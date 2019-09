Humberto-hurrikaani katkoi sähköjä ja toi piiskaavia myrskytuulia Bermudalle

Hurrikaani on katkonut sähköjä kymmeniltätuhansilta. Viranomaiset ovat kehottaneet asukkaita pysymään sisätiloissa, ja kouluja, terveysasemia ja virastoja on suljettu.

Atlantin valtamerellä sijaitsevalla Bermudalla on kärsitty voimakkaana piiskaavista myrskytuulista ja rankkasateista, kun hurrikaani Humberto on edennyt hyvin läheltä saariryhmän ohi.

Voimakkuudeltaan kolmannen luokan hurrikaani Humberto alkoi runnella Bermudaa keskiviikkona ja myrskytuulten on ennakoitu riepottelevan aluetta voimakkaina yhä torstaina.

Hurrikaani on katkonut sähköjä kymmeniltätuhansilta. Viranomaiset ovat varoittaneet myrskyn voivan nostattaa tulvia.

Asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa, ja kouluja, terveysasemia ja virastoja on suljettu. Myös lentoja on peruttu ja julkinen lauttaliikenne on keskeytetty.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan Humberton myrskytuulet puhalsivat voimakkaimmillaan 54 metriä sekunnissa.

Myrskynsilmä kävi lähimmillään noin 120 kilometrin päässä Bermudasta ennen kuin sen reitti suuntautui poispäin kohti avomerta.

