä lukuisissa tiedotusvälineissä.

– Tavoitteena oli koko vuoden aikana saada projektille 8 miljoonan tavoittavuus, joten onhan tämä aivan huikeaa. Yhteistyö on jo näin alkutaipaleellaan yllättänyt ja ylittänyt odotukset ja valloittanut kuntalaistenkin sydämet, vs. henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Minna Seppälä Sodankylän kunnan tiedotteessa.

Sodankylän kunta maksaa Fernandezille videoista ja kuvista 2500 euroa kuukaudessa vuoden ajan. Kunnan tavoitteena on saada yhteistyökampanjalla lisää näkyvyyttä, jolla houkutella uusia asukkaita ja turisteja. Kunnan lisäksi sarjalla on myös muita kaupallisia kumppaneita.

Suomalaisten Youtube-kanavien listalla (siirryt toiseen palveluun) Äidin puheenvuoro on sijalla 257 kun kanavia mitataan tilaajamäärien perusteella. Listalla on yli 14 000 Youtube-kanavaa.