Pietarsaaren kaatopaikalla on jälleen tulipalo. Tulessa on yksi jäteauma, mutta palo on hallinnassa. Tällä hetkellä paikalla on enää yksi yksikkö loppusammutusta tekemässä. Hälytys palopaikalle tuli noin kello neljän aikaan aamuyöllä.

Samassa paikassa paloi viimeksi vajaa kuukausi sitten, kun ilotulitusraketti sytytti jäterengaskasan tuleen. Silloin viranomaiset joutuivat varoittamaan kaupunkilaisia kovasta savunmuodostuksesta.